"Zlate" želje Slovencev: Upam, da gre v tretje rado

Za slovensko odbojkarsko reprezentanco je odličen debi v ligi narodov, v kateri se ji je uspelo uvrstiti na zaključni turnir četverice, pred njo pa je še ena pomembna reprezentančna akcija, evropsko prvenstvo, ki ga bo podobno kot zadnje, ko je potekalo tudi v Sloveniji, gostilo več držav. Tokrat se bo evropska reprezentančna smetana zbrala na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji.

Slovenci bodo skupinski del igrali v Ostravi, kjer bodo prvenstvo odprli v petek proti gostiteljici Češki. Dan kasneje bo naša izbrana vrsta igrala proti Črni gori, po dnevu premora bo sledilo srečanje z Belorusijo, 7. septembra tekma z Bolgarijo, za konec skupinskega dela prvenstva pa se bodo 8. septembra pomerili še z Italijani.

"Upam, da gre v tretje rado"

Varovanci Alberta Giulianija na prvenstvo stare celine v torek odhajajo kot aktualni evropski podprvaki, pred dvema letoma, ko so navduševali v Stožicah, so jih na zadnji stopnici, v pariškem finalu, ugnali Srbi. Slovenci so srebro osvojili tudi leta 2015, zdaj pa so odločeni, da se tudi tokrat vrnejo z odličjem. Pogled je usmerjen proti zlatu.

"Upam, da gre v tretje rado. Jaz osebno in seveda tudi celotna ekipa si zares želimo osvojiti zlato kolajno in mislim, da imamo idealno priložnost. Najboljše reprezentance sveta so bile v letošnji sezoni osredotočene predvsem na nastop na olimpijskih igrah in morda ne bodo tako motivirane, kot je naša. Mi pa po odličnem nastopu v ligi narodov na evropsko prvenstvo odhajamo s pozitivnimi mislimi, pozitivno nastrojeni, končno tudi zdravi in z visokim ciljem ter željo po zlati medalji," pravi dolgoletni reprezentančni podajalec Dejan Vinčić.

Visok cilj mora biti, a prvenstvo je dolgo

Na uspešno nadaljevanje slovenske odbojkarske pravljice upa tudi sprejemalec Klemen Čebulj, a ob tem opozarja, da na potek prvenstva lahko vpliva marsikaj: "Postaviti si moramo visok cilj. Osvojili smo že dve srebrni medalji. Upamo, da se nam bo v finale uspelo uvrstiti še enkrat in v njem iztržiti še več. Naš plus je, da je ekipa že precej časa skupaj. Dobro, ni več Mitje Gasparinija, toda jedro je ves čas isto. A prvenstvo je dolgo, priprave so bile dolge. Kot vedno bomo na igrišču dali vse od sebe, kakšen bo rezultat na koncu, pa bomo videli, ko se bo prvenstvo končalo."

Zadnjo fazo slovenskih priprav je ohromil pozitiven test na novi koronavirus, zaradi katerega se je celotna ekipa namesto na pripravljalni turnir v Ukrajino odpravila za nekaj dni v karanteno. V začetku preteklega tedna so se znova zbrali, a še naprej je manjkal prvi libero Jani Kovačič. Današnji test 29-letnika je bil na veselje slovenskega tabora negativen, tako da se bo lahko pridružil izbrani vrsti.

Zaslužijo si novo uvrstitev med najboljše

Še na drugem zaporednem evropskem prvenstvu jo bo vodil italijanski strateg Giuliani, ki se pred petkovim štartom osredotoča na igro svojih varovancev: "Naš fokus mora biti naša raven igre. Biti mora visoka, saj nam le to lahko prinese visoko uvrstitev. Ta ekipa si zasluži, da se ponovno uvrsti med najboljše reprezentance. Zavedamo se, da to ne bo lahko, saj je dobre rezultate vedno težje potrjevati, kot pa jih dosegati. A za nami so dobre priprave, dobro smo se pripravili za prvenstvo in prepričan sem, da bomo konkurenčni."

Slovenski odbojkarji bodo jutri dopoldne opravili še zadnji trening pred odhodom v Ostravo, v sredo bodo prvič trenirali v Ostravar Areni, v petek pa prvenstvo začeli proti gostiteljem.

Tekme osmine finala in četrtfinalni obračuni bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka – Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora – Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija – Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija – Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija – Slovenija