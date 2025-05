Primož Roglič začenja lov na drugo zmago na Giru: pasti že prvi dan v Albaniji

Dirka po Italiji 2025 se začenja z zgodovinskim uvodom. Prvič bo tritedenska kolesarska pentlja štartala v Albaniji. Slovenski šampion Primož Roglič, eden glavnih kandidatov za skupno zmago, bo moral že na začetku paziti na zahrbtne pasti prve etape med Dračem in Tirano, ki je vse prej kot zgolj simboličen uvod. Prva etapa, ki se bo začela ob 13.10 in bo dosegla kilometer 0 pri 13.30, namreč lahko ponudi zanimivo dogajanje v boju za rožnato majico. Kolesarje v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

Konec čakanja. Čas je, da se kolesje Dirke po Italiji zavrti. Vse skupaj se bo začelo v Albaniji, kjer bo karavana ostala do nedelje in odpeljala tri etape.

Trije Slovenci na Giru 2025 Na letošnjem Giru bodo nastopili trije Slovenci. Poleg glavnega favorita za zmago Primoža Rogliča še njegov moštveni kolega Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

Kratka, a zahtevna etapa z odločilnim spustom

Prva etapa med Dračem in Tirano meri 164 kilometrov in je sestavljena iz treh kategoriziranih vzponov. Po ravninskem začetku sledi dolg vzpon na Gracen (13 km, 5,9 %), ki bo preizkusil zgodnjo pripravljenost pelotona. A prava akcija se pričakuje na dveh zaporednih prečkanjih vzpona Surrel (6,9 km, 4,6 %), ki vključuje tudi 13-odstotni naklon. Idealen teren torej za eksplozivne napade. Zadnjih 11 kilometrov se bodo kolesarji spuščali do Tirane.

Trasa 1. etape na Dirki po Italiji.

Tehnično zahtevna trasa ponuja možnost za presenečenja. Napetost bo še toliko večja, saj bo kar nekaj kolesarjev že prvi dan želelo obleči prestižno rožnato majico najboljšega na dirki.

Kdo lahko obleče prvo rožnato majico?

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič ima noge, da bi lahko napadel na takšnem klancu, vendar zagotovo ne bo tvegal že prvi dan in mu tudi ni v interesu, da bi nemudoma oblekel rožnato majico ter s tem dodal še več pritiska moštvenim kolegom pri Red Bull - BORA - hansgrohe.

Bi lahko Wout Van Aert danes oblekel rožnato majico? Foto: Guliverimage

Wout van Aert je pred časom zbolel in ne ve, v kakšni formi je, ampak lahko v solidni brez večjih težav preživi klance in v sprintu z manjšim številom tekmecev poseže po zmagi. Mads Pedersen je na spomladanskih klasikah pokazal, da je močan. Zato bi lahko tudi on v zaključku postregel s sprintom do rožnate majice.

Če bo Kaden Groves preživel klance, bo lahko konkurenčen v zaključku. A so ti vedno nepredvidljivi in se lahko zgodi marsikaj. Že zdaj pa je jasno, da nas prvi dan čaka zanimivo dogajanje.

Dirka po Italiji bo potekala od 9. maja do 1. junija, ko bodo v Rimu proglasili novega zmagovalca. Zadnja zmagovalca sta Slovenca. Primož Roglič je bil najboljši leta 2023, Tadej Pogačar leto pozneje, morda pa lahko Primož letos nadgradi bero zmag na tritedenskih preizkušnjah.