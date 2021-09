Evropska odbojkarska smetana zbrana v Ljubljani

Na Ljubljanskem gradu je potekala slavnostna gala prireditev Evropske odbojkarske konfederacije, na kateri so izžrebali skupine lige prvakov in podelili nagrade tistim, ki so najbolj zaznamovali odbojkarsko leto 2021.

Na Ljubljanskem gradu je potekala slavnostna gala prireditev Evropske odbojkarske konfederacije, na kateri so izžrebali skupine lige prvakov in podelili nagrade tistim, ki so najbolj zaznamovali odbojkarsko leto 2021. Foto: CEV

Praznik evropske odbojke se je na Ljubljanskem gradu začel z žrebom elitne lige prvakov, ki so ga v živo spremljali predstavniki vseh največjih evropskih odbojkarskih klubov, ki so dobili tekmece v boju za naslov evropskih klubskih prvakov. V CEV Champions League 2022 bodo prvič igrali tudi slovenski prvaki, odbojkarji Merkur Maribora.

Zahteven žreb za Mariborčane

Žreb jim ni bil naklonjen. Igrali bodo v skupini C, in sicer skupaj z aktualnimi prvaki, igralci poljske ekipe Azoty Kedzierzyn Kozle, in predlanskimi evropskimi prvaki in zadnjimi italijanskimi prvaki, igralci ekipe Lube Civitanova. Tudi tretja ekipa bo močna, to bo Lokomotiva Novosibirsk. Pri dekletih slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, na ljubljanski gala prireditvi niso bile v žrebu, saj si morajo nastop v ligi priboriti v kvalifikacijah.

Norveško-švicarski nagrajenci v odbojki na mivki

Na Ljubljanskem gradu je zatem potekala slovesna gala prireditev Evropske odbojkarske konfederacije, v okviru katere je CEV podelila nagrade najboljšim odbojkaricam, odbojkarjem in trenerjem za leto 2021. Nagrado za najboljšega trenerja odbojke na mivki je prejel Norvežan Kare Mol, trener aktualnih olimpijskih prvakov, Norvežanov Andersa Mola in Christiana Soruma, ki sta ob tem še četrtič zapored postala evropska prvaka. Mola in Soruma je CEV pričakovano izbrala tudi za najboljša evropska odbojkarja na mivki leta 2021.

Najboljši evropski odbojkarici na mivki za leto 2021 sta Švicarki Joana Heidrich in Anouk Verge-Depre, ki sta se lani veselili naslova evropskih prvakinj, na olimpijskih igrah v Tokiu pa sta z osvojenim bronom evropski odbojki na mivki priigrali šele drugo olimpijsko odličje. Prvega sta osvojili Nemki Laura Ludwig in Kira Walkenhorst, ki sta slavili na olimpijskem turnirju leta 2016 v Riu de Janeiru.

Foto: CEV

Tillie, Ngapeth, Terzić, Egonu ...

Najboljši trener ženske odbojkarske ekipe je postal Srb Zoran Terzić, ki na klopi srbske izbrane vrste sedi že dve desetletji in s katero je nanizal izjemne dosežke. V letošnjem letu so Srbkinje osvojile bron na olimpijskih igrah in srebro na evropskem prvenstvu, na zadnjih osmih velikih tekmovanjih pa so šestkrat stale na zmagovalnem odru.

Nagrada za najboljšega trenerja moške odbojkarske ekipe je šla v roke Laurentu Tillieju, ki se je s francosko reprezentanco veselil naslova olimpijskih prvakov, v desetih letih, ko je vodil izbrano vrsto, pa je le-ta nanizala izjemne dosežke, med drugim zmago v svetovni ligi in na evropskem prvenstvu.

Najboljša odbojkarica leta 2021 po izboru CEV je italijanska reprezentantka Paola Egonu, ki je nase prvič opozorila na olimpijskih igrah 2016, pri le sedemnajstih letih. Letos je z italijanskim prvoligašem Imoco Volley Conegliano brez poraza osvojila ligo prvakinj, Italijanke pa so postale tudi evropske prvakinje.

Foto: CEV

Najboljši odbojkar leta 2021, Earvin Ngapeth, se je v Tokiu okitil z olimpijskim zlatom in bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca olimpijskega turnirja, z izbrano vrsto Francije, katere gonilna sila je, pa je v zadnjih letih nanizal vrsto uspehov.

Žensko in moško EP naj dogodka leta

Nagrado za odbojkarski dogodek leta so skupaj prejeli organizatorji ženskega in moškega evropskega prvenstva, predstavniki srbske, bolgarske, hrvaške in romunske zveze, ki so gostile EuroVolley za ženske ter predstavniki poljske, češke, estonske in finske zveze za organizacijo evropskega prvenstva za moške.

Pravkar končano moško in žensko evopsko prvenstvo sta prejeli nagrado za odbojkarska dogodka leta. Foto: CEV ​​​​​​​

Dobitnik nagrade za življenjsko delo je Grk Thanassis Beligratis, nekdanji odbojkar, odbojkarski trener in mednarodni sodnik, ki je skoraj dvajset let opravljal tudi delo generalnega sekretarja grške zveze, nato pa bil dolga leta tudi njen predsednik. Leta 2012 je zaradi velikega prispevka k razvoju odbojke postal častni član CEV.

Kranjska gora bo gostila evropsko trenersko konvencijo

Pozornost evropske odbojkarske javnosti bo zdaj usmerjena še v Kranjsko Goro, kjer se bo jutri začela evropska trenerska konvencija s skoraj 200 udeleženci iz Evrope, Azije in Afrike.