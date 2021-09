Slovenska odbojkarska reprezentanca je v finalu evropskega prvenstva po vodstvu z 2:1 v nizih z 2:3 izgubila z Italijo in še tretjič v šestih letih osvojila srebrno odličje. Italijanska izbrana vrsta je do sedmega zlata, prvega po letu 2005, prišla brez poraza. V boju za bron so Poljaki s 3:0 premagali Srbe.

EP v odbojki, Katovice, finale: Nedelja, 19. september



Slovenija : Italija 2:3 (22, -20, 20, -20, -11)

Pajenk 16; Lavia 21

Slovenski odbojkarji so še v tretjem finalu v zadnjih šestih letih osvojili srebrno odličje. Potem ko so leta 2015 izgubili s Francijo, leta 2019 pa s Srbijo, so tokrat v izjemnem finalu, vrednem tega imena, klonili proti Italiji. Azzurri, ki so po olimpijskih igrah povsem prevetrili in pomladili ekipo, zamenjali tudi selektorja, so evropsko prvenstvo končali brez praske – z devetimi zmagami.

Četa Alberta Giulianija, ki je Slovence drugič zapored vodil v finalu, se je z varovanci Ferdinanda De Giorgija, na katerih ni bilo velikega rezultatskega pritiska, srečala že v predtekmovanju. Takrat so Italijani zmagali s 3:0, tokrat pa do zmage prišli po zaostanku z 1:2 in preobratu, ki ga je začel rezervist Jurij Romano.

Dvakrat povedli, nato pa italijanski preobrat

Prvi niz so bolje odprli Slovenci, ušli na 10:6 in prednost zvišali tudi na sedem točk (21:14). A mlada italijanska zasedba je pokazala izjemno mirnost in se po nekaj odličnih začetnih udarcih najstnika Alessandra Michieletta vrnila zgolj na točko (23:22), a zaključek je pripadel Slovencem (25:22). V drugem se je zgodba obrnila, zdaj so bili Italijani tisti, ki jih je bilo treba loviti. Ko so povedli s 15:13, je Giuliani prvič v finalu v igro poslal Dejana Vinčića, ki po prvem polfinalnem nizu zaradi poškodbe ni več igral in mesto prepustil Gregorju Ropretu. Vinčić je za kratek čas stisnil zobe, Italijani so povedli z 18:14, Slovencem ni uspelo več priključiti. Niz so dobili s 25:20 in izenačil.

Jurij Romano je v igro vstopil v četrtem nizu in bil eden ključnih igralcev za popoln preobrat Italije. Foto: Guliverimage Slovenci so na izgubljen niz odgovorili odlično, sredi niza so vodili s 17:12, a so se zahodni sosedi znova vrnili in izenačili 20:20. Nato pa izjemni začetni udarci Tončka Šterna in vodstvo Slovencev z 2:1 v nizih (25:20). Nadaljevanje je bilo sprva povsem slovensko, povedli so s 6:3, italijanski selektor je opravil menjavo, v igro poslal Jurija Romana, ki je povsem preporodil Italijo. Ta je letela na 24-letnikovih krilih in s 25:20 izsilila peti niz, v katerem je spet blestel Michieletti, ni popuščala. Dobila ga je s 15:11 in se razveselila sedmega evropskega naslova, prvega po letu 2005.

Slovenci so osvojili še tretje srebrno odličje. Foto: Guliverimage

"Dali smo vse od sebe, upamo, da bodo navijači to spoštovali"

"Težko je po takem porazu kaj povedati. Tretje srebro ... Naslednje leto se je treba ponovno zbrati in iti spet na finale. Res smo dali vse od sebe na igrišču, upamo, da bodo navijači to spoštovali in nas še naprej bodrili," je v kratki izjavi takoj po finalu v pogovoru za Kanal A dejal Alen Pajenk.

Poklapani domačini do brona Poljaki so v tekmi za 3. mesto zanesljivo odpravili branilce naslova Srbe. Foto: CEV

Tri ure pred finalom sta na igrišče stopili poklapana gostiteljica Poljska in zadnja prvakinja Srbija. Uvodni niz tekme za bron je bil precej izenačen, domačini so bili sicer vseskozi v rahlem vodstvu in povedli z 1:0 (25:22). Če so Srbi v uvodnem nizu ohranjali stik s Poljaki, jim to v drugem ni uspelo. Poljaki so narekovali ritem, povedli tudi za 10 točk, na koncu pa drugi niz dobili s 25:16.

V tretjem je bilo spet bolj tesno, a so gostitelji poskrbeli, da se obračun ni zavlekel, dobili so ga s 25:22 in osvojili bronasto odličje. S 14 točkami je bil najučinkovitejši Wilfredo Leon. Pri Srbih jih je Marko Ivović dosegel deset.

Fotogalerija tekme za 3. mesto (foto: CEV):

