Slovenci utišali Katovice, v nedeljo po zlato

Slovenska odbojkarska pravljica se nadaljuje. Moška reprezentanca se je v Katowicah še drugič zapovrstjo in tretjič v zgodovini uvrstila v finale evropskega prvenstva. Za to je morala premagati težko oviro, domačo reprezentanco, svetovno prvakinjo, ki na prvenstvu še ni zabeležila poraza in ki jo je bodrilo skoraj 10.000 navijačev. A tokrat je v polfinalu naletela na tradicionalno neugodnega tekmeca, ki jo je po odlični igri in pravi drami na koncu še četrtič na zadnjih štirih evropskih prvenstvih premagal.

Po fenomenalnem prvem nizu Poljakov, ko so fantastično servirali, se je tehtnica na slovensko stran nagnila po zmagi v izenačenem drugem nizu, ki je povsem sprostil izbrance Alberta Giulianija. Tretji niz so dobili več kot zanesljivo, v četrtem pa so gledalci spet videli dramo. Slovenci so se že dvakrat veselili zmage, a so posnetki akcij pokazali, da so storili napake, po tretjem klicanju "challenga" pa so Poljaki vendarle morali priznati premoč. In to četrtič zapovrstjo na evropskih prvenstvih.

Prvi niz so zanesljivo dobili Poljaki, nato pa so se stvari začele obračati v slovensko smer. Foto: CEV

Dvoboj med svetovnimi prvaki in zaenkrat še aktualnimi evropskimi podprvaki se je začel z napako organizatorjev, ki so Slovencem začeli predvajati napačno himno. Napako so popravili, Slovencev pa ni zmedla. Začeli so zbrano, po dveh dobrih servisih Alena Pajenka povedli z 2:0, prednost dveh točk pa zadržali do izida 7:5.

Nato pa je sledila kriza gostujočih igralcev na sprejemu, dobri servisi Jakuba Kochanowskega so domači ekipi zagotovili sedem zaporednih točk in vodstvo 12:7, ki so ga do konca niza zadržali. Alberto Giuliani je z menjavo Klemna Čebulja z Rokom Možičem začasno zaustavil njihov nalet, Slovenija se je približala na dve točki zaostanka, toda blok Kochanowskega je Poljakom vrnil štiri točke prednosti, dokončno pa so upanje Giulianijem varovancem v prvem nizu vzeli servisi Wilfreda Leona, ki je z "bombami" dosegel tudi dva asa.

Foto: CEV

Kako je, če jim ne gre več servis, so Poljaki lahko videli v drugem nizu, v katerem je Gregor Ropret na mestu organizatorja zamenjal Dejana Vinčića. Slovenci niso več imeli toliko težav pri sprejemu, v drugih elementih pa so bili povsem enakovredni tekmecem. Niz so rezultatsko spet tudi dobro začeli, držali prednost, pred končnico so vodili z 19:16. Ko je Bartosz Kurek domače gledalce spomnil na prvi niz in s servisi Poljsko vrnil v vodstvo 21:22 in ko je as dosegel še Kochanowski je bilo videti, da so Slovenci v izgubljenem položaju, še posebno, ker so imeli gostitelji pri izidu 24:22 dve zaključni žogi za 2:0.

Toda z dobro igro v obrambi so se Slovenci rešili, blok Jana Kozamernika jih je spet popeljal v vodstvo. Nekaj zaključnih žog niso izkoristi, enako velja za Poljake, pri izidu 30:30 je Čebulj dosegel as, razpoloženi Tonček Štern pa je z napadom izenačil na 1:1.

Domači so se znašli v šoku, Giulianijevi varovanci pa so se povsem sprostili in na začetku tretjega niza povsem nadigrali tekmeca. V vseh elementih so zasenčili gostitelje. As Pajenka je pomenil vodstvo 5:2, as Tončka Šterna 10:4, blok Jana Kozamernika pa 12:5. Poljski selektor, Belgijec Vital Heynen, je poskušal z menjavami, a te niso obrodile sadov. Slovenci so le višali prednost, niz pa dobili s 25:16.

Poljakom ni pomagalo niti domače občinstvo. Foto: Guliverimage

Slovenci so se servisi ves čas tekme iskali Leona, po njegovi napaki so po servisu v četrtem nizu povedli s 5:3, Kozamernik je z blokom prednost še povišal, kazalo je, da se poljska ladja potaplja. A po nekaj provokacijah z obeh strani so domači "vstali od mrtvih" in prebudili dvorano. Z nekaj jeze so najprej izenačili, nato pa povedli, tudi z 12:9.

Toda Slovencev to ni zmedlo, počasi so lovili nasprotnike, Alen Šket, ki je vstopil v igro le za servis, je z asom izenačil na 19:19. Ekipi sta bili izenačeni tudi na 23. točki, nato pa se je začela prava drama. Domači so imeli zaključno žogo in protinapad, a jih je Kozamernik blokiral, s tem pa rešil prvo zaključno žogo.

V nedeljo se bodo lovili prvo zlato. Foto: Guliverimage

Ta sicer ni bila edina za Poljake, imeli so jih še nekaj, a precej več "meč" žog so zapravili gosti. Tudi dve, ko so se že veselili zmage, a so Poljaki uspešno zahtevali pregled posnetka, prvič zaradi dotika mreže, drugič pa zaradi nepravilne sodniške odločitve o dotiku žoge pri bloku. V obeh primerih so bili uspešni, toda tekmec je ostal miren, Štern pa je pri izidu 36:35 vendarle izkoristil protinapad. Poljaki so skupaj s sodniki še enkrat pregledavali posnetek, toda tokrat zaman.