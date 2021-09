"Še bomo prišli po to zlato, ki si ga zaslužimo" #video

"S fanti smo pustili dušo in srce na igrišču. Žal, to danes ni bilo dovolj. Verjamem, da se bomo zopet uvrstili v finale in prišli po zlato, ki si ga zaslužimo," je po porazu z 2:3 v finalu evropskega prvenstva proti Italiji dejal Jan Kozamernik, selektor Alberto Giuliani pa dodal, da je ponosen na ekipo, kot so lahko tudi navijači. Slovenski odbojkarji se v domovino vračajo v ponedeljek, predviden pristanek na letališču Jožeta Pučnika je ob 9.10.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je še na tretjem evropskem prvenstvu v zadnjih šestih letih osvojila srebrno odličje. Potem ko je leta 2015 v finalu izgubila s Francijo, leta 2019 pa s Srbijo, je njene zlate sanje v Katovicah tokrat končala Italija.

Pomlajeni in prevetreni azzurri so do sedmega naslova evropskih prvakov, prvega po letu 2005, prišli brez poraza. V finalu, v katerem sta obe moštvi prikazali odlično odbojko in se za vsako žogo borili do konca akcije, so Slovenci vodili z 1:0 in 2:1 v nizih, a so se varovanci Ferdinanda De Giorgija vselej uspeli vrniti, izsilili peti niz, v njem pa slavili s 15:11.

"Vesel sem, saj smo po dobri predstavi ponovno osvojili srebro. Verjamem, da so lahko vsi slovenski navijači ponosni na ekipo," je dejal selektor Alberto Giuliani. Foto: CEV

"Najprej bi želel čestital Italijanom, ki so igrali zelo dobro. Tudi moji varovanci so igrali zelo dobro, vendar smo včeraj proti Poljakom porabili veliko energije, a ne želim iskati izgovorov. Vesel sem, saj smo po dobri predstavi ponovno osvojili srebro. Verjamem, da so lahko vsi slovenski navijači ponosni na ekipo," je po osvojenem srebru dejal Giuliani, ki je Slovence še drugič zapored vodil v finalu prvenstva stare celine.

Fotogalerija finala (foto: Guliverimage, CEV)

"Italijani so bili ob koncu bolj zbrani"

"Če bi mi kdo rekel, da bom v šestih letih odigral tri finala, bi takoj podpisal, tudi če to pomeni tri srebrne medalje. Ne glede na to, moramo priznati, da so se Italijani res borili, prav tako kot mi. To dokazuje že dejstvo, da smo odigrali pet nizov. Obe ekipi sta pustili vse na igrišču, a na koncu so bili Italijani tisti, ki so bili bolj zbrani. Dali smo vse od sebe, upam, da bodo navijači to spoštovali," je povedal s 16 točkami najučinkovitejši Slovenec Alen Pajenk.

"Pustili smo srce in dušo na igrišču, a ni bilo dovolj"

"Zelo zanimiva tekma, polna vzponov in padcev. Veliko je bilo nihanja v igri, mislim, da smo vseeno držali visok nivo servis in sprejema, ampak Italijanom se je posrečilo nekaj pomembnih točk. Zaključili so nekaj pomembnih napadov, ki so spremenili tekmo. Dobro so igrali in jim lahko le čestitamo. Tudi naša reprezentanca je igrala dobro, s fanti smo pustili dušo in srce na igrišču. Žal, to danes ni bilo dovolj. Verjamem, da se bomo zopet uvrstili v finale in prišli po zlato, katerega si zaslužimo," je razmišljal Jan Kozamernik.

"Res smo drugi v Evropi, kar ni slab dosežek, a smo si vsi želeli zlato. Na žalost se bomo morali potruditi na naslednjem evropskem prvenstvu." Foto: Guliverimage

Italija : Slovenija 3:2 (-22, 20, -20, 20, 11) Slovenija: T. Štern 14, Pajenk 16, Kozamernik 8, Šket 1, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 3, Urnaut 10, Čebulj 14, Možič.

Italija: Giannelli 3, Balaso, Galassi 6, Sbertoli, Romano 11, Anzani 9, Michieletto 17, Lavia 21, Piccinelli, Ricci 2, Pinali 12, Cortesia, Recine, Bottolo.

Vrnitev v ponedeljek zjutraj

Slovenska reprezentanca se bo v domovino vrnila jutri zjutraj, s posebnim letalom, ki bo iz Katovic vzletelo ob 8. uri zjutraj, pristanek na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani pa je predviden za 9.10 uro.