Slovenci bodo branjenje srebra začeli proti gostiteljem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki je zadnji mesec navduševala s predstavami v Ligi narodov, v kateri je zasedla četrto mesto, bo septembrsko evropsko prvenstvo, skupaj ga bodo gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija, v Ostravi začela z obračunom proti Češki. Slovenci so na zadnjem prvenstvu stare celine osvojili srebro, v finalu so jih premagali Srbi.

Za slovensko odbojkarsko reprezentanco je odličen derbi v Ligi narodov, v kateri se je uspela uvrstiti na zaključni turnir četverice, pred njo pa je še ena pomembna reprezentančna akcija. Septembrsko evropsko prvenstvo, ki ga bo podobno kot zadnje, ko je potekalo tudi v Sloveniji, gostilo več držav. Tokrat se bo evropska reprezentančna smetana zbrala na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji.

Pet tekem v šestih dneh

Slovenci bodo skupinski del igrali v Ostravi, kjer bodo prvenstvo odprli v petek, 3. septembra, proti gostiteljici Češki. Dan kasneje bo naša izbrana vrsta igrala proti Črni Gori, po dnevu premora bo sledilo srečanje z Belorusijo, 7. septembra tekma z Bolgarijo, za konec skupinskega dela prvenstva pa se bodo Slovenci 8. septembra pomerili še z Italijani.

Prvenstvo se bo sicer začelo 1. septembra z obračunoma med Finsko in Severno Makedonijo ter Estonijo in Latvijo.

Tekme osmine finala in četrtfinalni obračuni se bodo odvijali med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Slovenci so leta 2019 še drugič postali evropski podprvaki. Foto: Sportida

V zadnjem finalu Slovenci klonili proti Srbom

Naslov evropskih prvakov bodo branili Srbi, ki so si lovoriko priigrali leta 2019 v Parizu, ko so v finalu premagali prav Slovence. Ti so v Franciji osvojili še drugi naslov evropskih podprvakov, srebrni so bili že leta 2015.

Varovanci italijanskega stratega Alberta Giulianija se bodo na pripravah na prvenstvo zbrali v zadnjem tednu julija.