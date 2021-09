Izjemno! Slovenci prek svetovnih prvakov v finale EP!

Evropsko prvenstvo v odbojki, polfinale, Katovice Sobota, 17. september

Poljska : Slovenija 1:3 (17, -30, -16, -35)

Slovenska odbojkarska reprezentanca še tretjič na zadnjih štirih evropskih prvenstvih igra v polfinalu prvenstva stare celine, drugič zapored pod vodstvom italijanskega stratega Alberta Giulianija. Šestinpetdesetletnik, ki službuje pri poljskem klubu Asseco Resovia, dobro pozna današnje nasprotnike, prav tako jih dobro poznajo tudi njegovi varovanci. Slovenija in Poljska sta se na zadnjih treh evropskih prvenstvih srečali v dvobojih za napredovanje, vselej so zmagali naši odbojkarji. A preteklost je preteklost, poudarjajo v našem taboru. Moštvi sta se zadnjič pomerili maja in junija v Ligi narodov, ko so v predtekmovanju s 3:1 slavili Slovenci, v polfinalu pa s 3:0 svetovni prvaki Poljaki.

Slovenci so vlogo favorita prepustili Poljski, ki ima na tribunah razprodane dvorane Spodek sedmega igralca. Še pred začetkom srečanja so gostitelji poskrbeli za provokacijo in zavrteli napačno himno Slovenije, nato pa le našli pravo. To naših odbojkarjev ni zmedlo, povedli so z 2:0, držali prednost tudi pri 7:5, nato pa pet zaporednih točk gostiteljev in time-out Giulianija. Ta ni pretirano pomagal, Poljaki so ušli na 12:7, slovenski selektor je posegel po prvi menjavi, Klemna Čebulja je zamenjal mladi Rok Možič. Menjava, ki se je obrestovala proti Čehom, se je sprva tudi tokrat. Slovenci so se približali na dve točki, a bližje ni šlo. Poljaki so blesteli pri začetnih udarcih, ko je Wilfredo Leon poskrbel za najvišjo prednost (21:14) prav veliko dvomov o zmagovalcu niza ni bilo. Poljaki so ga dobili s 25:17.

Slovenski odbojkarji so v drugem nizu, v katerem niso mogli več računati na Dejana Vinčića, ki je obsedel z ledeno oblogo na nogi, zamenjal ga je Gregor Ropret, vrnil pa se je Čebulj, povedli s 6:3, selektor Vital Heynen je vzel time-out. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, večino časa so bili v vodstvu Slovenci, v končnici so si Poljaki priigrali tri zaključne žoge, a so Giulianijevi vse tri ubranili in imeli sami dve zaključni žogi za izenačenje na 1:1, pa so se rešili tudi gostitelji. Ni pa jim to uspelo ob tretji zaključni žogi Slovencev, ki so po dramatični končnici niz dobili z 32:30 in se vrnili v igro. Slovenci so nadaljevali odlično in Poljake znova prisilili v hiter time-out, pri slovenskem vodstvu z 10:4 jih je Heynen varovance že drugič poklical k sebi, a to jim ni pomagalo, Giulinijeva četa se je še naprej poigravala z domačini in drugi niz dobila s kar 25:16.

Poljska je bila do zdaj evropska prvakinja le enkrat (2009), Slovenci so se v finalu dvakrat borili za zlato, a tako leta 2015 kot 2019 osvojili srebro.

Za drugo finalno vstopnico Srbi in Italijani

Ob 20.30 si bosta iz oči v oči zrli za zdaj še aktualna evropska prvakinja Srbija in Italija. Prva je v četrtfinalu s 3:0 izločila Nizozemsko, pomlajeni Azzurri pa z istim rezultatom Nemce.