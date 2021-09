"Del naših sanj smo uresničili, a ..." #video

"Zmagati v takšnem vzdušju, ko skoraj cela dvorana podpira Poljake, ni lahko. Igrali smo zelo dobro in si zaslužili to zmago. Tudi Poljaki so igrali zelo dobro, a smo zasluženo zmagali. Del naših sanj se je uresničil, a čaka nas še ena tekma," je po preboju slovenskih odbojkarjev v finale (nedelja ob 20.30) evropskega prvenstva dejal selektor Slovencev Alberto Giuliani.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v nedeljo igrala še tretji finale v zadnjih šestih letih, še drugič jo je do finala popeljal italijanski strateg Alberto Giuliani. 56-letni Italijan je s svojimi varovanci še na drugem zaporednem prvenstvu stare celine v polfinalu zaustavil Belgijca na klopi Poljske Vitala Heynena. Tako kot septembra 2019 v Stožicah so Slovenci Poljake odpravili s 3:1, a tokrat na njihovem terenu v Katovicah, pred več kot 10.000 pretežno poljskimi navijači.

Alberto Giuliani je slovenske odbojkarje popeljal v drugi zaporedni finale evropskega prvenstva. Foto: CEV

Giuliani: zaslužena zmaga

"Zelo sem ponosen na svoje igralce, zmagati v takšnem vzdušju, ko skoraj cela dvorana podpira Poljake, ni lahko. Igrali smo zelo dobro in si zaslužili to zmago. Tudi Poljaki so igrali zelo dobro, a smo zasluženo zmagali. Del naših sanj se je uresničil, a čaka nas še ena tekma," je po veliki zmagi dejal Giuliani, ki je pred dvema letoma v Parizu okoli vratu prejel srebrno odličje. Slovence so takrat v finalu premagali Srbi.

Pogled Gregorja Ropreta:

Celotna tekma na zelo visoki ravni

"Celotno tekmo smo odigrali na visoki ravni, razen v prvem nizu je bilo mogoče nekaj treme, nismo bili sproščeni. Ko nam je igra stekla, smo zopet premagali Poljake kot že dvakrat prej v polfinalih evropskih prvenstev in se zasluženo veselili zmage. Z igro smo zadovoljni v vseh elementih, mogoče je bilo nekaj preveč napak na servisu, a proti takšnim nasprotnikom je treba pritiskati z začetnim udarcem," je po novi prisluženi finalni vstopnici razmišljal Tonček Štern, ki se je na koncu ustavil pri 20 točkah.

"Celotno tekmo smo odigrali na visoki ravni, razen v prvem nizu je bilo mogoče nekaj treme, nismo bili sproščeni. Ko nam je igra stekla, smo zopet premagali Poljake kot že dvakrat prej v polfinalih evropskih prvenstev," pravi Tonček Štern. Foto: CEV

"Igrali smo s srcem in glavo"

"Zelo sem vesel te zmage, fantastično smo igrali. Fantastično je zlasti to, da smo v dveh nizih zdržali v napetih končnicah. Odigrali smo pametno, bili potrpežljivi. Igrali smo s srcem in glavo. Zelo sem vesel! Jutri nas pa čaka nova tekma," pa je po novi zaušnici Poljakom dejal kapetan Tine Urnaut.

"Igrali smo s srcem in glavo," pravi Tine Urnaut. Foto: Guliverimage

Slovencem bodo v nedeljskem finalu, ki se bo v Katovicah začel ob 20.30, nasproti stal zmagovalec drugega polfinala med Srbijo in Italijo.