Za uvod poraz proti gostiteljem

Strahovi, da Slovenija vsaj na začetku prvenstva ne bo prava, so se uresničili. Slovencem se je poznalo, da pred začetkom tekmovanja niso imeli pravih pripravljalnih tekem, na drugi strani pa so motivirani Čehi znali izkoristiti domač teren. Bili so zelo zanesljivi, izbranci Alberta Giulianija pa nikakor niso našli ritma. Niso imeli razpoloženega igralca, prav v vseh elementih so delali napake, tako da so na koncu teren zapustili sklonjenih glav.

V prvem nizu so kljub slabi igri držali korak s tekmeci. Niz je bil izenačen, nobena od ekip ni imela več kot dveh točk prednosti, odločitev pa je padla v "podaljšku. Pred tem so domači zapravili zaključno žogo, ki jim jo je omogočila napaka Klemna Čebulja. Odločilno napako pa je storil Jan Kozamernik, ki je žogo s prvim tempom poslal izven igrišča.

V drugem nizu so si Čehi že na začetku priigrali vodstvo s 6:2. Rok Možič je goste vrnil v igro, na sedmi točki sta bili ekipi izenačeni, toda češki odbojkarji so hitro vrnili udarec, po asu Lukaša Vašine za 18:13 so tekmece spravili v obup, Slovenci so potrebovali kar nekaj časa, da so prišli k sebi, ko pa so, je bilo že prepozno.

Čehi so se veselili zmage nad evropskimi podprvaki. Foto: CEV

Vsaj za drugi niz, v tretjem pa so se vendarle začeli prebujati. Nekaj več težav so domačim povzročali s servisi, razigrali so se tudi v napadu, očitno je pomagala menjava podajalca, Gregor Ropret je ob koncu drugega niza zamenjal Dejana Vinčića. Sredi niza so povedli s 14:9, nato vodili z 20:11, takrat je bilo bolj ali manj jasno, da Čehi tekme ne bodo dobil z maksimalnih 3:0.

Da pa je bil tretji niz le preblisk, je pokazal četrti. Čehi so z asom povedli s 6:2, z zanesljivo igro držali prednost in prišli do prestižne zmage.