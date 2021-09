Alberto Giuliani: Hvala fantom, štabu, predsedniku, Slovencem

"Čas je za zahvalo. Hvala fantom, štabu, predsedniku Ropretu in zvezi, pri kateri so nam dali priložnost, da spoznamo in cenimo Slovenijo, še posebej slovenske navijače, ki jih bom vedno nosili v srcu. Gremo, Slovenija, se vidimo," je na družbenem omrežju zapisal italijanski odbojkarski strateg Alberto Giuliani, ki je slovensko reprezentanco pred dnevi popeljal še do drugega srebra na evropskem prvenstvu, po katerem se mu je iztekla pogodba.

Večji del slovenske odbojkarske reprezentance se je deset ur po osvojeni tretji srebrni kolajni v zadnjih šestih letih vrnil v Slovenijo. Ob sprejemu najbolj zvestih navijačev na Kongresnem trgu ni bilo glavnega trenerskega protagonista nove srebrne zgodbe. Alberto Giuliani je skupaj s pomočnikom Alfredom Martilottijem ostal na Poljskem, kjer je že zagrizel v klubske obveznosti s klubom Asseco Resovia, pri katerem bo vodil tudi dva slovenska reprezentanta Klemna Čebulja in Jana Kozamernika. Sta že nekdanja reprezentančna varovanca? Giulianiju se je namreč po prvenstvu stare celine iztekla pogodba z Odbojkarsko zvezo Slovenije, pri kateri bodo o javnih razpravah o selektorski prihodnosti še nekoliko počakali.

Alberto Giuliani se je po izteku pogodbe zahvalil za izjemno triletno popotovanje s slovenskimi odbojkarji. Foto: FIVB

"Ko ima trener svoje odbojkarje preveč rad, je to težava"

V današnjem pogovoru za 24 ur je na vprašanje, ali si še želi voditi slovensko reprezentanco, dejal: "Ko imaš svoje odbojkarje preveč rad, je to težava." Ob tem je pokazal, da Slovenija nujno potrebuje mlade igralce, ki bi jih bilo mogoče priključiti, saj ima članska ekipa, katere jedro je skupaj že dolga leta, igra pa večinoma sloni na sedmerici, na voljo 12 igralcev, potrebovala pa bi jih 20.

Slovenijo je še drugič zapored popeljal v finale, novega srebra mu še ni uspelo predelati. Foto: Guliverimage ​​​​​​​

Zahvala Sloveniji

Pozneje je na družbenem omrežju Instagram objavil zapis, v katerem se je zahvalil za triletno odbojkarsko popotovanje s Slovenci. "2019-2021, tri sezone skupaj, zmaga na Challenger Cupu 2019, dve srebrni odličji na evropskih prvenstvih, četrto mesto v Ligi narodov, neposredna uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022, 6. mesto na svetovni lestvici. Zadnji rezultat daje vedeti, da je slovenska odbojka na pravi poti, da doseže še večje rezultate. Čas je za zahvalo. Rad bi se zahvalil vsem fantom v ekipi in štabu za njihovo predanost in pripravljenost na rast iz dneva v dan. Hvala predsedniku Ropretu in zvezi za priložnost, da spoznamo in cenimo Slovenijo, zlati njene prebivalce in navijače, ki jih bom vedno nosil v srcu," je zapisal in ob koncu v slovenščini dodal: "Gremo, Slovenija, se vidimo!"

Ni mu še uspelo predelati drugega mesta

"Trenutno se moram povsem posvetiti svojemu klubu Asseco Resovia, to je moja klubska obveza. Za zdaj še sploh nisem imel časa, da bi predelal drugo mesto s Slovenijo, saj sem že imel klubske obveznosti, tehnične sestanke, prvenstvo se namreč začne že 2. oktobra. Lahko pa povem, da je bila slovenska ekipa dolgo časa podcenjena, čeprav sam vem, da ima veliko odličnih igralcev. Kar zadeva mojo prihodnost, pa moram govoriti še s predsednikom zveze," je Italijan dejal za volleyebeachnews.it/, ki je pogovor objavil danes.