Verona potrdila prihod Možiča

Možič Merkur Maribor zapušča z osvojitvijo naslova državnih prvakov in kot pravi sam, je sedaj čas, da lovoriko osvoji tudi na tujem.

"Moje otroške sanje so bile zmeraj, da bi zaigral v italijanski ligi, ker je zagotovo ena izmed najmočnejših, če ne najmočnejša liga na svetu. Vesel sem, da sem dobil to priložnost, da sem se dovolj izkazal tukaj v Mariboru, da so mi ponudili možnost, da zaigram tam," je za agencijo Proelium povedal Možič.

"Seštevali smo pluse in minuse v vsakem italijanskem klubu, ki je dal neko ponudbo. Na koncu denar ni odločal. Mislim, da je za moj razvoj pomembno dobiti čim več priložnosti. Da je dobra sredina, dober klub, dober trener, ki me tudi vidi v tej ekipi in ve, kakšne so moje dobre in slabe stvari ter ve, kje mi bo lahko pomagal in kje bom lahko še napredoval. Po vseh teh posvetih smo na koncu videli, da je Verona najboljša za nas in da se vidimo tam," je prepričan odlični mladi slovenski odbojkar.