Od legendarnega Mustanga Shelby GT500 do Cybertrucka

Že ta konec tedna se v Ljubljani začenja največja avto-moto prireditev v Sloveniji – Auto Motor Show Ljubljana , ki ga organizatorja, družba Proevent in Rok Kostanjšek , obujata po 15-letnem premoru. AMS Ljubljana bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v soboto in nedeljo, 10. in 11. maja, od 10. do 19. ure ter bo zavzel skoraj vse notranje in zunanje površine Gospodarskega razstavišča. Na dogodku se predstavlja več kot 180 različnih avtomobilov in več kot 40 motorjev. Poleg razstave organizatorji pripravljajo s partnerji še aktivacijski program na poligonih, pričakovan obisk v dveh dneh pa je prek deset tisoč obiskovalcev.

Foto: Auto Motor Show

Prestižna in redka vozila

Na dogodku bo na razstavi več kot 180 avtomobilov in več kot 40 motorjev na več kot 60 razstavnih površinah. Med najzanimivejšimi vozili organizatorji izpostavljajo vozila v t. i. Parku prestižnih lastniških vozil, med njimi Ford GT40, kot smo ga videli v filmu Ford vs. Ferarri, Shelby GT500 "Eleanor" iz filma Gone in 60 seconds, Lamborghini Huracan Supertrofeo EVO, KTM X BOW, Shelby GT 350R, Chevrolet Camaro ZL1, Dodge Challenger, Ford Raptor F-150, Dirkalni BMW M3, dirkalnik Abarth PROTO , M3 E36 EVO, Lamborghini Murcielago, Lancia Delta Integrale HF, Ford Escort Cosworth in še veliko več! Na dogodku si bo moč ogledati tudi več dirkalnih formul – od Formule T2 do Superior Engineering in Walter Wolf. V partnerstvu s Teslo Slovenija pa se na dogodku predstavlja tudi zloglasni Cybertruck, futuristični električni poltovornjak z ostrimi linijami, izjemno trpežno karoserijo ter impresivnimi zmogljivostmi na cesti in terenu.

Klubi in društva

Na AMS Ljubljana se predstavlja več klubov in društev, med njimi se v sodelovanju s Ford Slovenija predstavlja Mustang Club Slovenija s serijo sedmih Mustangov, od letnika 1965 do 2025, Porsche klub Slovenija bo predstavil serijo Porschejev – 356, 911 F MODEL, 964 RSR CARBON, Gt4 RS, 992.2, GTS, GT 3 RS, GT 2 RS, 911ST in 911SC. Alfa Klub Slovenija pa bo na ogled postavil redka vozila znane italijanske znamke.

Foto: Auto Motor Show

Motošport in aktivacijski program

Za bolj dinamične in dirkalno usmerjene navdušence organizatorji pripravljajo bogat program. Na tisoč kvadratnih metrov velikem zunanjem poligonu bo Lema Racing ponudila taxi vožnje z dirkalnim vozilom Porsche Cayman GT4, gokart in pitbike vožnje (tudi za otroke) pripravlja Pleško Cars skupaj s Prokarting, za kaskadersko predstavo pa bo poskrbel profesionalni voznik streetibikea Radislav Mihajlov. Na štiristo kvadratnih metrov velikem poligonu pa bo ekipa RC – DC najmlajšim in preostalim navdušencem ponudila preizkušnjo daljinsko vodenih avtomobilčkov na kar štirih atraktivnih programih, potekala pa bo še izmenjava tisočih avtomobilčkov HotWheels, ki bodo na voljo tudi za nakup. Avto Center Jereb bo na ogled postavil Yaris GR Sebastian Ogier edition, posebno izvedenko (dvesto vozil na svetu), posvečeno večkratnem svetovnem prvaku v reliju.

Na dogodku se predstavljajo tudi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) in njene članice AMTK Ljubljana, AMD Slovenija avto in AK Olimpija. V Marmorni dvorani bodo obiskovalci lahko doživeli simulator prevračanja in simulator vožnje, "pijana" očala ter spoznali panoge avto-moto športa. Potekale bodo bogate nagradne igre, najmlajši pa se bodo lahko zabavali s superjunakoma AMZS Anjo in Markom. Za varnost v prometu se na dogodku predstavlja tudi Zavod Varna pot, ki bo s preventivno-izobraževalnimi vsebinami opozarjal na nevarnosti prehitre vožnje in vožnje pod vplivom alkohola. Obiskovalcem bodo približali posledice tveganih odločitev v prometu ter jih spodbudili k odgovorni in varni vožnji.

Foto: Auto Motor Show

Sejemska ponudba

Na letošnjem Auto Motor Showu se obiskovalcem predstavlja izjemno raznolika paleta razstavljavcev, ki zajemajo tako predelave vozil, dodatno opremo ter nakupna in prodajna mesta kot tudi storitve, povezane z mobilnostjo in avtomobilsko kulturo.

Predelava vozil in tuning segment bo na dogodku močno zastopan. Podjetje Dossen Performance+ razstavlja prestižna predelana športna vozila BMW M in Porsche RS, medtem ko bo Gas & Retro navduševal z ročno izdelanimi motocikli retro videza. Logarsson bo predstavil visokozmogljive izpušne sisteme po meri, Nino Customs in Baudio pa bosta ponudila celovite rešitve na področju avtoakustike in avdiopredelav. Pri PoglejPoglej se obiskovalci lahko seznanijo s profesionalnimi polepitvami in zaščitnimi folijami vozil, za "car wraping", v živo pa bo za predstavitev poskrbela ekipa T-Kreativ. Družba Beja bo prestavila visokozmogljive turbo polnilnike za vse vrste vozil, Matsport pa z dodatno opremo za avtomobile in terence.

Področje dodatne opreme in servisnih rešitev bodo predstavila vodilna podjetja, kot so AT Team, ki se ukvarja z distribucijo profesionalnih maziv in orodij, Bartog z distribucijo pnevmatik in rezervnih delov, Datacol z aditivi in čistilci ter Juvi Domžale z izdelki za profesionalno čiščenje in nego vozil. Orodje Žabjek s svojo ponudbo profesionalnega orodja in Pascofix s seti za kemično varjenje vozil bosta prispevala k bogati izbiri dodatkov za profesionalce in domače mojstre.

Prodaja, najem in uvoz vozil bodo močno zastopani z različnimi pristopi. Actinia bo izstopala z luksuznim kratkoročnim in dolgoročnim najemom športnih avtomobilov, Pleško Cars pa s celovito ponudbo prodaje in servisa vozil, skuterjev, električnih vozil ter kartingom na zunanjem prizorišču. Avto Krka se bo predstavila s tehničnimi pregledi, registracijami in drugimi storitvami na 32 lokacijah, ASP Alpine Store pa zastopa več avtomobilskih znamk, vključno z dirkalnimi vozili Alpine Racing. Narociavto.si ponuja nakup vozil po naročilu, Mlakar Cars pa se osredotoča na prodajo rabljenih delov in kakovostne servisne storitve. Zraven njih so prisotni tudi Ford, Avto Center Jereb, Petrol s svojo ponudbo energentov, elektrifikacije in avtomobilske opreme, ter MOL z izzivom na simulatorju, kjer lahko obiskovalci premagajo Roka Kostanjška.

Foto: Auto Motor Show

Storitve in specializirane rešitve dopolnjujejo Check&Go z mobilno diagnostiko na terenu, Popravilotoce.si z inovativnimi tehnikami popravi in številni drugi.

Na dogodku bo tudi veliko kulinarike. Čokoladnica La Chocolate se predstavlja s sladko ponudbo za obiskovalce, Kaval Group, Fuulburger in Super Pšanc pa z izvrstno kulinarično spremljavo dogodka, kjer ne bodo manjkali niti znameniti jekleni konjički.

Na dogodku tudi lastniška vozila

Poleg široke ponudbe avto & moto asortimana se na dogodku predstavljajo tudi lastniki vozil s svojimi vozili – vseh obdobij in znamk.

Vstopnice za obiskovalce Vstopnice za Auto Motor Show Ljubljana 2025 so že na voljo v predprodaji prek sistema https://proticket.si/. Za več informacij o dogodku in nakupu vstopnic obiščite uradno spletno stran www.automotorshow.si ali kontaktirajte organizatorja na info@automotorshow.si.

Organizatorja: Proevent d.o.o. in Rok Kostanjšek

Naročnik oglasnega sporočila je PROEVENT D.O.O.