Neverjetno! Naključje ali ne, to bi obnorelo Slovenijo!

Ko je srbski strateg Igor Kokoškov leta 2017 popeljal Slovenijo do naslova evropskega prvaka v košarki, je v finalu spravil v slabo voljo prav njegove rojake Srbe. To je tudi edina zlata medalja, s katero se lahko pohvali Slovenija v priljubljenih dvoranskih ekipnih športih. Bi se lahko danes ponovila zgodovina in bi Alberto Giuliano s Slovenijo postal evropski prvak, v finalu pa ugnal ravno njegove rojake Italijane? Odgovor bo znan v poznih večernih urah.

Slovenski šport je pravi fenomen. Čeprav v deželi na sončni strani Alp živi le dva milijona prebivalcev, Slovenija pa spada med manjše evropske države, dosegajo njeni tekmovalci odmevne uspehe v skoraj vseh panogah, kar jih ponuja široka paleta športov. Marsikateri državi v regiji ni najbolj jasno, kakšna je skrivnost slovenskega uspeha, da posega po najvišjih mestih. Slovenci namreč ne izstopajo le v individualnih športih, ampak tudi ekipnih. Zlasti tistih, ki se igrajo v dvoranah.

Veselje Gorana Dragića in Igorja Kokoškova po nepozabnem uspehu slovenskih košarkarjev v Istanbulu (2017). Foto: Vid Ponikvar

Nedavno smo proslavljali okrogla štiri leta od nepozabne košarkarske pravljice v Istanbulu, ko so se Goran Dragić, Luka Dončić in druščina zavihteli na najvišjo evropsko stopničko in postali prvaki! To je bil eden izmed vrhuncev slovenskega športa v obdobju državne samostojnosti, uspeh, kakršnega so naskakovali tudi odbojkarji in rokometaši, a jim je v finalu evropskih prvenstev (odbojkarji leta 2015 in 2019 ter rokometaši leta 2004, ko so pod vodstvom Toneta Tislja v finalu izgubili proti Nemčiji) vedno spodletelo.

Imajo pa odbojkarji danes novo priložnost, to bo njihov že tretji finale na zadnjih štirih evropskih prvenstvih, da tudi oni popeljejo Slovenijo na evropski prestol in nadaljujejo imenitno športno pravljico, ki ji kar ni videti konca.

Ko se slovenski selektor v finalu sreča z rojaki ...

Kokoškov je leta 2017 spravil v solze rojake, ki so na EuroBasketu navijali za košarkarsko reprezentanco Srbije ... Foto: Vid Ponikvar Naključje ali ne, to je potrebno dodati, sporoča podatek, da je Slovenija postala evropski prvak v enem izmed najbolj priljubljenih dvoranskih športov z žogo ravno pod vodstvom selektorja iz tujine, ki je v finalu premagal svoje rojake. Tako je bilo leta 2017 v Turčiji, ko so košarkarski varovanci Igorja Kokoškova v sklepnem dejanju EuroBasketa vzeli mero Srbiji in postavili novi mejnik slovenskega športa. Srbski selektor je pozneje skušal napraviti podoben podvig tudi s srbsko izbrano vrsto, a mu še zdaleč ni šlo vse po načrtih.

Letos je pogorel v kvalifikacijah za olimpijske igre, kjer je bila Slovenija največja senzacija turnirja in jo je od medalje delil le en koš, pred kratkim pa tudi uradno prekinil sodelovanje s srbsko košarkarsko zvezo. Po novem bo imel znova opravka s slovensko košarko, saj bo v Dallasu pomagal trenerju Jasonu Kiddu, njegove izkušnje pri delu z enim največjih asov svetovnega košarke Luki Dončiću, pa bi lahko klubu iz Teksasa prišle še kako prav.

... bo danes ponovil podvig Kokoškova še italijanski strateg Alberto Giuliani, ki uživa pri delu z najboljšimi slovenskimi odbojkarji? Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je torej edino zlato v ekipnem dvoranskem športu, ki spada med največje na svetu (košarka, rokomet oziroma odbojka), osvojila pod vodstvom Srba, ki je bil v finalu boljši prav proti svojim rojakom. Danes se ponuja priložnost za nadaljevanje ''tradicije'' in ponovitve zmagovitega recepta. Slovenske odbojkarje čaka v Katovicah ob 20.30 zgodovinska priložnost, ko se bodo v svojem tretjem evropskem finalu potegovali za prvo zlato medaljo.

V tretje bi lahko šlo rado

Legendarni Italijan Andrea Giani je bil leta 2015 s Slovenijo evropski podprvak. Foto: Sportida Zanimivo je, da so se Slovenci prav vedno do evropskega finala dokopali pod vodstvom italijanskih strategov. Andrea Giani je popeljal Slovenijo leta 2015 v Bolgariji do srebrne medalje, ko je v finalu ostal praznih rok proti Franciji, njegov rojak Alberto Giuliani pa je štiri leta pozneje v Parizu v odločilnem spopadu za naslov priznal premoč Srbov. V neverjetni povezanosti inicialk obeh selektorjev (AG) s srebrom, takšen je namreč kemijski simbol za to plemenito kovino (Ag – izhaja iz besede argentum), s katero imajo opravka podprvaki, pa bi lahko danes dočakali nekaj novega. Srečen konec za slovensko odbojkarsko reprezentanco.

Lahko bi se ji končno posrečilo v tretje, s tem pa bi se nadaljeval tudi trend, ki ga je leta 2017 v Turčiji začel Kokoškov. Ko je kot srbski strateg na slovenskem selektorskem položaju na poti do evropskega naslova premagal tudi svoje rojake. Giuliani je 56-letni Italijan, ki opravlja dve funkciji. Je slovenski selektor, na Poljskem pa od lani vodi klub Asseco Resovia.

Slovenski odbojkarski junaki so od največjega uspeha v zgodovini državne samostojnosti oddaljeni le še eno zmago. Foto: CEV

Danes bo napadal največji uspeh v karieri, v finalu bo skušal streti odpor rojaka Ferdinanda De Giorgija, ob zmagi v Katovicah pa bi Slovenija kar pokala od ponosa, saj bi se lahko pohvalila z aktualnimi evropskimi prvaki tako v košarki kot tudi odbojki! To pa je podvig, o katerem lahko sanjajo tudi nekatere izmed večjih športnih velesil.