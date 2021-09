Slovenci so si v pripravah na Hrvate za dober namen nadeli zlate pentljice

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se v Ostravi pripravlja na ponedeljkovo tekmo osmine finala proti Hrvaški (ob 16. uri). Na današnjem treningu so reprezentanti izkazali podporo skupini Gold Ribbon Slovenija in z zlatimi pentljicami na dresu poskušali pomagati pri širjenju zavedanja o raku pri otrocih in mladih.

September je mesec zlate pentljice, povsod po svetu pa je namenjen ozaveščanju o raku v otroštvu in pri mladih. Podpornike Junakov in njihovih družin lahko prepoznamo po zlatih pentljicah, ki jih nosijo na oblačilih, ali pa po nalepkah na avtomobilih, zvezkih, obeskih za ključe. Da bi podprli iniciativo Gold Ribbon, so si slovenski odbojkarski reprezentanti pred začetkom današnjega treninga v dvorani Valenska tudi sami na majice pripeli zlate pentljice in s to gesto skušali pomagati pri širjenju zavedanja o raku pri otrocih in mladih, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

"Najmanjša stvar, ki jo lahko naredimo"

"Mislim, da so take iniciative zelo lepe in pomembne. Po eni strani imamo reprezentanti srečo, da smo do neke mere prepoznavni, in to je treba izkoristiti. Če lahko na kakršenkoli način pomagamo in promoviramo tovrstne akcije, je to res najmanjša malenkost, ki jo lahko naredimo," je dejal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

V Sloveniji vsako leto raka na novo odkrijejo pri približno sto otrocih in mladostnikih, v Evropi jih za to boleznijo letno zboli okoli 35 tisoč. Zlata pentljica je tako tudi simbol za razumevanje težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov med zdravljenjem in po njem. Ko zboli otrok, namreč zboli cela družina.

"Že navadna viroza pri otrocih ni videti najlepše, ne morem pa si niti predstavljati, kako je staršem, ki imajo zelo bolne otroke, in kako to vpliva na celotno družino. Odbojkarji podpiramo skupino Gold Ribbon Slovenija in če lahko že s tem kakorkoli pomagamo, bomo to vselej z veseljem storili. Upamo, da bo za projekt izvedelo čim več ljudi in da bo čim bolj uspešen," pa je povedal reprezentant Gregor Ropret, sicer tudi oče dveh otrok.

Slovenski odbojkarji se bodo v osmini finala evropskega prvenstva v ponedeljek ob 16. uri pomerili s sosedo Hrvaško.