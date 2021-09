"Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo prišli, kamor sodimo - med najboljše štiri!"

"Odigrali smo dobro tekmo, še zlasti smo blesteli v obrambi in pri začetnem udarcu. To sem želel od fantov, to sem si želel za zadnji del tega prvenstva. Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo znova potrdili, da smo prišli, kamor sodimo – med najboljše štiri," je po četrtfinalni zmagi slovenskih odbojkarjev s 3:0 nad Češko in novem preboju v polfinale evropskega prvenstva dejal selektor Alberto Giuliani. Slovence, ki bodo v polfinalu zaigrali še tretjič v zadnjih šestih letih, v soboto ob 17.30 v Katovicah čakajo gostitelji, aktualni svetovni prvaki Poljaki.

Poročilo s tekme:

Slovenska odbojkarska reprezentance z rezultati še naprej navdušuje. Potem ko je spomladi odlično debitirala v Ligi narodov, se že v krstni sezoni uvrstila na zaključni turnir najboljše četverice in končala na četrtem mestu, je na evropskem prvenstvu znova dokazala, da sodi v sam evropski vrh.

Slovenci bodo po letu 2015 in 2019 spet zaigrali v polfinalu stare celine. Tega so si zagotovili z zanesljivo zmago nad Češko, ki je v četrtfinale v domači Ostravi vstopila spodbujena s skalpom olimpijskih prvakov Francozov (izločila jih je v osmini finala) in podporo več tisoč domačih navijačev. A vse skupaj ji ni pomagalo, Čehi niso bilo kos četi Alberta Giulianija. Še najbolje so se ji upirali v tretjem nizu, ko jim je voda tekla v grlo, a kaj več od izgubljenega niza na razliko niso zmogli (25:27). Giulianijeva falanga je po bloku Alena Pajenka izkoristila tretjo zaključno žogo za zmago in se razveselila novega preboja med najboljše štiri.

"Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo znova potrdili, da smo prišli, kamor spadamo – med najboljše štiri ekipe," pravi Alberto Giuliani, ki je slovenske odbojkarje popeljal v drugi zaporedni polfinale. Foto: CEV

Giuliani: prišli smo, kamor sodimo

"Odigrali smo dobro tekmo, še zlasti smo blesteli v obrambi in pri začetnem udarcu. To sem želel od fantov, to sem si želel za zadnji del tega prvenstva. Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo znova potrdili, da smo tam, kamor spadamo – med najboljšimi štirimi ekipami. Tudi v teh dveh dneh, ki nas ločita od polfinala, od fantov želim maksimalno osredotočenost in predanost, da bomo za najpomembnejši del tekmovanja res v najboljši formi," je po zmagi dejal slovenski selektor.

Slovenski športni fenomen

Še posebej širok je bil nasmešek na obrazu slavljenca Dejana Vinčića, ki danes praznuje 35. let. "Boljšega darila ne bi mogel dobiti. Presrečen sem, da smo zmagali in se uvrstili v polfinale. Vem, da se že malo ponavljamo, a smo fenomen v svetu športa, pa naj bo to košarka, odbojka ali pa individualni športi. Smo majhni, fenomenalni, ponosni! Zdaj lahko nazdravimo za moj rojstni dan, potem pa gremo naprej. Začeli bomo razmišljati o Poljakih in se poskusili čim bolj pripraviti na njih. Danes mogoče nismo bili najboljši v igri za menjavo, smo pa to nadoknadili v igri blok-obramba, kjer smo bili fenomenalni in izkoristili te žoge. Imamo pa še rezerve in lahko zaigramo bolje," je Vinčić dejal v pogovoru za Kanal A. "Boljšega darila ne bi mogel dobiti. Presrečen sem, da smo zmagali in se uvrstili v polfinale," se veseli slavljenec Dejan Vinčić. Foto: CEV

Mladi Možič: Vesel sem, da sem pomagal pri tem preobratu

Odlično je svojo priložnost v tretjem nizu z začetnimi udarci in tudi v napadu izkoristil mladi Rok Možič: "Prvič sem z reprezentanco uvrščen v polfinale evropskega prvenstva. Zame je to res neverjetna izkušnja. Malo mi je žal, da nisem bil v ekipi že pred dvema letoma v Stožicah, zato sem si tega še toliko bolj želel. Edini še nimam medalje, zato sem res presrečen. Ko mi je med tekmo selektor dejal, da grem v igro, so se mi malo zatresle noge. V polni dvorani, kjer vsi navijajo za Češko, mislim, da sem se kar dobro izkazal. Vesel sem, da sem pomagal pri tem preobratu, da smo na koncu zasluženo zmagali."

Če bodo nadaljevali s tako energijo ...

"Danes smo tekmo začeli s pravo energijo, pravo zbranostjo in nismo podlegli publiki, ki smo jo že vsi nestrpno pričakovali zaradi vzdušja v dvorani. Mislim, da smo vrhunsko odigrali v igri blok-obramba. Mogoče bomo morali še nekaj dodati na sprejemu, a če bomo nadaljevali s tako energijo, je res lepo spremljati Slovenijo," pa je po zmagi razmišljal Klemen Čebulj.

V sobotnem polfinalu jih čakajo stari znanci izločilnih bojev Poljaki. Slovenci so aktualne svetovne prvake na zadnjih treh prvenstvih v izločilnih bojih vselej premagali. Foto: Guliverimage

Po finale proti starim znancem izločilnih bojev

Slovenci se bodo zdaj preselili v Katovice, ki bodo gostile tekme za odličja. V sobotnem polfinalu (17.30) jih znova čakajo gostitelji, tokrat bodo to Poljaki. Gre za stare znance slovenskih odbojkarjev v izločilnih bojih prvenstev stare celine. Slovenci so jih v teh premagali na vseh treh zadnjih EP. Leta 2019, ko je EP potekalo v Stožicah, prav v polfinalu, leta 2017 v boju za četrtfinale, leta 2015 pa v četrtfinalu.

V drugem polfinalu se bodo pomerili branilci zlata Srbi in Italijani.