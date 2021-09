Slovenci spet v akciji: Nihče nam ne bo nič podaril

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po dnevu tekmovalnega odmora danes znova igrala pomembno tekmo. Ob 19. uri ji bo nasproti stala Belorusija, s katero so Slovenci zadnjič igrali leta 2019 in jo tako v kvalifikacijah za Ligo narodov kot EP premagali. A selektor Slovencev opozarja, da ne gledajo v preteklost, temveč pišejo novo zgodbo.

Slovenska izbrana vrsta je prvenstvo stare celine, na katerem brani srebro, začela z nepričakovanim porazom proti Češki, ki mu je sledila prepričljiva sobotna zmaga nad Črno goro. Slovenci so nedeljo izkoristili za trening, zdaj pa jih v treh dneh čakajo tri tekme.

Naslednji nasprotnik varovancev Alberta Giulianija bodo Belorusi, s katerimi so se zadnjič pomerili leta 2019 na kvalifikacijskem turnirju za Ligo narodov in na evropskem prvenstvu ter obakrat zmagali, a v našem taboru poudarjajo, da je to preteklost.

Pritisniti bo treba od prve točke

Slovenci verjamejo v drugo zmago. Foto: FIVB "Tekma bo težka, tako kot tudi vse druge na evropskem prvenstvu. Belorusijo zelo dobro poznamo, proti tej ekipi smo že igrali in jo tudi premagovali. Ampak to je zdaj preteklost, pred nami je nova zgodba. Ohraniti moramo fokus, ki nam ga je uspelo najti na tekmi proti Črni gori, in še stopnjevati svojo igro. Zadovoljen sem bil z začetnimi udarci, bolje sta delovala blok in obramba, a to še ni naša raven. Morali bomo napredovati in že proti Belorusom od prve točke naprej pritiskati," pred večernim srečanjem, ki se bo začelo ob 19. uri, pravi italijanski strateg na slovenski klopi.

Izkušeni podajalec Dejan Vinčić verjame, da se jim kaj takega kot proti Češki, ko niso bili na želeni ravni, ne more več zgoditi: "Na tekmi proti Češki se nam je maščevalo, da pristop ni bil takšen, kakršen bi moral biti. Mislim, da se nam kaj takega ne sme več zgoditi in se nam tudi ne bo. Preveč smo bili samozavestni, preveč smo bili sproščeni. Nobena ekipa nam ne bo ničesar podarila in za svoj pristop smo bili že kaznovani. Tega se zavedamo, odigrati moramo na najvišji mogoči ravni, proti Belorusiji in tudi proti vsem drugim."

Dan bojev za prvo mesto Lahko nekdanji slovenski selektor Andrea Giani z Nemci preseneti olimpijske prvake Francoze? Foto: Guliverimage

Belorusi so tako kot Slovenci odigrali dve srečanji in imajo enak izkupiček zmag in porazov (1-1). Z 0:3 so priznali premoč Italijanom, s 3:1 pa premagali Čehe, ki so na uvodu spodnesli Giulianijeve varovance.

Še pred slovensko tekmo bosta za prvo mesto obračunala Italija in Bolgarija, ki sta po dveh srečanjih neporaženi. To sta tudi zadnja tekmeca Slovencev v skupinskem delu, v torek bo na sporedu Bolgarija, v sredo še zahodni sosedi.

V skupini A bodo Srbi in neporaženi Poljaki iskali tretjo zmago, branilci evropskega naslova proti Portugalski, svetovni prvaki pa proti Belgiji.

V skupini C si bosta za prvo mesto iz oči v oči gledali neporažena Turčija, ki je nanizala tri zmage, in Nizozemska, ki je na treh tekmah enkrat izgubila. Še pred tem bo spopad Španije in Severne Makedonije, ki še nimata točke.

Tudi v skupini D bo zvečer obračun za prvo mesto med Nemčijo in Francijo, pred tem bo Latvija pomembno zmago iskala proti Slovaški.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Ponedeljek, 6. september: Skupina B (Ostrava):

15.45 Bolgarija - Italija

19.00 Slovenija - Belorusija Lestvica:

1. Italija 2 tekmi - 2 zmagi (6 točk)

2. Bolgarija 2 - 2 (5)

3. Češka 3 - 1 (4)

4. Slovenija 2 - 1 (3)

..................................

5. Belorusija 2 - 1 (3)

6. Črna gora 3 - 0 (0) Skupina A (Krakov)

17.30 Portugalska - Srbija

20.30 Poljska - Belgija Lestvica :

1. Poljska 3. tekme - 3 zmage (8 točk)

2. Srbija 3 - 2 (7)

3. Ukrajina 3 - 2 (4)

4. Belgija 3 - 1 (4)

5. Portugalska 3 - 1 (3)

6. Grčija 3 - 0 (1) Skupina C (Tampere):

16.00 Severna Makedonija - Španija

19.00 Turčija - Nizozemska Lestvica:

1. Turčija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Nizozemska 3 - 2 (7 točk)

3. Finska 3 - 2 (6)

4. Rusija 3 - 2 (5)

5. Španija 3 - 0 (0)

6. Severna Makedonija 3 - 0 (0) Skupina D (Talin):

16.00 Latvija - Slovaška

19.00 Nemčija - Francija Lestvica:

1. Francija 2 tekmi - 2 zmagi (6 točk)

2. Nemčija 2 - 2 (6)

3. Latvija 2 - 1 (4)

4. Estonija 3 - 1 (2)

5. Hrvaška 3 - 1 (2)

6. Slovaška 2 - 0 (1)



*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Preostale slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija