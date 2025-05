Artroskopija kolena – kdaj je zares potrebna operacija?

Poškodbe meniskusov, sklepnega hrustanca, sprednje križne vezi, izpahi pogačice, prisotnost prostih delcev v sklepu ali Bakerjeve ciste so najpogostejši razlogi za misel o operativnem posegu na kolenu. Čeprav je artroskopija kolena minimalno invaziven poseg, ki omogoča hitro rehabilitacijo, pa moderne smernice zdravljenja nakazujejo, da je možno večino omenjenih patologij zdraviti konservativno s fizioterapijo!

Prvi artroskopski poseg na kolenu je bil izveden pred približno sto leti. Medicina je, še posebej v zadnjih desetih letih, izjemno napredovala in v skladu s tem se je znatno izboljšalo tudi zdravljenje številnih ortopedskih težav. Artroskopija kolena danes predstavlja dokaj rutinski poseg, pri katerem kirurg ortoped skozi dve vstopišči na sprednji strani kolena vpelje instrumente, s katerimi izvede operacijo.

Kljub temu da gre za izredno dovršeno operativno tehniko, s katero je možno uspešno zdraviti številne težave s kolenom, pa najnovejša dognanja in sodobne smernice zdravljenja poškodb dajejo vse večjo pomembnost konservativnemu pristopu zdravljenja poškodb kolenskega sklepa .

Ali je artroskopija kolena zgolj začasna rešitev?

Vse prevečkrat se ljudje, ki imajo težave s koleni, prehitro odločijo za operativni poseg. Bolečina v kolenu je namreč v veliko primerih povezana z neprimernimi vzorci gibanja, ki povzročajo prekomerne in nefiziološke obremenitve na kolenski sklep. Res je, da čez čas pride do strukturnih sprememb in poškodb tkiv, ki zahtevajo primerno obravnavo, ampak artroskopija predstavlja zgolj začasno rešitev.

V primerjavi s celostnim konservativnim zdravljenjem, ki večinoma temelji na fizioterapiji , artroskopija kolena ne prispeva veliko k odpravi osnovnega vzroka težav in omejitvi faktorjev tveganja. Številne znanstvene študije so potrdile že dalj časa znano tezo, da je fizioterapija lahko enako učinkovita pri zdravljenju poškodb in težav s kolenskim sklepom.

Treba se je zavedati, da se lahko večina težav gibalnega sistema obravnava s celostnim konservativnim pristopom, ki vključuje multidisciplinarno in strokovno ekipo. Tako je tudi v primeru poškodb kolena. Namreč, če se spopadate s težavami kolenskega sklepa, so te zelo verjetno posledica dolgotrajnih neprimernih obremenitev, ki izvirajo iz različnih dejavnikov.

Kljub temu da mogoče že trpite za posledicami poškodbe meniskusa, hrustanca ali katere izmed kolenskih vezi, pa ne smete zanemariti zdravilne sposobnosti telesa, ki jo lahko uspešno dopolnite z obiskom specialistične fizioterapije in se tako izognete operativnemu posegu!

Fizioterapija ima izredno pomembno vlogo pri rehabilitaciji vseh vrst poškodb kolena, ne glede na to, ali je predhodno že bil izveden operativni poseg ali ne. V vsakem primeru se je smiselno obrniti na specialista, ki vam bo predlagal najboljšo pot zdravljenja.

V katerih primerih se je smiselno odločiti za artroskopijo kolena?

Največja dilema številnih pacientov je, kdaj je artroskopski poseg na kolenu neizbežna odločitev. Pri tem vprašanju je najprej treba razumeti, da je odgovor odvisen od stanja vsakega posameznika in da ne obstaja univerzalni odgovor.

Če vzamemo za primer profesionalnega športnika, ki si je včeraj na tekmi pretrgal sprednjo križno vez, bo njegova odločitev tista, ki mu bo v najkrajšem času omogočila vrnitev k športu – v praksi je najpogosteje ta odločitev artroskopija kolena. Na drugi strani pa imamo posameznika, ki se amatersko ali rekreativno ukvarja s športom in si je nedavno poškodoval medialni meniskus, ki mu povzroča bolečine. V tem primeru je nedvomno najbolj smiseln pristop konservativno zdravljenje s fizioterapijo.

Po naravi imamo ljudje radi hitre rešitve, kar artroskopija kolena nedvomno je. Čeprav je težko verjeti, da se je, v primeru težav s kolenom, smiselno najprej odločiti za celostno zdravljenje s fizioterapijo, pa najnovejša znanstvena dognanja potrjujejo enako (ali v nekaterih primerih celo boljšo) učinkovitost fizioterapije v primerjavi z artroskopskim posegom na kolenu.

Dejstvo je, da vsakega stanja ni možno obravnavati na konservativen način in da je v teh primerih operacija neizbežna. Kljub temu pa se je tudi takrat smotrno odločiti za predoperativno fizioterapijo, saj ta omogoča uspešnejše rezultate rehabilitacije po operaciji.

Za večino ljudi je najboljši odgovor, na pogosto zastavljeno vprašanje o potrebi po artroskopski operaciji, da je ta smiselna zgolj v primerih, ko nam s konservativnimi metodami zdravljenja ne uspe popolnoma odpraviti težav.

Fizioterapija po artroskopiji kolena je nujna!

Kljub temu da artroskopija kolena ne povzroči večjih strukturnih poškodb, vseeno invazivno posega v telo. Tudi minimalno invazivni posegi pustijo določene akutne posledice oziroma simptome, ki jih je treba nujno obravnavati! Po operativnem posegu se pacienti najpogosteje soočajo s pooperativno bolečino v kolenu, otekanjem, zmanjšanim obsegom gibljivosti, občutkom nelagodja na mestu zareze in splošno utrujenostjo. Kljub temu da artroskopski poseg omogoča pospešeno rehabilitacijo, lahko omenjeni simptomi vztrajajo precej dolgo.

Sodelovanje s specialistom fizioterapije je ključnega pomena za uspešen potek rehabilitacije. Pooperativno fizioterapevtsko zdravljenje po artroskopiji se izvaja po navodilih operaterja (kirurga), pri čemer se upoštevajo tudi najsodobnejše smernice rehabilitacije za posamezno stanje.

Najsodobnejši pogoji rehabilitacije v kliniki Medicofit

Uspešno zdravljenje poškodb kolena je možno zgolj z ustreznim načrtom rehabilitacije in strokovno podporo ekipe specialistov. Klinika Medicofit v Ljubljani , ena izmed vodilnih ustanov na področju fizioterapije in rehabilitacije v Sloveniji, ponuja pacientom odlične pogoje tako za konservativno obravnavo poškodb kolenskega sklepa kot tudi pooperativno zdravljenje po artroskopiji kolena. Njihovo ekipo sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij, med katerimi so tudi specialisti za težave s kolenskim sklepom.

Strokovnjaki klinike zagovarjajo celosten pristop pri obravnavi poškodb kolena. Ne glede na to, ali razmišljate o artroskopiji kolena ali pa se ji na vsak način želite izogniti, se pred dokončno odločitvijo priporoča posvet s specialistom fizioterapevtom , ki vam bo dal natančnejše informacije o vaših težavah in možnostih zdravljenja.

Težave s kolenom je po nekaterih podatkih možno kar v 70 do 80 odstotkih rešiti na konservativen način s fizioterapijo. Tega se zaveda vse več specialistov ortopedije, številni zato še posebej priporočajo obisk klinike Medicofit.

Predoperativna priprava, konservativno zdravljenje in pooperativna rehabilitacija

Če se odločite za artroskopski operativni poseg, se pred tem priporoča izvedba fizioterapevtske priprave na operacijo. Gre za predoperativno fazo zdravljenja, pri kateri je poudarek na krepitvi ključnih mišičnih skupin in vzdrževanju obsega gibljivosti v kolenu. Dokazano je, da takšen pristop občutno prispeva k hitrejšemu in uspešnejšemu poteku rehabilitacije po artroskopiji kolena.

Faza aktivne rehabilitacije se začne na dan operativnega posega. Takoj po operaciji je cilj obravnava posledic posega s počitkom, razbremenitvijo in lokalnim hlajenjem. Čeprav se priporočila o začetku razgibavanja kolenskega sklepa razlikujejo glede na obseg artroskopskega posega, pa je vsem skupna zgodnja mobilizacija – v nekaterih primerih se priporoča prilagojeno obremenjevanje že takoj po operaciji.

Zgodnji mobilizaciji sledi akutna fizioterapevtska faza zdravljenja, katere cilji so obvladovanje pooperativnih simptomov, zmanjšanje bolečine, spodbujanje celjenja tkiva in začetna aktivacija mišic ter vzpostavitev normalne funkcije kolena. V kliniki Medicofit vam v tej fazi zdravljenja omogočajo najsodobnejše tehnologije zdravljenja, s katerimi boste lahko hitro in uspešno dosegli prej omenjene cilje.

Uspešno doseganje kriterijev zdravljenja omogoča prehod v kineziološko fazo rehabilitacije , pri kateri pacient sodeluje s strokovnjakom s področja kineziologije . Ta faza je ključna za dolgoročen uspeh zdravljenja, saj pacienta pripravlja na vrnitev k normalnemu izvajanju vsakodnevnih (in športnih) aktivnosti brez omejitev in bolečin. Poudarek je predvsem na izboljšanju mišične moči, vzpostavitvi stabilnosti kolenskega sklepa in progresivni obremenitvi ključnih struktur.

V kliniki Medicofit se zavedajo, da se zdravljenje poškodbe kolena ne zaključi, ko se vrnete na delovno mesto ali ste ponovno sposobni izvajati svojo najljubšo športno aktivnost. Ker dolgoročno vzdrževanje primernega funkcionalnega stanja preprečuje ponovitev težav, vam ponujajo edinstven posamezniku prilagojen postrehabilitacijski program, s katerim boste naredili še dodaten korak k dolgoročni uspešnosti zdravljenja.

Primer uspešne rehabilitacije po artroskopiji kolena Po priporočilu specialista ortopeda je kliniko Medicofit obiskal 54-letni Jure. Gospod je dva tedna pred obiskom fizioterapevta uspešno prestal artroskopijo desnega kolena. Namen posega je bila odstranitev delov posteriornega roga medialnega meniskusa. Na dan pregleda pri specialistu fizioterapevtu je gospod že imel odstranjene šive. Pojasnil je, da mu koleno precej oteka in ga zmerno boli. Klinični pregled je razkril omejeno gibljivost kolenskega sklepa, pri čemer je v smeri iztega manjkalo deset stopinj. Ker je gospod izrazil željo, da bi se vrnil k športnim aktivnostim, kot sta smučanje in tek, mu je bilo predlagano celostno napredno fizioterapevtsko zdravljenje v trajanju 15 tednov. Akutna faza zdravljenja se je osredotočala predvsem na zmanjšanje otekline, odpravo bolečine in izboljšanje gibljivosti kolena. V ta namen se je uporabljal razširjen spekter instrumentalnih postopkov, vključujoč TECAR in Summus lasersko terapijo, PERISO diamagnetoterapijo ter manualno terapijo v kombinaciji s kineziotapingom za zmanjšanje otekline in izboljšanje gibljivosti. Občutno izboljšanje funkcionalnega statusa kolena se je pokazalo že po sedmih terapijah. Terapevtske vaje so pripomogle k izboljšanju gibljivosti in pridobitvi osnovne mišične moči, medtem ko so aparaturne tehnike odločilno prispevale k zmanjšanju bolečine. Nadaljnje obravnave so potekale pod vodstvom kineziologa, ki je za gospoda pripravil individualno prilagojen kineziološki vadbeni program. Kineziološka vadba je temeljila na vajah za izboljšanje mišične moči in stabilnosti kolena. Pri tem so imele pomembno vlogo funkcionalne vaje. Dodatno se je uporabljala še MAD-UP BFR vadba z omejenim krvnim pretokom, ki se po operativnih posegih priporoča za pospešen razvoj mišične mase. Ob koncu zdravljenja je gospod Jure poročal o odsotnosti kakršnegakoli nelagodja in bolečin. Njegovo koleno je bilo popolnoma funkcionalno, mišična moč pa primerna za varno vrnitev k športnim obremenitvam.

Artroskopija ni edina možnost zdravljenja poškodb kolena

Kot že večkrat poudarjeno, si velja zapomniti, da artroskopski poseg ne predstavlja edine možnosti za zdravljenje težav s kolenskim sklepom. Številna stanja je možno uspešno obravnavati s fizioterapijo. Obstaja velika verjetnost, da boste z odločitvijo za konservativno zdravljenje celo odpravili potrebo po operativnem posegu.

V primeru, da bolečina in nelagodje v kolenu negativno vplivata na vaše zdravje in kakovost življenja, se priporoča obisk specialista, ki vam bo podal dodatne informacije o vašem stanju in možnostih zdravljenja.