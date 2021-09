Šok že takoj na začetku: Čehi z odlično predstavo ugnali Slovenijo

Slovenska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo, na katerega je pripotovala kot aktualna podprvakinja, odprla s porazom proti Češki. Domačini so tako pripravili veliko presenečenje, saj so, z izjemo tretjega niza, ki ga je Slovenija gladko dobila, prikazali izjemno predstavo in na kolena spravili aktualne evropske podprvake.

Prvi niz uvodnega srečanja slovenske reprezentance na turnirju je pripadel nasprotniku. Ekipi sta se vse do sredine niza izmenjevali v vodstvu, nato pa so Čehi vse skupaj sebi v prid obrnili prav ob koncu. Tudi uvod v drugi niz je potekal po čeških željah. Domačini so hitro povedli, slovenski odbojkarji pa so jih ujeli pri sedmi točki. A nato so gostitelji prvenstva ponovno ušli, vodili že z osmimi točkami prednosti in niz mirno pripeljali do konca. Selektor Alberto Giuliani je poizkušal tudi z menjavami, a neuspešno.

V tretjem nizu pa končno žarek upanja tudi za slovensko izbrano vrsto. Slovenski odbojkarji so kmalu po uvodu v niz stvari postavili na svoje mesto, igra je stekla, in zaključili so ga z visoko razliko. A to je bilo tudi vse, saj se je v četrtem nizu ponovno ponovila zgodba z uvoda srečanja. Tokrat so se Čehi odlepili že na uvodu n niz, slovenskim odbojkarjem pa ponovno ni uspelo prikazati igre, ki jih je krasila v preteklosti in na prvem srečanju zabeležili poraz s 3:1.

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme, foto CEV:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Slovenijo naslednje srečanje čaka že jutri, ko ji bo nasproti stala Črna gora. Po dnevu premora nato v ponedeljek sledi srečanje z Belorusijo, v torek z Bolgarijo, v sredo pa še z Italijo.

Že pred slovensko-češkim dvobojem je gladko zmago vpisala ena od favoritinj skupine Italija, ki je s 3:0 ugnala Belorusijo. Tudi na drugi tekmi skupine med Črno goro in Bolgarijo so favoriti upravičili svojo vlogo. Bolgari so, tako kot pred njimi Italijani, slavili brez izgubljenega niza.

Ukrajinci namučili branilce naslova, zmagovalci Tokia brez težav

Branilci naslova Srbi so se drugem krogu udarili z Ukrajino. Čeprav so slavili s 3:0, so se z žilavimi Ukrajinci krepko namučili, na kar kažejo tudi rezultati nizov, saj sta se kar dva končala na razliko.

Na delu so bili prvič tudi novopečeni olimpijski prvaki Francozi, ki so se pomerili Slovaki in za uvod v prvenstvo prišli do gladke zmage po treh nizih.

Srbski odbojkarji bodo drugo tekmo odigrali proti Slovakom. Foto: Guliverimage

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Tokratno evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekali v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Petek, 3. september: Skupina B (Ostrava): 1. krog:

Italija : Belorusija 3:0 (18, 12, 15)

Črna gora : Bolgarija 0:3 (-22. -17, -25)

Češka - SLOVENIJA 3:1 (24, 18, -14, 19)

Poročilo s tekme. Lestvica

1. Italija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Bolgarija 1 - 1 (3)

3. Češka 1 - 1 (3)

4. Slovenija 1 - 0 (0)

5. Belorusija 1 - 0 (0)

6. Črna gora 1 - 0 (0) Skupina A (Krakov) 2. krog

Belgija : Portugalska 2:3 (-23, -22, 20, 18, -13)

Ukrajina : Srbija 0:3 (-25, -24, -21) Lestvica :

1. Srbija 2 tekmi - 2 zmagi (6 točk)

2. Poljska 1 - 1 (3)

3. Ukrajina 2 - 1 (2)

4. Portugalska 2 - 1 (2)

5. Grčija 1 - 0 (1)

6. Belgija 2 - 0 (1) Skupina C (Tampere): 2. krog

Turčija : Španija 3:1 (16, -29, 25, 23)

Nizozemska : Severna Makedonija 3:0 (20, 18, 22) Lestvica

1. Turčija 2 tekmi - 2 zmaga (6 točk)

2. Nizozemska 2 - 2 (6)

3. Finska 1 - 1 (3 )

4. Rusija 1 - 0 (0)

5. Španija 2 - 0 (0)

6. Severna Makedonija 2 - 0 (0) Skupina D (Talin): 1. krog

Hrvaška : Nemčija 0:3 (-20, -13, -19)

Francija : Slovaška 3:0 (22, 20, 19) Lestvica

1.Nemčija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Latvija 1 - 1 (3)

3. Francija 1 - 1 (3)

4. Estonija 1 - 0 (0)

5. Hrvaška 1 - 0 (0)

6. Slovaška 1 - 0 (0)



*o razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka - Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora - Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija