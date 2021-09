Konec dileme: znan je tekmec Slovencev v osmini finala

Slovenska odbojkarska reprezentanca je z nastopi v skupinskem delu končala že včeraj, danes pa je postalo jasno, da ga bo zaključila na drugem mestu, saj so Italijani odpravili še Čeh. To pomeni, da se bodo Slovenci v ponedeljek pomerili s tretjeuvrščeno reprezentanco skupine D, Hrvaško. Če bodo svoje delo uspešno opravili in ne bo presenečenj v drugem paru, jih v četrtfinalu čakajo olimpijski prvaki Francozi.

Zaključil se je skupinski del evropskega prvenstva, na katerem slovenska izbrana vrsta brani srebrno odličje. Slovenci so po sredinem porazu z Italijo (0:3) ostali brez možnosti za prvo mesto.

Z drugega bi jih danes lahko s tremi osvojenimi točkami proti Italiji izrinili le Čehi, a se to ni zgodilo (Čehi so izgubili z 1:3), tako da se bodo varovanci Alberta Giulianija za četrtfinale pomerili z južnimi sosedi Hrvati, ki so v skupini D osvojili tretje mesto.

Obračun bo v ponedeljek. V primeru napredovanja v četrtfinale in pričakovane francoske zmage nad Češko, bodo Slovencem v četrtfinalu nasproti stali prav olimpijski prvaki Francozi.

Hrvati so naslednji slovenski tekmec. Foto: CEV

Bolgari po zmagi nad Belorusi vendarle napredovali

Za zadnjo vstopnico za osmino finala v "slovenski skupini" sta obračunali Bolgarija in Belorusija, s 3:1 je slavila prva in na koncu na tretjem mestu celo prehitela Čehe, ki so z 1:3 izgubili z Italijo. V skupini D so drugi Nemci proti Slovakom vodili 2:0, na koncu pa za zmago potrebovali pet nizov. Francozi so na zadnji tekmi s 3:0 odpihnili Estonijo, kar je pomenilo, da je četrto mesto osvojila Latvija.

Slovenci ostajajo v Ostravi, osmina finala tudi v Gdansku

Štiriindvajset reprezentanc je skupinski del igralo v Ostravi, Krakovu, Tampereju in Talinu. Večina reprezentanc, Slovenija je izjema, se bo zdaj selila. Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo namreč med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Pari osmine finala: Sobota, 11. september

Poljska - Finska

Rusija - Ukrajina Nedelja, 12. september

Srbija - Turčija

Nizozemska - Portugalska

Italija - Latvija

Nemčija - Bolgarija Ponedeljek, 13. september

Francija - Češka

Slovenija - Hrvaška

Četrtek, 9. september: Skupina B (Ostrava):

Bolgarija : Belorusija 3:1 (13, 18, -24, 22)

Češka : Italija 1:3 (-20, -21, 23, -22) Lestvica:

1. Italija 5 tekem - 5 zmag (15 točk)

2. Slovenija 5 - 3 (9)

3. Bolgarija 5 - 3 (8)

4. Češka 5 - 2 (7)

..................................

5. Belorusija 5 - 2 (6)

6. Črna gora 5 - 0 (0) Skupina D (Talin):

Nemčija : Slovaška 3:2 (20, 17, -25, -25, 9)

Estonija : Francija 0:3 (-18, -17, -19) Lestvica:

1. Francija 5 tekem - 5 zmag (15 točk)

2. Nemčija 5 - 4 (11)

3. Hrvaška 5 - 3 (7)

4. Latvija 5 - 1 (5)

..............................................................

5. Slovaška 5 - 1 (4)

6. Estonija 5 - 1 (3) Lestvici preostalih skupi:

Skupina A:

1. Poljska 5 tekem - 5 zmag (14 točk)

2. Srbija 5 - 4 (12)

3. Ukrajina 5 - 3 (7)

4. Portugalska 5 - 2 (6)

........................................................

5. Belgija 5 - 1 (4)

6. Grčija 5 - 0 (2)

Skupina C:

1. Nizozemska 5 tekem - 4 zmage (13 točk)

2. Rusija 5 - 4 (11)

3. Turčija 5 - 3 (10)

4. Finska 5 - 3 (8)

..................................................................

5. Španija 5 - 1 (3)

6. Severna Makedonija 5 - 0 (0)



*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...