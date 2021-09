Slovenci še tretjič v šestih letih evropski podprvaki

Italijanski odbojkarji so po petih nizi strli Slovence, ki so vodili z 2:1, in se razveselila naslova evropskega prvaka.

Slovenska odbojkarska reprezentanca tudi v tretjem poskusu ni splezala na evropski vrh. V svojem tretjem finalu v šestih letih je morala priznati premoč še tretjim tekmecem, po Francozih in Srbih so jih premagali še Italijani. Tekma je bila zelo izenačena, odločale so malenkosti.

Slovenci so v kakovostni predstavi obeh ekip vodili z 2:1, a nato predvsem zaradi neverjetnih servisov tekmecev in odlični predstavi rezervista Yurija Romana izgubili naslednja dva in morali priznati premoč. Zmaga Italijanov je po prikazanem na turnirju zaslužena, azzurri so prvenstvo celo končali brez poraza, še najbolj pa so se namučili prav v finalu.

Slovenci so tekmo začeli, kot so se pred njo dogovorili. Močno so pritisnili s servisi, s katerimi so uspešno ciljali Alessandra Michieletta, ki naj bi bil najslabši italijanski sprejemalec. In res je imel sicer odlični napadalec kar precej težav s servisi. Gregor Ropret, Klemen Čebulj in Alen Pajenk so že v prvem delu dosegli ase, s Pajenkovim je Slovenija povedla z 10:6. Slovenski bloker pa je imel po izidu 18:14 še eno dobro serijo začetnih udarcev, s katero je ekipi priboril vodstvo 21:14.

Foto: CEV Toda nato je v četi slovenskega selektorja Alberta Giulianija prišlo do črnih minut. Za asom Michieletta so se tekmeci približali na 22:23, toda nato je isti igralec poslal žogo v mrežo. Giuliani je na servisno črto poslal Alena Šketa, ta pa se je za zaupanje zahvalil z asom, s katerim je Slovenija povedla z 1:0.

Črne minute s konca prvega niza so se podaljšale na začetek drugega, Italijani so povedli s 4:1, toda Slovenci so hitro vzpostavili ravnotežje, izenačili na 6:16, pri izidu 11:10 pa jih je Čebulj prvič v nizu popeljal v vodstvo. Toda Italijani niso popuščali, z odlično igro v obrambi so dobili nekaj dolgih in atraktivnih točk in povedli s štirimi točkami prednosti (18:14). Pajenk je z asom Slovenijo približal na 16:18, Tine Urnaut s preigravanjem pa je še znižal zaostanek. Toda v končnici so imeli velike težave s tekmečevim blokom, tako da je Italija zanesljivo izenačila izid na 1:1.

A v tretjem nizu je Slovenija spet prevzela pobudo. Vodstvo z dvema točkama je z asom Jana Kozamernika povečala na 11:8, servisi Pajenka pa so priborili celo prednost petih točk (17:12). A to ni zadostovalo za mirno končnico, dobri servisi so Italijane popeljali do izenačenja na 20:20. Pajenk je nato s prvim tempom zaustavil njihov nalet, nato pa je svoje dodal Tonček Štern. Z dvema asoma in še dvema dobrima začetnima udarcema je omogočil še en blok Pajenku in spravil Italijane v obup, da so naredili še napako.

Štern je nato z dobrimi servisi nadaljeval še na začetku četrtega niza. Poskrbel je za vodstvo 4:1, slovenski navijači so upali, da je to začetek konca azzurrov. A ti se s tem niso strinjali. Po vstopu v igro Romana so hitro ujeli priključek, sredi pa s tremi zaporednimi asi prišli do prednosti 17:13. Tudi Slovenci pa se niso dali kar tako. Servisi Čebulja so jih spet pripeljali povsem blizu, imeli so celo priložnost za izenačenje na 21:21, toda Urnaut težke žoge v protinapadu ni mogel spraviti mimo italijanskega bloka.

V "tie breaku" je bil začetek za Slovence zelo obetaven. Štern je s servisi zagotovil vodstvo 3:0, toda tekmec oziroma natančneje Romano je ekspresno odgovoril in izenačil na 3:3. Slovenija je še nekaj časa minimalno prednost, a nato je na sceno stopil Michieletto, razigral se je za Slovence v napačnem trenutku. Njegovi servisi so italijanski ekipi zagotovili prednost, ki se je ni več dalo izničiti.