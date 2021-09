Rdeče-bela poljska navijaška armada je lahko dvorezen meč

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po sredini četrtfinalni zmagi nad Češko včeraj že preselila na prizorišče polfinalnih bojev in tekem za odličja v Katovice ter tam že opravila prvi trening. Zdaj odšteva ure do tretjega polfinala evropskih prvenstev v zadnjih šestih letih.

"Čestitke našim fantom za nov izjemni rezultat. V Evropi imamo izjemno močno konkurenco, ne gre zgolj za štiri ekipe, ampak kar za sedem, osem močnih reprezentanc, ki lahko konkurirajo za najvišja mesta. Odpadli so Rusi, pa olimpijski prvaki Francozi, pa Nemci … Čestitke fantom, da so premagali domačine, ki so bili po zmagi nad favoriziranimi Francozi v naletu. Proti Čehom so odigrali zelo zbrano, odločno, taktično dovršeno, tako da pohvala vsem, od fantov do strokovnega štaba. Biti še tretjič med štirimi v tako kratkem času, ni naključje, gre za nov ogromen uspeh slovenskega športa," je na slovenske odbojkarje ponosen nekdanji reprezentant, zdaj pa trener Samo Miklavc.

Na moški strani pokrita celotna piramida

Pred 20 leti je prav v dvorani v Ostravi, v kateri so slovenski odbojkarji pred dnevi ugnali Čehe, z rojaki oral slovensko ledino na evropskih prvenstvih, v zadnjih letih pa tudi od blizu spremljal vzpon moške reprezentančne odbojke. Kot pomočnik je deloval tako v trenerskem štabu Andree Gianija, ko so Slovenci leta 2015 osvojili prvo srebro, kot pozneje v ekipi Slobodana Kovača.

"Proti Čehom so odigrali zelo zbrano, odločno, taktično dovršeno, tako da pohvala vsem, od fantov do strokovnega štaba." Foto: CEV

"Ta generacija, odkar je stopila na skupno pot, raste, v zadnjih letih pa drži vrhunske rezultate, kljub temu da so nekateri igralci že v zrelih letih. Pokazalo se je, da je Mitjo Gasparinija, ki je bil prej stalnica, uspešno zamenjal Tonček Štern, veselijo me vhodi na igrišče Roka Možiča, pa kombinacija Dejana Vinčića in Gregorja Ropreta. To, da imamo kljub nosilcem, zadaj še fante, ki lahko vskočijo. Pa tudi rezultati preostalih generacij, mladincev in kadetov, ki so postali evropski prvaki, so dobri. Na moški strani slovenske odbojke so rezultati spodbudni, pokrita je cela piramida, medtem ko je na ženski strani, v kateri zadnja leta delujem, še precej prostora za korekcije, dvig ravni," razmišlja vodja mlajših selekcij odbojkarskega Maribora.

"Fantje so dinamični, pa tudi zelo dobro tehnično individualno podkovani, dobro se znajdejo tudi v nekoliko atipičnih situacijah, medtem ko druge reprezentance tega v taki meri nimajo." Foto: CEV

Vse bolje fizično pokrivajo prostor, znajo reagirati v atipičnih situacijah

Kaj ga je v slovenski igri v četrtfinalu najbolj navdušilo, kje so slovenske rezerve? "Menim, da se nam je na začetku prvenstva poznalo, da nismo imeli treh pripravljalnih tekem (Slovenci so zaradi epidemije covid-19 izpustili turnir v Ukrajini, op. a.) in da so se fantje skozi prvenstvo uigravali. Bolj, kot se je to razvijalo, bolje so začeli tudi fizično pokrivati prostor. Bili so vse bolj prisotni na vsaki žogi, deloval je blok, obramba, zelo uspešni so bili na kontranapadu. Tukaj vidim našo moč. Fantje so dinamični, pa tudi zelo dobro tehnično individualno podkovani, dobro se znajdejo tudi v nekoliko atipičnih situacijah, medtem ko druge reprezentance tega v taki meri nimajo. Vidi se, da imajo šolane, tehnično dobre igralce, a v atipičnih situacijah, ko je treba biti bolj iznajdljiv, imamo prednost mi. Največjo prednost naše reprezentance tako vidim v tem, da dobro pokriva celoten prostor igrišča, v blok-obrambi in realizaciji kontranapada. Servis se nam dviguje, kar je dobro, bosta pa morala biti sprejem in side-out proti Poljakom na zelo visoki ravni."

Vrhunski posamezniki, a če nekaj ni v redu ...

Slovenski kapetan Tine Urnaut in selektor Alberto Giuliani sta na virtualnem druženju hvalila ekipo aktualnih svetovnih prvakov in dejala, da bodo morali odigrati fantastično tekmo, če se želijo nadejati zmage. Poljaki so na tem prvenstvu za zdaj neporaženi. V skupinskem delu so točko po petih nizi oddali Srbom, v izločilnem delu pa najprej s 3:0 odpravili Finsko, v četrtfinalu s 3:0 še olimpijsko podprvakinjo Rusijo, ki na prvenstvo sicer ni prišla v najmočnejši zasedbi. Ekscentrični selektor Vital Heynen je po zmagi nad Rusi dejal, da jim ob ponovitvi takšne predstave ne more biti kos nihče. Kaj o tem meni 46-letni slovenski trener? Miklavc priložnost Slovencev vidi v tem, da bi Poljake čim prej spravili v težave, stran od mreže, že od začetka nanje pritiskali in jim preprečili, da bi ušli. "Če uidejo, se bodo sprostili, in v tem primeru jim lahko uspeva vse." Foto: Guliverimage

"Poljaki imajo vrhunske posameznike, a kot ekipa, ko nekaj ni v redu, na čelu s trenerjem, postanejo precej nervozni. Zato jih je treba spraviti v zahteven, nervozen položaj. Kajti če bodo Poljaki s svojo igro v ospredju, nam bo zelo težko, saj bodo sproščeni in jim v tem primeru lahko uspe praktično vse. Priložnost vidim v tem, da bi bili že v štartu v nadrejenem položaju. Bo pa treba biti potrpežljiv in ne popuščati, ker se tekma lahko obrne," pravi Miklavc, na provokacijo Heynena, ki je dejal, da ne ve, s katerim četrtfinalom se križajo, pa odgovarja: "To je njegov način. Na nek način zna biti problematičen, kajti s tem poskuša drugo stran nekoliko zmesti, sebe pa s tem dvigniti. Je res nekoliko poseben človek in trener, a tudi uspešen, o čemer govorijo rezultati."

Rdeče-bela poljska navijaška armada je lahko dvorezen meč

Arena Spodek, v kateri se bo polfinalni obračun začel ob 17.30, je razprodana. Poljaki pričakujejo dodatnega igralca v rdeče-beli navijaški vojski, a naš sogovornik opozarja, da so lahko nabito polne domače tribune tudi dvorezen meč.

Polna domača dvorana ni nujno vselej zgolj prednost. Foto: Guliverimage

"Res je, da bomo igrali proti sedmemu igralcu, a polna domača dvorana prinese tudi določeno breme, saj je želja, da bi pred domačimi gledalci odigral popolno tekmo in iz nje izšel kot zmagovalec, še večja. Le poglejte, kaj se je zgodilo v finalu zadnjega evropskega prvenstva za ženske. Takrat so Italijanke pred polno dvorano v Srbiji nadvladale Srbkinje. Ko nekaj ni v redu, se domači igralci lahko hitro začnejo spraševati, kaj pa, če ne uspe, in potem je bolečina poraza pred domačimi gledalci lahko še precej večja. To je za gostitelja lahko včasih tudi veliko breme. So pa naši fantje navajeni igrati pred polno dvorano. Verjamem, da se ne bodo ustrašili, da jih bo gnal slovenski značaj, ki je trmast in uporniški, predvsem takrat, ko nam nekaj ne gre. Verjamem v naše fante, da so sposobni tudi proti Poljakom odigrati odlično tekmo. Če se jim 'poklopi', ne vidim razloga, da se ne bi uvrstili v finale," je optimističen Miklavc, ki v drugem polfinalu, ki bo potekal med branilko naslova Srbijo in pomlajeno Italijo, morda malce več možnosti pripisuje azzurrom: "So dobri. Mladi, neobremenjeni, z odličnim selektorjem."