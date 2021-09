Konec slovenskih upov na prvo mesto. Obeta se obračun s Hrvaško.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva z 0:3 izgubila z Italijo in ostala brez možnosti za prvo mesto v skupini. To je pripadlo azzurrom, Slovenci so trenutno drugi, v četrtek pa bi jih ob presenetljivi zmagi nad Italijo lahko prehiteli Čehi. Če bodo ostali drugi, jim bodo v ponedeljek v osmini finala nasproti stali Hrvati. Štirje par osmine finala so že znani.

Poročilo s tekme:

Slovenski odbojkarji so po uvodnem porazu s Češko nanizali tri zmage s 3:0 (Črna gora, Belorusija, Bolgarija), na zadnji tekmi skupinskega dela - že tretji v treh dneh, medtem ko je nasprotnik včeraj počival - pa niso bili na želeni ravni. Brez dobljenega niza so izgubili proti Italijanom, ki so si z zmago že zagotovili prvo mesto po koncu skupinskega dela, medtem ko lahko Slovenci ob morebitni četrtkovi zmagi Čehov (s 3:0 ali 3:1) nad Italijo zdrsnejo še na tretje.

Italijani so si zagotovili prvo mesto. Foto: CEV Slovenci so obračun začeli dobro, ušli na +4 (14:10), a so se nato Italijani vrnili in izenačili na 16:16. Sledile so nove odlične slovenske minute in novo vodstvo s +4 (20:16), italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je slovenski nalet zaustavil s time-outom in v igro poslal Yurija Romana. Znova so ujeli Slovence (20:20) in uprizorili dramatično končnico. V tej so imeli naši odbojkarji pri 24:23 zaključno žogo za prvi niz, a je niso izkoristili, so pa drugo zaključno Italijani, ki jim je prvi niz pripadel s 27:25.

Drugi niz so odlično začeli Italijani, blestel je mladi Alessandro Michieletto, pri vodstvu s 6:1 je slovenski selektor Alberto Giuliani posegel po menjavi, vstopil je Gregor Ropret. Slovenci so ujeli sosede in povedli (11:9), a nasprotnik jih dlje ni "spustil", začel znova narekovati tempo in povedel z 2:0 v nizih (25:20). Giuliani je ob koncu niza v igro poslal mladega Roka Možiča in nato še Matica Videčnika, a slovenskega preobrata v nadaljevanju ni bilo. Italija je tretji niz dobila s 25:23 in z zmago potrdila prvo mesto.

V slovenski skupini so Belorusi ugnali Črno goro in bodo v četrtek z Bolgarijo obračunali za napredovanje.

Če ostanejo na drugem mestu, jih čaka Hrvaška Hrvati so najverjetnejši tekmec Slovencev v osmini finala. Foto: CEV

Skupina B, v kateri so Slovenci, se bo v osmini finala križala s skupino D, v kateri so olimpijski prvaki Francozi, Nemci, ki jih vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Andrea Giani, Hrvati, Latvijci, Slovaki in Estonci.

Če bodo Slovenci ostali drugi, jim bodo v ponedeljek v osmini finala nasproti stali Hrvati, v primeru tretjega mesta pa bi jim v nedeljo nasproti stala drugouvrščena izbrana vrsta - najverjetneje Nemčija. Francozi so v skupini D danes nanizali četrto zmago in se utrdili v vodstvu, Hrvati pa so na pomembni tekmi odpravili Slovake.

Poljaki napredovali brez poraza

Poljaki so skupinski del končali s petimi zmagami. Foto: CEV V skupini A v Krakovu so Poljaki zmagali še na peti zaporedni tekmi, s 3:0 so odpravili Ukrajino in zanesljivo osvojili prvo mesto. Zvečer si je Portugalska z zmago nad Grčijo zagotovila zadnjo vstopnico za izločilne boje.

Zmagovalec skupine C je bil znan že pred današnjim dnem, to so Nizozemci. So si pa Rusi po zmagi s 3:0 nad odpisano Severno Makedonijo in porazu Turkov (2:3) proti Fincem zagotovili drugo mesto.

Znani so štirje pari osmine finala Sobota, 11. september

Poljska - Finska

Rusija - Ukrajina Nedelja, 12. september

Srbija - Turčija

Nizozemska - Portugalska

Italija - D4

D2 - B3 Ponedeljek, 13. september

D1 - B4

B2 - D3

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Sreda, 8. september: Skupina B (Ostrava):

Italija : Slovenija 3:0 (25, 20, 23)

Poročilo s tekme

Izjave po tekmi Belorusija : Črna gora 3:0 (23, 21, 12) Lestvica:

1. Italija 4 tekme - 4 zmage, 12 točk, 12:1 - razmerje v nizih

2. Slovenija 5 - 3 zmage, 9 točk, 10:6 - razmerje v nizih

3. Češka 4 - 2 zmagi, 7 točk, 9:7 - razmerje v nizih

4. Belorusija 4 - 2 zmagi, 6 točk, 6:7 - razmerje v nizih

..................................

5. Bolgarija 4 - 2 zmagi, 5 točk, 7:8 - razmerje v nizih

6. Črna gora 5 - 0, 0, 0:15 Skupina A (Krakov)

Poljska : Ukrajina 3:0 (15, 20, 21)

Grčija : Portugalska 1:3 (-22, 24, -20, -22) Lestvica :

1. Poljska 5 tekem - 5 zmag (14 točk)

2. Srbija 5 - 4 (12)

3. Ukrajina 5 - 3 (7)

4. Portugalska 5 - 2 (6)

........................................................

5. Belgija 5 - 1 (4)

6. Grčija 5 - 0 (2) Skupina C (Tampere): Rusija : Severna Makedonija 3:0 (15, 13, 18)

Finska : Turčija 3:2 (17, -16, -27, 18, 13) Lestvica:

1. Nizozemska 5 tekem - 4 zmage (13 točk)

2. Rusija 5 - 4 (11)

3. Turčija 5 - 3 (10)

4. Finska 5 - 3 (8)

..................................................................

5. Španija 5 - 1 (3)

6. Severna Makedonija 5 - 0 (0) Skupina D (Talin): Slovaška : Hrvaška 1:3 (25, -19, -19, -29)

Francija : Latvija 3:0 (18, 14, 17) Lestvica:

1. Francija 4 tekme - 4 zmage (12 točk)

2. Nemčija 4 - 3 (9)

3. Hrvaška 5 - 3 (7)

4. Latvija 5 - 1 (5)

..............................................................

5. Slovaška 4 - 1 (3)

6. Estonija 4 - 1 (3)

*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...