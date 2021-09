Najtežje za konec

Slovenska izbrana vrsta, ki jo na drugem evropskem prvenstvu vodi italijanski strateg Alberto Giuliani, bo prvenstvo stare celine začela v petek proti Češki, sledile bodo tekme s Črno goro, Belorusijo ter z na papirju najzahtevnejšima nasprotnikoma Bolgarijo in Italijo. Spored je ugoden za stopnjevanje forme. Najboljše štiri reprezentance vsake skupine bodo tekmovanje nadaljevale z obračuni za četrtfinalno vstopnico.

Slovenci so na evropskem prvenstvu prvič nastopili leta 2001, z zadnjih treh so se kar dvakrat vrnili s kolajno. Do premierne so prišli leta 2015, ko so v finalu v Sofiji izgubili s Francozi, do druge pa pred dvema letoma, ko so bili sogostitelji tekmovanja, takrat so v finalu priznali premoč Srbom. Giulianijevi fantje tudi tokrat sodijo v krog favoritov, ob Italijanih so namreč tudi favoriti skupine.

Prvi slovenski nasprotniki bodo v petek ob 20.15 Čehi, ki so še v sklopu Čehoslovaške na evropskih prvenstvih osvojili sedem odličij, tri zlate in štiri srebrne, zadnje srebro leta 1985. Foto: Guliverimage

Čehi, ki so eni od štirih gostiteljev prvenstva, so še pod Čehoslovaško slavili na prvem EuroVolleyju leta 1948, evropskega naslova so se nato veselili še dvakrat, leta 1955 in 1958, zadnjo kolajno pa osvojili 1985, in sicer srebrno. Na zadnjem prvenstvu leta 2019 so bili 13.

Drugi slovenski tekmec Črna gora ima z evropskih prvenstev najmanj izkušenj. Za Črnogorce bo to šele drugo EP, pred dvema letoma so debitirali z 18. mestom. Tokrat si želijo v osmino finala.

Črnogorci so na evropskem prvenstvu debitirali leta 2019 in z dvema zmagama končali na 18. mestu. Foto: Guliverimage

Belorusija je na EP debitirala leta 2013 in se od takrat ni kvalificirala le na EuroVolley 2017, a je moštvo pod vodstvom Viktarja Bekše na doslej odigranih enajstih tekmah zmagalo le enkrat. Se pa lahko Belorusi pohvalijo s srebrom v evropski ligi 2019 in 2018, glede na zadnja uspeha pa si želijo, da bi jim tokrat le uspela uvrstitev v izločilne boje. Glavna aduta moštva bosta prosti igralec Maksim Budžihkin in sprejemalec Vladislav Davjskiba.

Bolgari želijo popraviti vtis z zadnjega EP, ko so jih v osmini finala zaustavili Slovenci, tako da so končali na 11. mestu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Bolgari si želijo popraviti vtis iz leta 2019, ko so z 11. mestom zabeležili najslabši rezultat v zadnjih letih, v osmini finala v Stožicah pa so bili za varovance italijanskega stratega Silvana Prandija usodni prav slovenski odbojkarji. Bolgari so doslej nastopili na 29 od 31 evropskih prvenstev, osvojili pa so pet odličij, eno srebrno in štiri bronasta, zadnje leta 2009. Prvi zvezdnik reprezentance je korektor Tsvetan Sokolov.

Italijani so v Tokiu branili olimpijsko srebro, a na koncu zasedli šesto mesto. Odbojkarja na fotografiji skrajno levo na Češkem ne bosta sodelovala. Prvi zvezdnik Ivan Zajcev okreva po operativnem posegu, Kubanec z italijanskim potnim listom Osmany Juantorena pa je po Tokiu končal reprezentančno pot. Foto: Guliverimage

Z največ lovorikami v "slovenski skupini" se lahko pohvali zadnji tekmec Slovencev Italija, ki je na evropskih prvenstvih doslej zmagala šestkrat, zadnjič leta 2005. Pohvali se lahko tudi s srebrom z olimpijskih iger 2016. Italijani v Ostravo prihajajo v nekoliko pomlajeni zasedbi in z novim selektorjem, Ferdinandom Di Giorgijem. Prvi zvezdnik izbrane vrste Ivan Zajcev okreva po operaciji kolena, Kubanec z italijanskim potnim listom Osmany Juantorena pa se je po olimpijskih igrah v Tokiu poslovil od reprezentančnega dresa.

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka - Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora - Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija