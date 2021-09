Turki poskrbeli za šok, branilci zlata začeli zmagovito

Drugi dan evropskega prvenstva v odbojki so za presenečenje poskrbeli Turki, ki so s 3:1 premagali olimpijske podprvake in ene od favoritov za najvišja mesta Ruse. Aktualni svetovni prvaki Poljaki so upravičili vlogo favorita proti Portugalcem, aktualni evropski prvaki Srbi pa proti Belgijcem.

V skupini C v Tampereju so za veliko presenečenje poskrbeli Turki, ki so na kolena s 3:1 spravili odbojkarsko velesilo Rusijo. Nizozemci so brez izgubljenega niza odpravili Špance in začasno prevzeli vodstvo.

Boje na prvenstvu stare celine so začeli tudi v skupini A v Krakovu. Za uvod so Ukrajinci po maratonu in petih nizih strli Grke, ki so vodili z 2:1. Svetovni prvaki Poljaki so prvenstvo začeli z zmago nad Portugalsko, ki je uspela izenačiti na 1:1, a na koncu izgubila z 1:3. Z istim rezultatom so branilci zlata Srbi − v zadnjem finalu so premagali Slovence - premagali Belgijce.

Slovenska izbrana vrsta bo prvenstvo odprla v petek ob 20.15, ko si bo v Ostravi iz oči v oči zrla z gostiteljico Češko.

Srbi so za uvod premagali Belgijce. Foto: CEV

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Tokratno evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. 24 reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekali v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.