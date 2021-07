Tonček Štern k Piacenzi

Za Tončkom Šternom je odlična sezona v dresu italijanskega prvoligaša Kioene Padova, za katerega je naš reprezentančni korektor v lanski sezoni dosegel več kot petsto točk, kar je navdušilo tudi njegove nove delodajalce. "Zelo smo veseli, da smo v klub pripeljali Tončka Šterna, ki italijansko prvenstvo že dobro pozna, v lanski sezoni pa nas je navduševal z igro na izjemno visoki ravni. O tem govorijo tudi številke, bil je eden najbolj prodornih odbojkarjev lige. Je igralec, ki ga odlikuje izjemna telesna moč in prepričana sem, da bo za našo ekipo velika okrepitev," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejala predsednica Piacenze Elisabetta Curti.

Štern: Gre za ambiciozen klub

Prestopa v vrste Gas Sales Bluenergy Piacenze se zelo veseli tudi slovenski korektor, ki je prepričan, da z ekipo lahko dosežejo veliko: "Zelo sem vesel, da bom igral za Piacenzo in se že zelo veselim prihodnje sezone. Gre za ambiciozen klub, v katerem ljudje delujejo z veliko predanostjo in ki iz leta v leto raste. Ekipa je sestavljena iz zelo kakovostnih igralcev in mislim, da smo lahko zelo uspešni. V Piacenzo bom prišel takoj po zaključku evropskega prvenstva in veselim se srečanja s soigralci, strokovnim štabom in vodstvom kluba ter seveda z navijači. Videl sem, kako zelo podpirajo klub in ekipo, kar nam bo na tekmah zelo veliko pomenilo."

Foto: CEV Pred prihodom v moštvo ga čaka še EP

Kariero je Štern začel pri domačem Svitu iz Slovenske Bistrice, pred sezono 2013/14 pa se je preselil v OK Kamnik. Pred sezono 2016/17 je podpisal prvo profesionalno pogodbo s Calzedonio iz Verone ter se prvič preizkusil v tujini. Po dveh sezonah v Veroni je oblekel dres Top Volley Latine, nato pa pred sezono 2019/20 postal član poljskega prvoligaša BKS Visla Bydgoszcz, a je že po polovici sezone odšel v turški Halkbank iz Ankare. Lani se je vrnil v Serie A in navduševal v dresu Kioene Padove.

Štern je tudi standardni član slovenske odbojkarske reprezentance. Z izjemnimi predstavami se je izkazal v junijski Ligi narodov, selektor izbrane vrste Alberto Giuliani pa nanj še kako računa tudi na septembrskem evropskem prvenstvu, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija in na katerem bo naša izbrana vrsta branila srebrno odličje.