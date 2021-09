"Vrhunski uspeh, a razočaranje je, saj smo imeli priložnost" #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca se po zadnjih štirih evropskih prvenstvih še tretjič v domovino vrača z odličjem. Še tretjič so Slovenci prejeli srebrno kolajno. Bili so v igri za zlato, a so Italijani po zaostanku z 1:2 v nizih pripravili preobrat in slavili po petih nizih.

"Zelo smo ponosni na to, kar smo naredili. Pred turnirjem nismo verjeli, da lahko odigramo na tako visoki ravni, na koncu smo res odigrali zelo dobro odbojko. A moramo priznati, da so bili Italijani v finalu boljši od nas," je po finalnem porazu v pogovoru za Kanal A dejal kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut.

"Drugi korektor je Italijo potegnil iz zelo težkega položaja"

Korošec je kljub nadaljevanju slovenske odbojkarske pravljice in novemu velikemu uspehu slovenskega športa dal vedeti, da so tudi razočarani, saj je bilo zlato odličje na dosegu roke. Slovenci so po vodstvu z 2:1 Italijanom v četrtem nizu ušli. Selektor Italije Ferdinando De Giorgi je takrat iskal rešitev in v igro poslal Jurija Romana, ki se je izkazal za asa iz rokava.

24-letni korektor je poživil in preporodil igro zahodnih sosedov, ki so kljub mladosti znali ohranjati mirno glavo in se povsem vrnili v igro. Izsilili so peti niz, v katerem so Slovenci povedli s 3:0, a je Romano poskrbel, da so hitro priključili, sledil je še en preobrat Italije, pri kateri je v zaključku blestel tudi 19-letni Alessandro Michieletti.

"Po eni strani je lepo, po drugi pa je težko. Zagotovo je srebro vrhunski uspeh, a malo smo razočarani, ker smo imeli priložnost za zlato. Nekje se je našel drugi italijanski korektor, prišel v igro in preobrnil celotno tekmo. Italijo je potegnil iz zelo zelo težkega položaja, bil je 90-odstoten v napadu, spremenil je izid tekme. Treba jim je le čestitati," je dodal Urnaut.

"Drugi v Evropi, a vsi smo želeli zlato"

Kapetanovim besedam je prikimal še en Korošec Klemen Čebulj: "Spet smo zaigrali v velikem finalu, a nam ni uspelo izkoristiti priložnosti za zmago. Res smo drugi v Evropi, kar ni slab dosežek, a smo si vsi želeli zlato. Na žalost se bomo morali potruditi na naslednjem evropskem prvenstvu in poskusiti izboljšati rezultat."

Vrnitev danes zjutraj

Slovenska reprezentanca se bo v domovino vrnila danes zgodaj zjutraj s posebnim letalom, ki bo iz Katovic vzletelo ob 8. uri, pristanek na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani pa je predviden ob 9.10.

