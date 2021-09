Približujejo se maksimumu, večji pritisk jih ne skrbi

Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi evropskega prvenstva upravičili vlogo favorita, Belorusijo premagali s 3:0, po zmagi pa misli že usmerili proti torku, ko jim bo že ob 16. uri nasproti stal zahtevnejši tekmec. "Dobro je, da stopnjujemo formo, kajti jutri in pojutrišnjem prihajata Bolgarija in Italija, ki sta na malo višji ravni kot današnji nasprotniki," je po zmagi dejal Tonček Štern.

Po nepričakovanem uvodnem porazu s Čehi in nato prepričljivi zmagi nad Črno goro je slovenska odbojkarska reprezentanca brez izgubljenega niza na kolena spravila Belorusijo. Slovenci so bili po današnji zmagi veseli predvsem dejstva, da stopnjujejo formo in da pred napornima dnevoma, ki prihajata, niso potrošili preveč moči.

"Mislim, da moramo po tej zmagi predvsem ostati zbrani in se osredotočiti na vsako tekmo posebej. Tako smo navajeni, to skozi vsa prvenstva ves čas govorimo. Današnja tekma je za nami, jutri moramo biti zbrani in predvsem pozitivni ter osredotočeni, da še naprej stopnjujemo svojo formo," je po zmagi razmišljal Klemen Čebulj, ki je v statistiko vpisal 13 točk.

Čaka jih večji pritisk, a glede na zadnje predstave, jim kaže dobro

"Moramo se zavedati, da nas čakajo tekme in nasprotniki, ki nas bodo postavili pod večji pritisk. To me ne skrbi, a mislim, da nam, glede na zadnje predstave, kaže zelo dobro," pred obračunoma z Bolgarijo in Italijo pravi Jan Kozamernik. Foto: Guliverimage Jan Kozamernik je po srečanju z Belorusi izpostavil dejavnik, na katerega so opozarjali že pred evropskim prvenstvom − stopnjevanje forme, kar jim omogoča tudi razpored.

"Rastemo iz tekme v tekmo, to smo nekako napovedovali že pred prvenstvom, da je naša vrlina. Mislim, da znamo izkoristiti te tekme za stopnjevanje forme, da se na vsako srečanje bolje pripravimo. Vesel sem, da se je današnja tekma razpletla tako, kot se je. Moramo pa vedeti, da smo do zdaj igrali proti 'nižje rangiranim' ekipam, in se tudi zavedati, da nas čakajo tekme in nasprotniki, ki nas bodo postavili pod večji pritisk. To me ne skrbi, a mislim, da nam, glede na zadnje predstave, kaže zelo dobro. Jutri nas čaka sicer težka tekma, malo bo časa za regeneracijo, a tega smo navajeni iz lige narodov, zato verjamem, da lahko jutri ponovno pričakujemo dobro predstavo," se ugodnega rezultata nadeja srednji bloker.

"Danes je bilo pozitivno tudi to, da smo odigrali dokaj lahko tekmo in nismo potrošili vseh moči, ter gremo lahko v hotel počivat in na terapije, da bomo pripravljeni na jutri," pravi Tonček Štern. Foto: CEV

Pozitivno je to, da niso porabili vseh moči

Da je prostora za izboljšave še kar nekaj, pa je po zmagi dejal Tonček Štern. "Dvigujemo našo formo in se približujemo maksimumu, a imamo v nekih elementih še malo prostora za napredek. Mislim, da je to super, zlasti glede na naš razpored tekem. Dobro je, da stopnjujemo formo, kajti jutri in pojutrišnjem prihajata Bolgarija in pa Italija, ki sta na malo višjem nivoju kot današnji nasprotniki. Danes je bilo pozitivno tudi to, da smo odigrali dokaj lahko tekmo in nismo potrošili vseh moči ter gremo lahko v hotel počivat in na terapije, da bomo pripravljeni na jutri."

Torkov obračun z Bolgarijo se bo začel ob 16. uri, dan pozneje pa bodo ob 15.45 Slovencem nasproti stali še Italijani. Te tri reprezentance bodo obračunale za prvo mesto.

Slovenija : Belorusija 3:0 (20, 20, 15)

Štern T. 10, Pajenk 6, Kozamernik 5, Šket, Vinčić 3, Štalekar, Štern Ž., Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 6, Čebulj 13, Možič; Lazuka, Babkevič 5, Masko 1, Burau, Pranko, Ciuskevič 1, Miškevič 11, Škredau 3, Panašenka 11, Budzjukin, Kuraš, Marozau, Davjškiba 13.