"Dvakrat smo že vzeli srebro, vsi vemo, kaj je zdaj naša želja" #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo ob 20.30 v finalu evropskega prvenstva z Italijo pomerila za zlato odličje. Slovenci so v finalu igrali že leta 2015 in 2019, ko so osvojili srebro, zdaj so odločeni, da vzamejo tisto, kar jim še manjka. Zahodni sosedi bodo lovili sedmo zlato na evropskih prvenstvih.

"Cilji so jasni. Če želimo preseči dosežka iz let 2015 in 2019, nam ostane le še eno odličje, ki ga doslej nismo osvojili, in to je zlato. Imamo samo en cilj in to je prvo mesto, vendar je pot do tja dolga," je konec julija, ko se je slovenska odbojkarska reprezentanca zbrala na pripravah v Kranjski Gori, dejal libero Jani Kovačič.

"Imamo samo en cilj in to je prvo mesto, vendar je pot do tja dolga," je konec julija, ko so na Gorenjskem začeli priprave na evropsko prvenstvo, dejal Jani Kovačič. Zdaj je s soigralci v igri, da povsem uresniči cilj. Foto: CEV

Dober mesec in pol pozneje je prosti igralec, ki ga je med pripravami zaustavil koronavirus, s soigralci v novem finalu evropskega prvenstva. Slovenci so si ga priigrali po sobotnem trilerju proti gostiteljici Poljski, proti kateri so se v četrtem nizu že dvakrat veselili finala, a so morali na dokončno slavje počakati vse do osvojene 37. (!) točke.

"Če bomo igrali tako, se nam ni treba bati nikogar"

"Zasluženo smo v finalu. Res smo veseli, a se nimamo namena ustaviti. Če bomo igrali tako, se nam ni treba bati nikogar," je ob sobotnem zmagoslavju na poljskem terenu v Katovicah, h kateremu je prispeval ogromno, razmišljal Kovačič.

Šele tri ure zatem je postalo jasno, da se bodo Slovenci za naslov evropskih prvakov pomerili z zahodnimi sosedi. Italijani so malce pred polnočjo v drugem polfinalu s 3:1 premagali branilce naslova Srbe.

Italijani so po olimpijskih igrah prevetrili zasedbo, v kateri blesti 19-letni Alessandro Michieletto. Foto: CEV

Slovenija in Italija sta se srečali že v predtekmovanju, ko so s 3:0 slavili azzurri. Ti so po olimpijskih igrah, v katerih so obstali v četrtfinalu, prevetrili zasedbo. Na selektorsko mesto je sedel italijanski strokovnjak Ferdinando De Giorgi in na evropsko prvenstvo popeljal pomlajeno ekipo (Ivan Zajcev okreva po operaciji kolena, Kubanec z italijanskim potnim listom Osmany Juantorena pa se je po Tokiu poslovil od reprezentančnega dresa). Kljub temu neporaženi Italijani, pri katerih blesti 19-letni Alessandro Michieletto, na prvenstvu igrajo odlično.

V kratkem času so se dobro ujeli

V predtekmovalnem delu so premagali vse tekmece, vključno s Slovenci (3:0), nato v osmini finala s 3:0 izločili Latvijo, v četrtfinalu s 3:0 Nemčijo, v polfinalu pa so s 3:1 razorožili še Srbe. "Zelo sem zadovoljen, fantje so bili izjemni, v tako kratkem času so se res ujeli. Bil je zahteven polfinale, na trenutke bi lahko igrali bolje, a fantom je uspelo, da so vselej ostali v stiku s Srbijo, pokazali karakter in veliko željo," je varovance pohvalil 59-letni strateg.

Alberto Giuliani in Ferdinando De Giorgi, rojaka, prijatelja, ki bosta tokrat na nasprotnih bregovih:

Za Giulianija čudno, a hkrati čudovito

Zvečer mu bo nasproti stal rojak Alberto Giuliani, s katerim sta dobra prijatelja. "Bilo bi čudno in hkrati čudovito," je še pred polfinalom o morebitnem finalu Slovenije in Italije dejal Giuliani, ki je Slovence še drugič zapored popeljal v finale EP.

Slovenski odbojkarji so leta 2015 v finalu z 0:3 izgubili s Francozi, leta 2019 pa z 1:3 s Srbi. Jim bo v tretjem poskusu uspelo osvojiti, kar jim še manjka?

Gregor Ropret, ki je zaradi sobotnega polfinala, v katerem je odlično zamenjal Dejana Vinčića, zamudil sestrino poroko, je odločen, da vzamejo zlato: "Občutki so neverjetni. Vsak dan treniramo, da lahko igramo take tekme pred takim občinstvom. Bili smo bolj srčni in hrabri. Neopisljivi občutki, a pred nami je nova tekma. Dvakrat smo že vzeli srebro, vsi vemo, kaj je zdaj naša želja."

Italijani so se naslova evropskih prvakov do zdaj veselili šestkrat, zadnjič daljnega leta 2005.