"Lepa priložnost, a brez prehitevanja"

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes odpotovala na evropsko prvenstvo v Ostravo, kjer bo v petek proti gostiteljici Češki začela branjenje srebra. Priprave je ob koncu krojil novi koronavirus, ki je Slovencem odnesel tri močne pripravljalne tekme. Kljub temu verjamejo v dobro pripravljenost in so odločeni znova dokazati, da spadajo v odbojkarski vrh. "Imamo lepo skupino, lepo priložnost, a razmišljati moramo o eni tekmi hkrati. Trenutno je naš edini cilj Češka," dogodkov ne želi prehitevati kapetan Tine Urnaut.

Dober mesec po začetku priprav v Kranjski Gori slovenski odbojkarji odštevajo dneve od uvodnega obračuna evropskega prvenstva, ki ga bodo v začetni fazi družno gostile Češka, Poljska, Finska in Estonija, boji za odličja pa bodo potekali v poljskih Katovicah. Vse skupaj se bo začelo v sredo, ko se bo Finska doma pomerila s Severno Makedonijo, Estonija pa z Latvijo.

Žreb je izbrani vrsti Alberta Giulianija namenil skupino B v Ostravi, kjer bo prvenstvo stare celine začela v petek proti Češki, sledile bodo tekme s Črno goro, Belorusijo ter z na papirju najzahtevnejšima nasprotnikoma Bolgarijo in Italijo. Najboljše štiri reprezentance vsake skupine bodo tekmovanje nadaljevale z obračuni za četrtfinalno vstopnico.

Češka je za zdaj edini cilj

Slovenska četa se na prvenstvo odpravlja kot aktualna evropska podprvakinja, cilji so visoki, a kapetan Tine Urnaut opozarja, da je treba iti počasi. Nerad pogleduje proti zadnjim bojem, osredotočen je le na prvega tekmeca.

"Imamo lepo skupino, lepo priložnost, a razmišljati moramo le o eni tekmi hkrati. Češka je zdaj naš prvi in edini cilj. Če nisi stoodstotno pri vsaki tekmi, se ti to lahko hitro maščuje. Čehi ne bodo lahek tekmec. Igrajo doma, videli smo, kaj lahko naredi domače vzdušje, čeprav takega, kot so ga imeli Slovenci v Stožicah, menim, da ne bodo imeli. Ob tem moramo biti osredotočeni nase, na svojo igro," pravi 32-letnik, ki o drugih nasprotnikih ne želi pretirano razmišljati, in dodaja, da obračuna z Italijo in Bolgarijo iz lige narodov, v kateri so obe reprezentanci premagali, ne moreta biti merilo, saj takrat nista igrali v popolni zasedbi.

Kapetan Tine Urnaut se raje kot s tekmeci ukvarja s slovensko igro in opozarja, da je treba prvenstvo odigrati brez prehitevanja, tekmo za tekmo. Foto: FIVB

Tri močne tekme so poskušali nadomestiti z dobrimi treningi

Korošec je v ponedeljek pozdravil vrnitev libera Janija Kovačiča, ki se je po negativnem testu na novi koronavirus tik pred odhodom lahko vrnil v ekipo. Ta bi morala pred tednom formo preveriti na pripravljalnem turnirju v Ukrajini, kjer so sodelovali še Srbi in Bolgari, a jim je koronavirus prekrižal načrte. "Žal se nismo udeležili tega turnirja, izpustili smo tri močne tekme, na katerih bi lahko videli, kje smo, kaj je treba še popraviti, to smo nekako poskušali nadomestiti z dobrimi treningi," pravi novi član ruskega Zenita, ki upa, da bodo skozi prvenstvo stopnjevali igro.

"Želje so visoke, motivacije ne manjka, a ob tem se zavedamo, da bo to zelo močno prvenstvo, na katerem bo treba stopnjevati raven igre, iz tekme v tekmo igrati boljše. V zadnjem obdobju nam je stopnjevanje forme dobro uspevalo, upam, da bo tudi tokrat tako. Imamo izkušnje, ki ti lahko deloma pomagajo. Morda najbolj v težkih trenutkih, ko je treba ostati povezan. Že večkrat smo v takšnih primerih dokazali, da lahko naredimo zelo velike stvari."

"Vrh odbojke je precej raznovrsten, ogromno je dobrih reprezentanc, ki lahko merijo na to zlato odličje. Mislim, da smo tudi mi ena od njih," pravi Gregor Ropret. Foto: FIVB

Komu je koristil počitek in komu igre, bodo videli na prvenstvu

Za nekatere reprezentance bo to že tretje večje tekmovanje v nekaj mesecih. Spomladi je bila na sporedu Liga narodov, v kateri so Slovenci navdušili in se že ob premiernem nastopu uvrstili na zaključni turnir, tam pa končali na četrtem mestu. Nekateri so ligo narodov izkoristili za ogrevanje za avgustovske olimpijske igre, o katerih naši odbojkarji še vedno sanjajo, zdaj sledi še evropsko prvenstvo. Bi to, da Slovencev ni bilo na tekmovanju petih krogov, lahko bila voda na njihov mlin?

"Morda nam gre res lahko na roko to, da smo imeli malo več počitka, najboljše reprezentance pa imajo za seboj dodatne težke tekme na olimpijskem turnirju in imajo za seboj nekaj več. Komu je počitek oziroma 'nepočitek' koristil, bomo videli na turnirju," pravi Gregor Ropret.

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali v petek proti Češki. Foto: Aleš Oblak

Raznovrsten vrh, v katerem so tudi oni

Slovenski podajalec, ki je bil z reprezentanco del dveh srebrnih evropskih zgodb (2015, 2019), o ciljih razmišlja takole: "Motivacije je ogromno, trenirali smo dobro, zdaj pa samo upam, da na prvenstvu čim prej ujamemo tekmovalno formo in se znova bojujemo za visoka mesta. Zlato? Seveda vsi upamo na zlato. Vrh odbojke je precej raznovrsten, ogromno je dobrih reprezentanc, ki lahko merijo na to zlato odličje. Mislim, da smo tudi mi ena od njih. Slovenija nima največjega nabora športnikov, sestaviti se mora ogromno stvari, da se neka generacija lahko dobro bojuje z velesilami. Mi smo to v preteklosti že dokazali. Imamo dve srebrni kolajni, manjka nam zlata. Zato smo se zbrali tukaj. Ali nam bo to uspelo, pa bomo videli."

Slovenci bodo uvodno tekmo odigrali v petek ob 20.15 proti Češki.

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka – Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora – Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija – Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija – Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija – Slovenija