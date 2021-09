Slovenci po zlato proti sosedom!

Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva s 3:1 premagali gostitelje Poljake in se še tretjič na zadnjih štirih evropskih prvenstvih uvrstili v finale.

Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva s 3:1 premagali gostitelje Poljake in se še tretjič na zadnjih štirih evropskih prvenstvih uvrstili v finale. Foto: Guliverimage

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva v Katovicah po skoraj triurnem trilerju in nekaj dvomljivih sodniških odločitvah s 3:1 (-17, 30, 16, 35) v nizih premagala gostiteljico Poljsko in se še drugič zapored uvrstila v finale prvenstva stare celine. V tem jim bo v nedeljo ob 20.30 nasproti stala Italija, ki je v drugem polfinalu s 3:1 premagala zadnje zmagovalce Srbe. Slovenci in Italijani so se srečali že v skupinskem delu, ko so s 3:0 slavili azzurri.

Poročilo s tekme

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še tretjič na zadnjih štirih evropskih prvenstvih uvrstila v veliki finale, v katerem bo v nedeljo lovila prvo zlato odličje. Slovenci so se v polfinalu v razprodani dvorani Spodek, v kateri so na začetku sprva zavrteli napačno himno Slovenije, udarili z gostitelji, svetovnimi prvaki Poljaki, in jih na kolena spravili s 3:1 v nizih.

Potem ko so gostitelji v prvem nizu prevladovali z začetnimi udarci, ga dobili s 25:17, je sledil izjemno izenačen drugi niz. Poljaki so se že skorajda veselili vodstva z 2:0, a so ga po pravi drami z 32:30 dobili Slovenci. Ti so nato v tretjem nizu povsem prevladali in varovance Vitala Heynena, ki je po četrtfinalu naše odbojkarje podžgal s provokacijo o tem, da ne ve, s katerim četrtfinalnim parom se križajo v polfinalu, pustili zgolj do 16 točk.

Sledil je četrti niz in znova prava drama, v kateri so Poljaki ob zaključnih žogah Slovencev - ti so se dvakrat že veselili zmage - večkrat zahtevali challenge in se po izjemno dolgem čakanju na posnetek tudi uspeli rešiti, jim pa s challengem pri vodstvu Slovencev s 36:35 ni uspelo.

Slovenci bodo v nedeljo igrali še v tretjem finalu EP v zadnjih šestih letih. Foto: CEV

Proti Italijanom po tisto, kar jim manjka

Četa Alberta Giulianija se je lahko razveselili tretjega finala v zadnjih šestih letih. Slovenci bodo v nedeljo v njem lovili prvi naslov evropskih prvakov, leta 2015 so jih v finalu zaustavili Francozi, leta 2019 pa Srbi.

A ponovitve zadnjega finala ne bo, saj so Srbi v drugem polfinalu z 1:3 izgubili z Italijani, ki so po olimpijskih igrah močno prevetrili zasedbo in na tem prvenstvu navdušujejo. Slovenci in Italijani so se srečali že v skupinskem delu, s 3:0 so slavili naši zahodni sosedi.

Slovenci se bodo za zlato pomerili z Italijo, s katero so se srečali že v skupinskem delu in izgubili z 0:3. Foto: Guliverimage