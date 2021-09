"Bili smo brez moči in energije" #video

"Moji igralci so bili na tretji tekmi v treh dneh brez moči in energije. Trenutno sem miren, saj fantje dvigujejo svojo raven igre, verjamem, da bomo pripravljeni na osmino finala," je po porazu z 0:3 proti Italiji, ki je Slovencem odnesel možnosti za prvo mesto v skupini, dejal selektor Alberto Giuliani. Slovenci so trenutno drugi, na tretje jih lahko v četrtek izrinejo Čehi. Če bodo ostali drugi, jim bo v ponedeljek nasproti stali Italijani.

Pred zadnjim srečanjem skupinskega dela proti neporaženim Italijanom je bilo znano, da bi si Slovenci prvo mesto v skupini danes lahko zagotovili le z zmago s 3:0. A že po prvem nizu je postalo jasno, da se lestvica pri vrhu skupine B danes ne bo spremenila.

Ko so varovanci Alberta Giulianija, za katere je bila to tretja tekma v treh dneh, Italijani pa so včeraj počivali, izgubili še drugi niz, bi na prvo mesto lahko skočili le ob popolnem preobratu današnje tekme in jutrišnjem porazu Italije proti Čehom. A tudi razmišljanja o tem scenariju je bilo kmalu konec, saj so slovenski zahodni sosedi dobili še tretji niz in z zanesljivo zmago potrdili prvo mesto.

Selektor Giuliani je s prstom pokazal na razpored tekmovanja. Foto: FIVB

Giuliani: Nismo igrali dovolj močno

Po porazu je selektor Slovenije izpostavil pomemben dejavnik, ki je vplival na razplet, in sicer razpored tekmovanja. "V tem trenutku ne razmišljam o taktiki. Moji igralci so bili na tretji tekmi v treh dneh brez moči in energije. Seveda ne moremo storiti ničesar. Ne poznam sicer razporeda Italije, ampak verjamem, da je bila Italija včeraj prosta, kar seveda ni enako. Nismo igrali dobro v napadu. Nekajkrat se nismo odločili pravilno, a ponavljam, danes nismo igrali dovolj močno. Na včerajšnji tekmi smo porabili veliko energije, zlasti psihično smo se izpraznili. Najprej moramo počakati konec skupinskega dela, da izvemo našo končno uvrstitev v skupini ter nasprotnika. Trenutno sem miren, saj fantje dvigujejo svojo raven igre, verjamem, da bomo pripravljeni na osmino finala," je razmišljal Giuliani.

"Glede današnje tekme Italijanom vse čestitke. Odigrali so na res visoki ravni, mi pa smo naredili kakšno lastno napako preveč. Mislim, da tudi taktično nismo najbolje odigrali te tekme," meni Tonček Štern. Foto: CEV

"Glede današnje tekme Italijanom vse čestitke. Odigrali so na res visoki ravni, mi pa smo naredili kakšno lastno napako preveč. Mislim, da tudi taktično nismo najbolje odigrali te tekme. Skupinski del tekmovanja je zdaj za nas zaključen. Upajmo, da bomo končali na drugem mestu, česar zaenkrat še ne vemo, ampak moramo iti z dvignjeno glavo naprej in se pripraviti na nadaljevanje prvenstva. Zdaj imamo tri dni za počitek, da se dobro spočijemo in pripravimo na naslednje tekme. Najpomembnejše tekme, na katerih pa bo res treba odigrati na vso moč, šele prihajajo, možnosti za popravni izpit ni več," je po koncu skupinskega dela dejal Tonček Štern.

Treba se bo pripraviti tako fizično kot psihično

"V prvem nizu smo imeli priložnost ter nanizali nekaj dobrih serij, a nismo bili konstantni v igri za menjavo in nas je nasprotnik hitro ujel. Malo nas je kaznovalo dejstvo, da nismo znali izkoristili priložnosti za zaključek prvega niza. V drugem nizu smo nato malo padli, Italijani so dobro začeli, mi pa smo jih vseskozi lovili. V tretjem nizu smo solidno igrali točko po točko, potem pa so nam nasprotniki po dveh serijah pobegnili. Danes nismo bili tako učinkoviti v vseh elementih, zlasti v igri za menjavo. Najprej se moramo spočiti, nato pa se maksimalno pripraviti, tako fizično kot psihično, na izločilne boje. Videli bomo, kdo bo naš nasprotnik, a najpomembnejše bo zopet tisto, kar se bo dogajalo na naši strani mreže," pa je dogajanje proti azzurrom ocenil kapetan Tine Urnaut.

Če bodo ostali na drugem mestu, se bodo udarili s Hrvaško

Slovenska skupina se bo v osmini finala križala s skupino D, v kateri so olimpijski prvaki Francozi, Nemci, ki jih vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Andrea Giani, Latvijci, Slovaki, Hrvati in Estonci.

Kdaj bodo Slovenci, ki ostajajo v Ostravi, igrali četrtfinale, še ni jasno. Če bodo Slovenci ostali drugi, jim bodo v ponedeljek v osmini finala nasproti stali Hrvati, v primeru tretjega mesta pa bi jim v nedeljo nasproti stala drugouvrščena izbrana vrsta - najverjetneje Nemčija.