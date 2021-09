Slovenci četrtič zapored v četrtfinalu EP

Slovenski odbojkarji so v osmini finala evropskega prvenstva s 3:1 premagali Hrvaško in se uvrstili v četrtfinale.

Slovenski odbojkarji so v osmini finala evropskega prvenstva s 3:1 premagali Hrvaško in se uvrstili v četrtfinale. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še četrtič zapovrstjo uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. Čeprav je v osmini finala proti Hrvatom pokazala nekaj nihanj, tako je bilo igro težko oceniti kot vrhunsko, pa je zmagala zanesljivo, njen uspeh kljub izgubi niza ni bil niti za trenutek vprašljiv.

"Če bo pravi, se nimamo česa bati," je pred tekmo napovedal slovenski bloker Alen Pajenk. Sam začetek je vzbujal nekaj strahu, da pristop ne bo pravi, Hrvati so povedli s 4:0, a dvomi so se hitro razblinili. Slovenci so hitro vzpostavili ravnotežje, nato pa uveljavili premoč v kakovosti in izkušnjah, čeprav niso pokazali nič posebnega, so zanesljivo dobili prvi niz, že prvo zaključno žogo je izkoristil Tine Urnaut.

Foto: CEV V drugem so še popravili servis in blok in Hrvati niso imeli možnosti. Razlika je naraščala od začetka do končnice, po asu Klemna Čebulja za 18:9, je že bilo jasno, da se bo na semaforju zasvetilo 2:0, čeprav je aktualnim podprvakom ob koncu niza nekoliko pošla zbranost.

V tretjem nizu so Slovenci dvakrat ušli za tri točke, a so servisi Lea Andrića Hrvate venomer vrnili v igro, hrvaškemu korektorju pa je ob koncu uspela neverjetna serija petih asov in še dveh odličnih servisov, tako da je Hrvaška zaostanek 17:19 s sedmimi zaporednimi točkami spremenila v zmanjšanje zaostanka na 1:2.

Četrtfinale jih čaka v sredo. Foto: CEV

Toda to je razjezilo slovenske igralce, ki so v nadaljevanju zaigrali odlično, as Alena Pajenka je pomenil vodstvo 7:3, nekaj trenutkov pozneje je bilo že 12:5, Hrvati so do konca osvojili vsega 12 točk.

V četrtfinalu se bo Slovenija merila z boljšim s tekme med olimpijskimi prvaki Francozi in Čehi.