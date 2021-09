Slovenci se pripravljajo na zahtevne dneve: Kaj takega kot proti Čehom se nam ne sme več zgoditi

Slovenski odbojkarji so tekmovanja prost dan na evropskem prvenstvu izkoristili za trening, saj časa zanj v prihodnjih dneh ne bo. Med ponedeljkom in sredo jih čakajo tri tekme. Izkušeni Dejan Vinčić pred jutrišnjim obračunom z Belorusi (19. uri) pravi, da se jim kaj takega kot na uvodni tekmi ne sme več zgoditi. V "slovenski skupini" sta danes na sporedu dva obračuna, v Talinu bodo na delu olimpijski prvaki Francozi, ki bodo lovili drugo zmago, v Krakovu pa bodo svetovni prvaki Poljaki iskali pot do tretje zmage.

Slovenska izbrana vrsta je prvenstvo stare celine začela z nepričakovanim porazom proti Češki, ki mu je sledila prepričljiva zmaga nad Črno goro. Danes je bil za varovance Alberta Giulianija tekmovanja prost dan, a časa za počitek ni bilo. Dopoldne so opravili trening, ki so ga izkoristili za zadnje popravke, zvečer jih čaka še fitnes, nato pa tri tekme v treh dneh. Za uvod se bodo v ponedeljek ob 19. uri pomerili z Belorusi, nato pa v torek in sredo z na papirju najzahtevnejšima tekmecema skupine Bolgarijo in Italijo.

"Preveč smo bili samozavestni, preveč smo bili sproščeni. Nobena ekipa nam ne bo ničesar podarila in za svoj pristop smo bili že kaznovani," o pristopu proti Čehom pravi Dejan Vinčić. Foto: Sportida "Ves čas smo poudarjali, da lahkih nasprotnikov na evropskem prvenstvu ni, in to smo izkusili na tekmi proti Češki. Tudi v nadaljevanju prvenstva bomo morali igrati tako, kot smo igrali proti Črni gori, ko smo bili osredotočeni na to, ko smo se bojevali do tiste zadnje, 25., točke. Na današnjem treningu smo poskušali popraviti še nekaj stvari, ki na prvih dveh tekmah niso najbolje delovale, jutri pa bo že nov dan, z novo tekmo. Od zdaj bomo morali svojo igro stopnjevati skozi tekme, ne več na treningih," pravi srednji bloker Alen Pajenk.

Izkušeni podajalec Dejan Vinčić ob tem dodaja: "Na tekmi proti Češki se nam je maščevalo, da pristop ni bil takšen, kakršen bi moral biti. Mislim, da se nam kaj takega ne sme več zgoditi in se nam tudi ne bo. Preveč smo bili samozavestni, preveč smo bili sproščeni. Nobena ekipa nam ne bo ničesar podarila in za svoj pristop smo bili že kaznovani. Tega se zavedamo, odigrati moramo na najvišji mogoči ravni, proti Belorusiji in tudi proti vsem drugim."

V slovenski skupini bi Italija drugo zmago iskala proti Črni gori, Čehi in Bolgari pa se bodo udarili za drugo zmago na prvenstvu.

Poljaki po tretjo zmago, Turki že napredovali

V skupini A na Poljskem bodo aktualni svetovni prvaki Poljaki proti Grkom iskali tretjo zmago v nizu, s katero bi se zavihteli na prvo mesto. Portugalci pa se bodo pomerili z Ukrajino.

Poljaki so v soboto po petih nizih strli branilce naslova Srbe, danes bodo lovili tretjo zmago. Foto: Guliverimage

V skupini C so Turki nadaljevali zmagoviti niz, za tretjo zaporedno zmago so odpravili Severno Makedonijo in so že napredovali. Sledi še tekma med neporaženo Finsko in Rusijo, ki je na prvem srečanju izgubila s Turčijo.

V skupini D bo Nemčija poskušala ostati neporažena proti Estoniji, olimpijski prvaki Francozi pa bodo poskušali maksimalen izkupiček obdržati proti Hrvatom.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Petek, 3. september: Skupina B (Ostrava):

16.00 Češka - Bolgarija

19.00 Italija - Črna gora Lestvica:

1. Italija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Bolgarija 1 - 1 (3)

3. Slovenija 2 - 1 (3)

4. Češka 2 - 1 (3)

5. Belorusija 2 - 1 (3)

6. Črna gora 2 - 0 (0) Skupina A (Krakov)

17.30 Portugalska - Ukrajina

20.30 Grčija - Poljska Lestvica :

1. Srbija 3 tekme - 2 zmagi (7 točk)

2. Poljska 2 - 2 (6)

3. Belgija 3 - 1 (4)

4. Ukrajina 2 - 1 (2)

5. Portugalska 2 - 1 (2)

6. Grčija 2 - 0 (1) Skupina C (Tampere):

Severna Makedonija : Turčija 0:3 (-22, -12, -15)

16.30 Rusija - Finska Lestvica:

1. Turčija 3 tekme - 3 zmage (9 točk)

2. Nizozemska 3 - 2 (7 točk)

3. Finska 2 - 2 (6)

4. Rusija 2 - 1 (2)

5. Španija 3 - 0 (0)

6. Severna Makedonija 2 - 0 (0) Skupina D (Talin):

15.00 Estonija - Nemčija

18.00 Francija - Hrvaška Lestvica:

1. Latvija 2 - 1 (4)

2. Francija 1 - 1 (3)

3. Nemčija 1 - 1 (3)

4. Estonija 2 - 1 (2)

5. Hrvaška 2 - 1 (2)

6. Slovaška 2 - 0 (1)



*o razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Preostale slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija