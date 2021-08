Slovenci bodo pred EP odigrali še dve tekmi

Tekma proti Katarju, z istim tekmecem so se merili tudi v torek, bo znova zaprta za javnost, OZS pa ne bo sporočila rezultata dvoboja.

V soboto, in ne v petek, kot je OZS sporočila v ponedeljek, se bo ob 16.40 v Areni Stožice začela še zadnja tekma pred EP proti Mariborčanom, ki bo odprta zgolj za predstavnike medijev.

Slovenska reprezentanca, ki bo na EP branila srebro, je imela doslej otežene priprave zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus pretekli teden. Zaradi tega so ostali brez pripravljalnega turnirja v Ukrajini, kjer bi se morali pomeriti z močnimi tekmeci, Srbijo, Bolgarijo in domačo reprezentanco.

Evropsko prvenstvo se bo za varovance selektorja Alberta Giulianija začelo v petek, 3. septembra, ko se bodo v okviru tekmovalne skupine B v Ostravi pomerili z gostitelji. V soboto bo sledil obračun s Črno goro, po dnevu premora pa po vrsti še tekme z Belorusijo, Bolgarijo in Italijo.

Odhod reprezentance v Ostravo bo v torek, 31. avgusta z avtobusom do Bratislave, kjer bodo prenočili in nato naslednji dan nadaljevali s potjo do prizorišča EP. Prvi uradni trening bo v Ostravar Areni potekal v sredo med 18.30 in 20. uro, dan kasneje pa med 17.45 in 19.15.

Prvenstvo se bo s tekmami na Finskem in v Estoniji sicer začelo 1. septembra, trajalo pa bo vse do 19. septembra.

Preberite še: