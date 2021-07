Nov uspeh slovenske odbojke: mladeniči so evropski prvaki!

Mladi slovenski odbojkarji so evropski prvaki do 17 let. V finalu so s 3:0 premagali favorizirano Rusijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca do 17 let je v finalu evropskega prvenstva v Albaniji s 3:0 premagala favorizirano Rusijo in osvojila evropski naslov.

Varovanci Iztoka Kšele so v uvodu v veliki finale evropskega prvenstva do 17 let v Tirani lovili Ruse, ki so pred začetkom EuroVolleyja veljali za velike favorite in so s 3:2 slavili tudi na medsebojni tekmi skupinskega dela tekmovanja. Slovenci so izenačili na 4. točki, z blokom Jurija Omana pa prvič povedli s 6:5. V nadaljevanju sta ekipi izmenično osvajali točke, se tudi izmenjevali v vodstvu, nobena pa si ni uspela priigrati več kot točke naskoka. Na začetni udarec Vasilija Kapranova je Klim Piatakov z uspešnim napadom Ruse popeljal do vodstva z dvema točkama (17:15). Sledil je odgovor Mihe Okorna in Jakoba Podbregarja Špesa, Slovenci so povedli z 21:20 in si v izenačeni končnici tudi prvi priigrali zaključno žogo ter jo tudi izkoristili in slavili s 25:23.

Na začetku drugega niza so Slovenci prevzeli pobudo (3:1), a so Rusi uspeli ujeti priključek. Z nizom točk je naša izbrana vrsta prišla do vodstva z 10:7. Odlični Marovt je z novo točko poskrbel za vodstvo s 13:9. Ruska klop je s prekinitvijo poskušala ustaviti razpoložene Slovence, vendar neuspešno. Marovt in Okorn sta nabirala točke v napadu in bloku, prednost naših fantov pa je narasla na pet točk (17:12). V nadaljevanju so se Rusi dvakrat nevarno približali (15:17 in 16:18), a so Slovenci v ključnih trenutkih ostali zbrani, Slovenijo je s prodornim napadom v končnico pri 20:17 popeljal Vid Suhadolnik. Nejc Najdič je tudi v zaključku niza dobro delil žoge svojim napadalcem, ti so Sloveniji zagotovili prepričljivo zmago s 25:21.

Foto: CEV

Naši odbojkarji so nadaljevali z igro v visokem ritmu. Za hitro vodstvo s 7:3 je imel veliko zaslug tudi prosti igralec Matevž Karadža Pevc, ki je soigralcem zagotavljal protinapade, vendar se Rusi niso predali in so svoj zaostanek zmanjšali le na točko (6:7 in 8:9). Slovenski odbojkarji so tri točke naskoka ohranili do 12:9, nato pa so nasprotniki na krilih Aleksandra Kočenova izid poravnali na 12:12, Kapranov pa je Ruse popeljal v vodstvo s 16:15. Slovenci so do končnice vseskozi lovili priključek, Suhadolnik pa je z blokom in neugodnim začetnim udarcem poskrbel za rezultat 20:19 v korist Slovenije. Oman in Marovt sta z novima točkama prinesla prednost dveh točk, a je Rusom še enkrat uspel preobrat za vodstvo s 23:22. Kšela je reagiral z odmorom, v igro poslal Gregorja Freceta, ki je z blokom prispeval zaključno žogo, to pa je z novim blokom izkoristil Oman. Slavje v slovenski vrsti se je lahko začelo.

Mladi odbojkarji so tako Sloveniji priborili prvi naslov evropskih prvakov in nov izjemen dosežek za slovensko odbojko.

"Le nebo je meja"

"Mislim, da je bila naša ekipa danes boljši nasprotnik. Dobro smo se pripravili na tekmece, saj smo proti njim igrali že v skupinskem delu tekmovanja. Za samo prvenstvo se sicer nismo imeli možnosti veliko pripravljati, a smo nato na turnirju iz tekme v tekmo rasli ter stopnjevali ritem in prav v finalu prikazali našo najboljšo predstavo. Moram biti iskren, tega uspeha nismo pričakovali. Presrečni smo. Rad bi pohvalil to izjemno generacijo fantov, ki je visoko motivirana in pripravljena garati. Verjamem, da je za njih meja le nebo," je bil po velikem uspehu zadovoljen selektor Kšela.