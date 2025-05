Podjetniki pozor: z lizingom do strojev, vozil in opreme po meri

Inflacija, pritisk na stroške dela, tehnološke spremembe in potreba po zeleni preobrazbi ustvarjajo kompleksno mrežo izzivov za podjetja vseh velikosti – od kmetijskih zadrug do visokotehnoloških proizvajalcev. Zlasti mala in srednje velika podjetja, ki tvorijo večino slovenskega gospodarstva, se pogosto znajdejo v položaju, ko je treba hitro sprejeti odločitev: vlagati zdaj ali čakati na boljše čase?

V poslu ne gre čakati na idealen trenutek za naložbo. Prave priložnosti ustvarjajo podjetniki sami, z odločnimi in premišljenimi koraki. Prav zato postajajo fleksibilne in dostopne oblike financiranja ključne za ohranjanje konkurenčnosti, razvojne zmogljivosti in dolgoročne stabilnosti podjetij. V poslovnem svetu, kjer čas pomeni denar, je hitrost in prilagodljivost financiranja ključna za uspeh.

Zakaj finančni lizing?

Podjetja, ki želijo vlagati v vozila, stroje, opremo ali druge premičnine, se vse pogosteje odločajo za finančni lizing – sodobno, učinkovito in ugodno obliko financiranja. Ta omogoča takojšnjo uporabo potrebne opreme, hkrati pa zagotavlja postopno in ugodno odplačevanje brez večjih začetnih bremen.

Intesa Sanpaolo Bank, ena vodilnih bančnih institucij v Sloveniji in članica ene največjih bančnih skupin v evrskem območju, ponuja napredne rešitve na področju finančnega lizinga, s katerimi lahko podjetja hitro in učinkovito uresničijo svoje investicijske cilje.

Finančni lizing Intesa Sanpaolo Bank ponuja učinkovito rešitev S hitrim dostopom do financiranja, preprosto sklenitvijo in brez zapletenih zavarovanj lahko podjetja že danes začnejo uporabljati opremo, ki jim bo prinesla večjo produktivnost jutri. Takšne finančne rešitve omogočajo, da podjetje ostane osredotočeno na svojo osnovno dejavnost, ne da bi pri tem ogrozilo svoj finančni položaj ali izgubljalo dragocen čas v dolgotrajnih administrativnih postopkih. Dobri podjetniki vedo, da je vsak vložen evro pomemben in da je smiselno vlagati tja, kjer bo naložba hitro obrodila sadove. Z dobro izbranim finančnim lizingom lahko svoj kapital porabite pametno, usmerjeno in z jasnim ciljem: rast, razvoj in dolgoročna poslovna stabilnost. DOGOVORITE SE ZA SVETOVANJE

Prilagodljiva rešitev za podjetja vseh velikosti

Za podjetja, ki delujejo v sektorjih, kot so proizvodnja, logistika, gradbeništvo, kmetijstvo ali farmacija, je redno vlaganje v novo opremo, vozila ali stroje ključnega pomena za optimizacijo delovnih procesov, povečanje produktivnosti in ohranjanje tehnološke konkurenčnosti. Ravno tu se finančni lizing izkaže kot idealna rešitev, saj omogoča učinkovit dostop do opreme, ki jo potrebujejo za nemoteno poslovanje. Pri tem podjetje pridobi predmet v uporabo takoj, plačuje pa ga postopoma, v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi.

Preprost postopek, brez zapletenih zavarovanj

Postopek sklenitve finančnega lizinga pri Intesi Sanpaolo Bank je enostaven, brez dodatnih hipotekarnih zavarovanj – zadošča osnovno zavarovanje predmeta. Obroki so prilagojeni zmožnostim podjetja, z možnostjo izbire datuma plačila. Naložbo (razen osebnih vozil) je mogoče vključiti med davčno priznane odhodke, lizing pa kadarkoli predčasno odplačati.

Kaj lahko financirate s finančnim lizingom?

Foto: Intesa Sanpaolo Bank

Banka omogoča financiranje širokega nabora premičnin – od osebnih in tovornih vozil, delovnih strojev ter gradbene mehanizacije do medicinske opreme in kmetijske mehanizacije. Lizing pogodbo je mogoče skleniti tudi za zelene naložbe, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja – v tem primeru podjetja lahko dostopajo do še ugodnejših pogojev financiranja.

Skupna doba financiranja znaša do šest let, pri čemer predmet ob izteku pogodbe ne sme biti starejši od desetih let. Potrebni začetni polog znaša najmanj 20 odstotkov bruto vrednosti premičnine.

Več informacij najdete na www.intesasanpaolobank.si/podjetja ali se dogovorite se za posvet s svetovalcem. Naj vaša investicija postane zgodba o uspehu.

Foto: Intesa Sanpaolo Bank