Urnaut zadnja prvenstva pustil v preteklosti: Poljaki so favoriti

Slovenski odbojkarji so že prispeli na prizorišče sobotne polfinalne tekme evropskega prvenstva v Katovicah, kjer jim bo v ponovitvi polfinala izpred dveh let nasproti stala svetovna prvakinja Poljska. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski odbojkarji so popoldan že prispeli na prizorišče bojev za odličja letošnjega evropskega prvenstva v Katovice, kjer se bodo v soboto ob 17.30 s Poljsko pomerili za finalno vstopnico. Kapetan Tine Urnaut je na virtualni novinarski konferenci dejal, da so statistiko z zadnjih evropskih prvenstev − na zadnjih treh so Poljake, ko je šlo zares, vselej premagali − pustili v preteklosti, selektor Alberto Giuliani pa dodal, da poljska reprezentanca, ki jo dobro pozna, nima veliko šibkih točk.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po včerajšnji četrtfinalni zmagi nad Češko iz Ostrave že preselila v uro oddaljene Katovice, ki bodo v soboto in nedeljo gostile polfinale ter tekmi za odličja.

Branilci srebra Slovenci se bodo v polfinalu pomerili z gostiteljico Poljsko, ki je na domačem prvenstvu še neporažena. Po petih zmagah v skupinskem delu je na poti do preboja med najboljše štiri s 3:0 izločila najprej Finsko, nato še Rusijo. Selektor Vital Heynen, ki mu po prvenstvu poteče pogodba, je po zmagi nad zbornajo komando v svojem slogu dejal, da bi težko igrali bolje in da jih v primeru ponovitve takšne ravni igre ne more nihče premagati.

Kapetan Tine Urnaut je statistiko zadnjih dvobojev na prvenstvu stare celine pustil v preteklosti. Foto: CEV

"Preteklost ni pomembna"

Reprezentanci sta se na zadnjih treh evropskih prvenstvih trikrat srečali tudi v izločilnih bojih, na vseh treh tekmah, ki so štele, so zmagali Slovenci. Leta 2015 so slavili v četrtfinalu, leta 2017 so jih premagali v boju za četrtfinale, pred dvema letoma pa so jim v Stožicah preprečili napredovanje v finale. V tem so slovenski odbojkarji pozneje izgubili s Srbi, pred letošnjim EP pa dejali, da odhajajo po to, kar jim manjka, zlato.

A na številke in statistiko zadnjih prvenstev se ne gre zanašati. Slovenci so se Poljakom zadnjič zoperstavil maja in junija v ligi narodov, ko so v predtekmovanju s 3:1 zmagali, v polfinalu pa so 3:0 slavili Poljaki.

"Preteklost je preteklost, ta ni pomembna. Ko smo zadnjič igrali proti njim, so nas poleti v polfinalu lige narodov premagali s 3:0. Zagotovo so favoriti tega dvoboja. Igrali bodo pred izjemnim domačim občinstvom. V četrtfinalu pa so zanesljivo premagali Rusijo. Mi se bomo po najboljših močeh borili od prve do zadnje žoge, nato pa videli, kaj se bo zgodilo. Smo zelo veseli, da smo spet v polfinalu, saj je iz leta v leto težje, evropska prvenstva so vse močnejša, vse več je reprezentanc, ki te lahko premagajo. Evropski odbojkarski vrh je širok, zato moraš biti vseskozi na visoki ravni, stopnjevati igro," je na virtualnem druženju s sedmo silo razmišljal Tine Urnaut in se spomnil začetkov te generacije, ki se je sprva komaj prebila na prvenstvo stare celine, nato na njem "le" sodelovala, zadnja leta pa je vselej v krogu favoritov za odličja.

Na vseh položajih odlični igralci "Poljaki imajo na vseh položaj odlične igralce, imajo dva odlična napadalca, in sicer Wilfreda Leona, ki je eden najboljših na svetu, in Bartosza Kureka. Morali ju bomo poskušati čim bolj zaustaviti, povsem pa se ne bosta dala." Foto: Guliverimage

"Ni šlo čez noč, bilo je dolgo popotovanje, skozi katero smo se razvijali, vse več fantov je odhajalo v močnejša prvenstva, leta 2015 smo že nabrali nekaj izkušenj in uspel nam je preboj (osvojili so srebrno kolajno, op. a.). Vesel sem, da je naša ekipa na vsakem tekmovanju, ki se ga udeleži, še vedno vselej zelo motivirana in daje vse od sebe. Ponavljam, veseli smo novega polfinala. Poljaki imajo na vseh položaj odlične igralce, imajo dva odlična napadalca, in sicer Wilfreda Leona, ki je eden najboljših na svetu, in Bartosza Kureka. Morali ju bomo poskušati čim bolj zaustaviti, povsem pa se ne bosta dala. Res bomo morali igrati izjemno, če se želimo nadejati zmage," je pred sobotnim polfinalom še dejal Korošec.

Pred poljskimi navijači ni lahko igrati, a ...

Dvorana Spodek v Katovicah je za polfinalni dvoboj Slovenije in Poljske, ki jo selektor Alberto Giuliani kot trener poljskega prvoligaša, ekipe Asseco Resovia, dobro pozna, razprodana. Alberto Giuliani dobro pozna poljsko reprezentanco, za katero pravi, da nima veliko šibkih točk. Foto: FIVB

"Igrati pred poljskimi navijači je zelo težko, saj znajo ustvariti res odlično vzdušje. Ne bo lahko, a moji fantje so že na Češkem dokazali, da so sposobni igrati na takih tekmah. Poljske reprezentante poznam zelo dobro, gre za izjemno ekipo, ki nima veliko šibkih točk. Pomembno bo, da bomo pritiskali z začetnimi udarci, da bo tudi obramba na zelo visoki ravni. Osredotočeni moramo biti na svojo igro. Da bi jih presenetili, bomo morali odigrati vrhunsko," je dejal Italijan na slovenski klopi. Na vprašanje, kaj bi zanj pomenilo, če bi mu v finalu nasproti stali rojaki (v drugem polfinalu bosta igrali Italija in Srbija), pa je odvrnil: "Bilo bi čudno in hkrati čudovito, a trenutno smo osredotočeni zgolj in samo na polfinale s Poljsko."

Arena Spodek, ki sprejme 11 tisoč gledalcev, je za polfinale Poljska - Slovenija razprodana. Na fotografiji prizor iz leta 2014, ko so Poljaki v njej postali svetovni prvaki. Naslov so ubranili leta 2018. Foto: Guliverimage

Obračun Poljske in Slovenije se bo začel ob 17.30, tri ure pozneje je na sporedu še drugo polfinalno srečanje.

Poljaki so se do zdaj veselili enega naslova evropskih prvakov, in sicer leta 2009, Slovenci so si priborili dve srebrni odličji − leta 2015 in leta 2019.