Slovenski odbojkarji se bodo danes v Katovicah na Poljskem s pomlajeno vrsto Italijanov pomerili za naslov evropskih prvakov. Azzurri so sinoči s 3:1 odpravili aktualne evropske prvake Srbe, Slovenci pa so z enakim rezultatom poteptali sanje domačinov. Bodo v tretjem finalu (tekma se bo začela ob 20.30) v zadnjih šestih letih končno poleteli do zlata? Poljaki in Srbi se bodo za bron udarili ob 17.30.

Slovenskim odbojkarjem se v finalnih dvobojih že dvakrat ni izšlo po načrtih, zato je pregovor, da "v tretje gre rado", več kot na mestu. Leta 2015 so jih v Sofiji premagali Francozi, leta 2019 pa v Parizu Srbi. Danes jim bodo v Katovicah na Poljskem nasproti stali Italijani.

Foto: zajem zaslona

Obračun nestrpno pričakuje tudi najboljša slovenska smučarska skakalka vseh časov Tina Maze, ki je na Twitterju nocojšnji obračun med Italijo in Slovenijo označila za "najboljši možni finale". Zaradi partnerskega odnosa z Italijanom Andreom Massijem in družinskega ozadja (prihaja s Koroške tako kot kapetan slovenske vrste Tine Urnaut) bo navijaška atmosfera pri njej doma verjetno precej razdeljena.

Kakorkoli, zmagal bo najboljši. Tudi italijanski mediji danes spoštljivo pišejo o Slovencih, ki so že drugič zapored v polfinalu premagali svetovne prvake Poljake.

"Nora Slovenija gre v finale," so zapisali pri športnem časniku Gazzetta dello Sport. "Slovenija je moč našla v Urnautu in Šternu, medtem ko je bila poljska ekipa selektorja Heynena preveč krhka in ne preveč lucidna. Slovenija, ki bo v zadnjih šestih letih že tretjič igrala v finalu, je prikazala vrednost trdne in homogene ekipe. Slovenija ne preneha presenečati," so še zapisali.

Foto: zajem zaslona

Enako presenečeni, čeprav – roko na srce – glede na preteklost slovenske reprezentance ne bi smeli biti, so nad zmago Slovenije tudi na spletni strani Corriere dello Sport.

"Presenečenje v prvem polfinalnem paru. Slovenska vrsta Alberta Giulianija je pred 15 tisoč navijači s 3:1 premagala domače favorite," so zapisali in izpostavili igro Urnauta, Šterna, Čebulja in preostale ekipe, ki je nasprotnika spravljala v težave.

A še bolj razumljivo italijanski mediji hvalijo svojo izbrano vrsto, ki dodatno samozavest črpa iz dejstva, da so Srbi, ki so jih azzuri sinoči po zelo izenačeni tekmi s 3:1 premagali v polfinalu, v finalu pred dvema letoma v Parizu Slovence strli z enakim rezultatom.

Foto: zajem zaslona

Nocojšnji finale bo tudi obračun dveh italijanskih selektorjev Alberta Giulianija na slovenski strani in Feféja De Giorgija na italijanski.

Reprezentanci sta se pomerili že v predtekmovanju, kjer so s 3:0 prepričljivo zmagali Italijani. Bodo Slovenci nocoj izkoristili priložnost za revanšo? Italijani so na celotnem prvenstvu izgubili le tri nize.

Kdo bo novi evropski prvak v odbojki? Slovenija. 61 glasov + 93,85%

Italija. 4 glasov + 6,15% Oddanih 65 glasov

Slovenski in italijanski odbojkarji so se do zdaj srečali osemkrat. Uspeh je polovičen na obeh straneh. Slovenija naslova odbojkarskega evropskega prvaka še nima, Italijani jih imajo že šest. Zadnje evropske lovorike so se razveselili leta 2005 v Rimu.

Preberite še: