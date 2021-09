Presenečenje na EP! Olimpijski prvaki se poslavljajo, Slovence čakajo Čehi.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva upravičila vlogo favoritinje in s 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:12) v nizih izločila Hrvaško. Slovenci, branilci evropskega srebra, se bodo za polfinale v sredo pomerili s Čehi, ki so presenetljivo, s 3:0 odpravili olimpijske prvake Francoze. Slovenska odprava se je s Češko pomerila že v skupinskem delu EP, ko je na uvodni tekmi s 3:1 slavila gostiteljica.

Poročilo s tekme:

Po štirih dneh brez tekme so slovenski odbojkarji nadaljevali prvenstvo stare celine z osmino finala proti Hrvatom in po štirih nizih upravičili vlogo favorita. V obračun so sicer bolje vstopili Hrvati, ki niso bili pod pritiskom in so hitro povedli s 4:0 in s 6:2. Slovenci so po zadržanem začetku strnili vrste, na 6:6 ujeli nasprotnike in začeli postavljati "stvari na svoje mesto". Prvi niz so dobili s 25:20.

Leo Andrić je v tretjem nizu serviral odlično, Hrvati so na njegovih krilih znižali na 1:2. Foto: CEV Ritem so narekovali tudi v začetku drugega niza in pri 8:4 selektorja Hrvatov Emanueleja Zaninija prisilili v time-out. A tudi ta jim ni pomagal, slovenska prednost se je, tudi zaradi bloka in boljšega začetnega udarca, le še višala (12:6). Hrvati niso zmogli slediti razigranim Slovencem, Alberto Giuliani je v igro poslal tudi Gregorja Ropreta in Alena Šketa. Prednost so še zvišali, tudi na +9 (21:12), sosedi so se nekoliko približali (21:15), kaj več od tega pa jim ni uspelo.

Slovenci so v četrtem nizu povsem prevladali in ga dobili s kar 25:12. Foto: CEV Giulianijeva četa je drugi niz dobila s 25:18, v tretjega pa vstopila z eno spremembo v postavi, vrnil se je Tonček Štern. Slovenci so povedli z 10:7, Hrvati pa so s tremi zaporednimi točkami, odlično je serviral Leo Andrić, in z izenačenjem poskrbeli za slovenski time-out. Nadaljeval se je izjemno izenačen niz, ekipi sta se izmenjevali v tesnem vodstvu, a ko je Andrić znova prišel na servis, Slovenci niso našli rešitve, Hrvati pa so odbrzeli proti znižanju v nizih na 2:1.

Četrti niz je bil povsem v znamenju Slovencev, ki nasprotnika že od vsega začetka niso spustili blizu, tako da je priložnost dobil tudi Rok Možič. Na začetnem udarcu se je izkazal Ropret, ki se je s soigralci veselil zmage s kar 25:12 in četrte zaporedne uvrstitve v četrtfinale EP.

Češka senzacija

V zadnjem dvoboju osmine finala sta si nasproti stali aktualna olimpijska prvakinja Francija in gostiteljica Češka, ki je dokazala, da favoriti ne zmagujejo vedno. Čehi so galske peteline odpravili s kar 3:0 in si zagotovili bitko za polfinale s Slovenijo.

Branilci naslova so se rešili Srbija je po izenačenem boju izločila Turčijo. Foto: Guliverimage

V Gdansku sta bila oba sobotna dvoboja izenačena in negotova do konca. Nizozemci so vendarle strli odpor Portugalcev, zmagali so s 3:2 (-22, 22, 24, -20, 13), peti niz so dobili s 15:13. Najboljši igralec tekme je bil nizozemski korektor Nimir Abdel-Aziz, ki je dosegel kar 37 točk, med njimi tri z asi.

Tulipani so v četrtfinalu čakali zmagovalca dvoboja med Srbijo in Turčijo, ki so ga branilci naslova sicer dobili, a so se precej namučili. Izid je bil 3:2 (18, -22, -22, 23, 12), Turki so zapravili vodstvo 2:1. Pri Srbiji je 18 točk dosegel Uroš Kovačević, pri Turčiji pa je bil z 20 najučinkovitejši Adis Lagumdžija.

Andrea Giani se je z Nemčijo prebil med najboljših osem ekip. Foto: Guliverimage

Italijani za polfinale z Gianijevo Nemčijo

Italijani, zmagovalci slovenske predtekmovalne skupine B, so se z lahkoto uvrstili tudi v četrtfinale. V osmini finala so Latvijo ugnali s 3:0 (14, 13, 16). Azzurri so z odličnimi servisi, s servisne črte je blestel predvsem Daniele Lavia, Latvijce odstranili od mreže in jih z bloki spravljali ob živce. Prav v nobenem nizu niso imeli težav, Lavia pa je bil s 13 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Italijanom so se v četrtfinalu pridružili Nemci, ekipa italijanskega selektorja, ki je deloval tudi v Sloveniji, Andree Gianija. Nemci so s 3:1 (14, -18, 19, 22) premagali Bolgare, prvo ime tekme je bil Moritz Karlitzek, ki je Bolgare spravljal v obup. Predvsem s servisi, dosegel je kar šest asov, v statistiko pa je vpisal 19 točk. Dve več od Georga Grozerja, ki je prispeval tri ase.

Rusi bodo izzvali neporažene Poljake

Gostitelji Poljaki, ki so v rednem delu opravili z vsemi tekmeci, so izjemno predstavo prikazali še v osmini finala in gladko odpravili Finsko. Foto: CEV Prvi sta se za četrtfinale že v soboto v Gdansku udarili olimpijska podprvakinja Rusija, ki na EP ni pripotovala v najmočnejši postavi, in Ukrajina, ki je v svoji skupini zasedla tretje mesto. Po izgubljenem uvodnem nizu so Rusi nato zagospodarili na igrišču in upravičili vlogo favorita ter se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

Sobotni večer je pripadel aktualnim svetovnim prvakom Poljakom, ki so skupinski del končali neporaženi. Tudi v osmini finala so prikazali odlično predstavo in odpihnili Finsko. To pomeni, da se bodo na tekmi, ki odloča o tem, kdo odhaja v boj za kolajne, udarili z Rusi.