Slovenci še tretjič v šestih letih v polfinalu EP

Slovenski odbojkarji so s 3:0 premagali Čehe in napredovali v polfinale evropskega prvenstva. V tem se bodo za polfinale pomerili s Poljaki. Foto: Guliverimage

Slovenska odbojkarska reprezentanca je še enkrat pokazala, da spada v sam vrh evropske in svetovne odbojke. Uvrstila se je v polfinale evropskega prvenstva, potem ko je v četrtfinalu v Ostravi s 3:0 (21, 19, 25) premagala Češko in se ji tako na najboljši možni način oddolžila za poraz v predtekmovanju.

Varovanci Alberta Giulianija so proti visokoletečim Čehom, ki so pred tem v osmini finala izločili olimpijske prvake Francoze, pokazali izvrstno predstavo. Prav vsi, od organizatorja igre Dejana Vinčića, ki si je sam in s pomočjo soigralcev zagotovil najlepše darilo za današnji 35. rojstni dan, prek korektorja Tončka Šterna do libera Janija Kovačiča.

Povsem so izpolnili taktične zahteve trenerja, odlično servirali, naredili malo napak, tako da domači niso imeli realnih možnosti. Nekaj upanja so dobili le v tretjem nizu, ko so na začetku povedli za štiri točke, toda Giulianiju je uspela menjava, Rok Možič, ki je zamenjal Čebulja, je s servisi in tudi z igro v napadu poskrbel za preobrat, ki so ga njegovi soigralci do konca izpeljali v končnici.

Foto: Guliverimage

Na začetku prvega niza je bilo videti, da bo Slovenija gladko povedla z 1:0. Tekmo je začela odlično, izvajala pritisk s servisom, zanesljiva je bila tudi v drugih elementih. Razpoložena sta bila Tonček Štern in Tine Urnaut, po njegovi točki je bilo na semaforju že 10:5.

A Čehi se niso dali. Po visokem zaostanku so izboljšali sprejem, postali zanesljivejši v napadu in se tekmecu povsem približali. Nekajkrat so bili tudi blizu izenačenju, enkrat je po slabem sprejemu na mreži to preprečil Dejan Vinčić, drugič češka napaka, večkrat pa tudi slovenski napad. Po izidu 20:18 se je izkazal že tako ali tako zanesljivi libero Jani Kovačič, ki je rešil težko žogo in omogočil točko Tončku Šternu ter vodstvo Slovenije 21:18. Po asu so se Čehi še enkrat približali na točko zaostanka, toda Slovencev to ni zmedlo, Štern in Urnaut sta ohranila mirne živce, Urnaut je poskrbel za zaključno žogo, ki jo je z asom izkoristil Alen Pajenk.

Foto: CEV

Tudi v drugem nizu so Slovenci že na začetku ušli, Klemen Čebulj jih je popeljal v vodstvo z 9:4, za razliko od prvega niza pa v nadaljevanju niso imeli slabših trenutkov, ves čas je držala varno razliko, Čehi so poskušali z menjavami, toda vse je bilo zaman. Gosti, ki jih je spet glasno spodbujala skupina navijačev, so zanesljivo povedli z 2:0.

Odbojkarji vedno pravijo, da je po vodstvu 2:0 tretji niz najtežji. In tako je bilo tudi tokrat. Čehi so v njem povedli z 8:4, Giuliani je Čebulja zamenjal z Možičem, menjava pa se je obrestovala. Mladi Mariborčan je s servisi poskrbel, da je Slovenija spet prešla v minimalno vodstvo, z nekaj točkami pa ga je ob pomoči ohranjal vse do končnice.

Foto: Guliverimage

V njej so gostitelji celo povedli z 22:20, toda nato je odgovornost prevzel kapetan Urnaut, ob pomoči servisov Gregorja Ropreta, ki je v končnice zamenjal Vinčića, je prednost spet vrnil na slovensko stran, zagotovil tudi meč žogo, dve nato niso izkoristili, tretjo pa je z blokom Pajenk.

V polfinalu se bodo v soboto v Katovicah merili s svetovnimi prvaki, Poljaki.