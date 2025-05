Spletne goljufije postajajo vse bolj prefinjene, goljufi pa vse predrznejši

Klemen Slakonja te dni stoji pod žarometi evrovizijskega odra, kot obraz kampanje "Pazi.se, izobrazi se!" Združenja bank Slovenije (ZBS) pa pomaga usmerjati pozornost tudi na eno večjih nevarnosti digitalne dobe – spletne goljufije. Zaradi hitrega razvoja tehnologij in digitalizacije so spletne goljufije v porastu povsod po svetu, žal tudi v Sloveniji. Po podatkih policije so goljufi Slovencem lani povzročili več kot 30 milijonov evrov škode, število spletnih goljufij pa se je povečalo za kar 30 odstotkov v primerjavi z letom prej.