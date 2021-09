Slovenci brez izgubljenega niza ugnali Beloruse

Slovenski odbojkarji so z odliko opravili tretjo nalogo na evropskem prvenstvu ter Beloruse premagali gladko s 3:0 (20, 20, 15). Slovenci so popravili vtis po uvodni zaušnici proti Češki ter z zmagama proti Črni gori in Belorusiji zelo približali preboju v izločilne boje. Slovence v torek in sredo čakata še obračuna proti Bolgariji in Italiji.

Slovenski tabor je bil v skupinskem delu prvenstva stare celine pred misijo zmaga. V primeru poraza bi si namreč zelo otežili napredovanje v izločilne boje ter s tem kožo morali reševati proti na papirju glavnima konkurentoma, Bolgarom in Italijanom, za prvo mesto v skupini B.

Slovenci so tudi v dvorani Ostravar ohranil niz nepremaganosti proti Belorusiji, ki so jo pred nocojšnjim obračunom premagali že pred dvema letoma na kvalifikacijskem turnirju za ligo narodov in na evropskem prvenstvu.

Zasedba selektorja Alberta Giulianija je odlično začela obračun z neugodnimi Belorusi ter si sredi prvega niza zagotovila celo vodstvo osmih točk. A je tekmec našel šibko točko. In to je bil sprejem Klemna Čebulja, ki je sicer blestel v drugi elementih igre, ter z asi Vladislava Daviskiba dosegel, da slovensko vodstvo v prvem nizu ni bilo tako prepričljivo, kot se je sprva kazalo, da bo.

Belorusi so v drugem nizu za kratek čas povedli. Foto: CEV

V drugem nizu so Belorusi celo povedli. Belorusi so igrali zelo kakovostno, a so raven igre dvignili tudi Slovenci. Ob šepajočem sprejemu na dobre beloruske servise so tudi drugi del tekme predstavniki slovenske vrste pripeljali do konca z zmago z razliko petih točk kot uvodni niz.

V odločilnem nizu so po vodstvu Slovenije Belorusi izenačili 5:5, pa nato 6:6, a so Slovenci ohranili pobudo tudi z atraktivnimi "bombami". Slovenci so z dolgimi igrami reševali v svojo korist napad za napadom Belorusov ter se požrtvovalno borili za vsako točko. Prednost je narasla na sedem (17:10) oziroma osem (20:12) ter devet (23:14) in končnih, več kot prepričljivih, deset točk (25:10).

Matematični izračuni še niso povsem na slovenski strani. Osmina finala bi lahko šla tudi po zlu, če bi Slovenija izgubila obe naslednji tekmi skupinskega dela ter bi tudi ostali obračuni v skupini šli krepko v škodo Slovencev.

Časa za veselje in regeneracijo ni veliko, že v torek ob 16. uri se bodo pomerili z Bolgari. Foto: CEV

Naslednja tekma bo z Bolgari. Slovenski odbojkarji so se z Bolgarijo nazadnje pomerili v ligi narodov in se veselili zmage s 3:0. Bolgarski odbojkarji so morali sicer danes z 1:3 priznati premoč Italiji.

"Dvigujemo našo formo in se približujemo maksimumu, a imamo v nekih elementih še malo prostora za napredek. Mislim, da je to super, zlasti glede na naš razpored tekem. Dobro je, da stopnjujemo formo, kajti prihajata Bolgarija in pa Italija, ki sta na malo višjem nivoju kot današnji nasprotniki," je po zmagi dejal Tonček Štern.