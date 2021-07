V Ljubljani nov odbojkarski spektakel

Gala prireditev Evropske odbojkarske konfederacije (Cev) je vsakoletni prestižen odbojkarski dogodek, ki so ga doslej prirejali na Dunaju, v Rimu, Moskvi, Budimpešti in Sofiji. Tokrat se bodo največji evropski zvezdniki, predstavniki nacionalnih zvez in posebni gostje zbrali v Ljubljani ter spremljali podelitev nagrad najboljšim odbojkarjem, odbojkaricam in trenerjem letošnjega leta, obenem pa tudi žreb elitne lige prvakov.

Prireditev bo potekala na Ljubljanskem gradu, kjer se je danes v spremstvu predsednika Odbojkarske zveze Slovenije Metoda Ropreta mudil tudi generalni direktor Ceva Thorsten Enders.

"Ob današnjem obisku prizorišča gala prireditve sem videl točno tisto, kar sem pričakoval oziroma kar pričakujem vselej, ko sodelujem z Odbojkarsko zvezo Slovenije. Torej dogodek, organiziran na najvišji možni ravni. Prepričan sem, da bo slovenska zveza dobro izkoristila priložnost, da se še enkrat več predstavi evropski odbojkarski srenji. Slovenska zveza se je zelo dobro pripravila, zelo sem zadovoljen z izbiro lokacije in prepričan sem, da bo Ljubljanski grad prireditvi, v katero bodo septembra uprte oči evropske odbojkarske javnosti, ponudil izjemno kuliso," je bil po ogledu prizorišča zadovoljen Enders.

"Glede na prizorišče, torej Ljubljanski grad, in glede na vse pogoje, ki jih v Ljubljani za organizacijo takšnega dogodka imamo, bodo vsi udeleženci od tod zagotovo odšli z izjemnimi vtisi." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ropret: Cev nam kot organizatorjem zaupa do najvišje možne mere

Predsednik OZS Ropret je dodal: "Že samo dejstvo, da so nam zaupali organizacijo tega najprestižnejšega netekmovalnega dogodka, kaže na to, da nam Cev kot organizatorjem zaupa do najvišje možne mere. Prepričan sem, da bomo s preizkušeno ekipo, ki jo imamo na voljo in ki se je z izvedbo zadnjih tekmovanj zares izkazala, tudi tokrat organizirali dogodek, ki bo ponesel ime našega glavnega mesta Ljubljane in pa slovenske odbojke po Evropi. Glede na prizorišče, torej Ljubljanski grad, in glede na vse pogoje, ki jih v Ljubljani za organizacijo takšnega dogodka imamo, bodo vsi udeleženci od tod zagotovo odšli z izjemnimi vtisi."

Še pred tem spektaklom bo Ljubljana gostila še dva odmevna mednarodna odbojkarska dogodka, Lidl Slovenija Odprto prvenstvo v paraodbojki na mivki, ki se bo odvijalo od 27. do 29. julija, zatem pa tudi turnir svetovne serije FIVB World Tour 1 Star Ljubljana by I feel Slovenia, ta se bo v Športnem parku Ludus in na novi lokaciji v središču mesta, na Pogačarjevem trgu, odvijal od 29. julija do 1. avgusta.

