Poljaki samozavestni, a s spoštovanjem do Slovencev

Slovenska odbojkarska reprezentanca je tudi na letošnjem evropskem prvenstvu znova dokazala, da še naprej spada med tiste, ki krojijo evropski vrh. Slovenci bodo tako še tretjič na zadnjih štirih prvenstvih zaigrali v polfinalu in si poskušali priigrati kolajno. Do zdaj so se okitili z dvema srebroma, leta 2015 so v finalu izgubili s Francijo, pred dvema letoma pa s Srbijo.

Heynen: Ni potrebe, da bi igrali bolje. Slovenija je dobro uigrano moštvo.

Četi Alberta Giulianija bo v Katovicah v soboto nasproti stala gostiteljica Poljska, ki se ji je po razočaranju na olimpijskih igrah, kjer je na petem mestu ostala brez tako želenega odličja, uspelo pobrati in je na domačem terenu navdušila. Svetovni prvaki so zmagali na vseh sedmih tekmah, za polfinalno vstopnico so suvereno odpravili Ruse. Selektorju Vitalu Heynenu se je po zanesljivi zmagi nad zborno komando močno smejalo, kot pravi, so njegovi varovanci prikazali izjemno predstavo, s katero bi premagali prav vsakega nasprotnika na tem prvenstvu. Belgijec, ki se mu čez nekaj dni izteče pogodba s poljsko reprezentanco, je pred tekmo s Slovenijo zelo samozavesten. Vital Heynen je bil s predstavo proti Rusiji nadvse zadovoljen. Pred tekmo s Slovenijo o naših odbojkarjih modro govori z izbranimi besedami. Foto: Guliverimage

"Zelo sem zadovoljen s tem, kar moji igralci kažejo na igrišču. Premagali smo vse tekmece, navdušen sem nad fanti, odlični so. Po zmagi nad Rusijo sem jim rekel, da jim je uspelo vse to, kar so si zadali, in da so bili neverjetni. Proti Rusiji smo igrali zelo dobro, to je dovolj, da zmagamo na vsaki tekmi. Ni potrebe, da bi igrali še bolje," je na novinarski konferenci dejal 52-letnik, ob tem pa pohvalil tudi slovensko zasedbo. "Slovenija ima izjemno moštvo. Čeprav morda drugi tega ne vidijo, sam ves čas govorim, da gre za eno od najboljših ekip na svetu. Njena največja prednost je, da je zelo uigrana, saj istih sedem igralcev skupaj igra že vrsto let. Gre za izkušene odbojkarje, ki so vsi stari okrog 30 let, igrali so na veliko največjih tekmovanjih in so vselej pripravljeni na dobre rezultate."

Kapetan Michal Kubiak se nadeja prvega naslova evropskega prvaka. Poljska je na evropski prestol do zdaj stopila le enkrat, leta 2009. Foto: Guliverimage

"Ko govorimo o EP, imamo Slovenijo vedno v mislih"

Poljski kapetan Michal Kubiak je pred dvobojem nekoliko bolj previden, a odločen, da po zahtevni sezoni (skupaj so skoraj od majske Lige narodov) z rojaki prvič postane evropski prvak: "Težko govorimo o tekmecih že pred tekmami, ne le o Sloveniji, o vseh. Dokler bomo igrali na tej ravni, na kakršni igramo, bom zelo zadovoljen. A če bodo Slovenci še boljši, je to pač življenje, to je odbojka. Ampak dokler se bomo bojevali in imeli pomoč svojih navijačev, bomo pozitivno naravnani. Ko govorimo o evropskih prvenstvih, imam Slovenijo vedno v mislih. Vselej smo namreč igrali proti njim, včasih dobro, včasih slabo, a dejstvo je, da so bili doslej boljši od nas (Slovenci so jih na zadnjih treh prvenstvih vselej premagali, op. a.). A to je preteklost, v soboto je nova tekma, novo poglavje. Po dolgi sezoni smo sicer vsi že zelo utrujeni. Ne toliko telesno kot psihično, a pred nami je le še nekaj dni in naredili bomo vse, da pridemo v finale in osvojimo naslov evropskih prvakov." Poljska je bila do zdaj enkrat evropska prvakinja, in sicer leta 2009.

"Za Poljake je finale nuja, za Slovence bi bil uresničitev sanj," pravi Alberto Giuliani. Foto: FIVB

Za Poljake nuja, za Slovenijo uresničitev sanj

Tudi Slovenci so pretekla prvenstva pustili v preteklosti, Giuliani pravi, da bosta ti tekmi povsem druga zgodba. Vlogo favorita je prepustil Poljakom, ki jih dobro pozna, in dodal, da je zanje finale neke vrste nuja, za Slovenijo pa bi bil uresničitev sanj. "Vse, kar se je dogajalo v preteklosti, moramo pozabiti. Pozabiti moramo na vse rezultate, piše se nova zgodovina. Težko primerjam, v kakšni formi sta trenutno Slovenija in Poljska, a Poljaki so vsekakor dokazali, da lahko ves turnir igrajo na visoki ravni. Poljska je favorit. Za mojo ekipo so uvrstitev v finale sanje, za Poljake pa je to obveznost, nuja."

V drugem polfinalu se bosta v soboto zvečer pomerili Italija in branilka naslova Srbija.