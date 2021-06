"Pri stvareh, ki so nam prej stekle, smo imeli težave, a naučili smo se ogromno" #video

"Morda smo bili zadovoljni že z uvrstitvijo na zaključni turnir in izgubili osredotočenost na tej tekmi. A če pogledamo celoten turnir, so ga fantje odigrali zelo dobro," je po porazu s Francijo v tekmi za tretje mesto dejal selektor slovenske reprezentance Alberto Giuliani.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je krstni nastop v Ligi narodov končala na četrtem mestu. Na zadnjem obračunu napornega tekmovalnega meseca - od 28. maja so v Riminiju odigrali kar 17 tekem - so se Slovenci v boju za bron zoperstavili Francozom, ki so slavili s 3:0 v nizih.

Foto: FIVB

"Francija je zelo dobro sprejemala, zato smo zelo težko osvajali točke na naš servis. Mogoče smo bili danes malo preveč utrujeni, nismo pokazali toliko energije kot na prejšnjih tekmah po tem dolgem in uspešnem turnirju Lige narodov. Mogoče smo bili že zadovoljni z uvrstitvijo na zaključni turnir in izgubili osredotočenost na tej tekmi. A če pogledamo celoten turnir, smo večino časa igrali zelo dobro in za nami je uspešno tekmovanje," je po porazu dejal selektor slovenskih odbojkarjev Alberto Giuliani.

Slovenci so v krstnem nastopu vknjižili četrto mesto. Foto: FIVB

"Fantastično do zaključnega turnirja"

Njegovi varovanci so v rednem delu lige narodov na 15 tekmah zmagali 12-krat, na kolena so med drugim spravili tudi svetovne prvake Poljake, ki so Slovence nato v polfinalu ugnali s 3:0, kot Francoze, ki so na koncu osvojili bron.

"Če ocenim celoten turnir, je bilo vse skupaj zelo pozitivno. Do zaključnega turnirja smo odigrali fantastičen turnir. Predvsem zato, ker smo prvič odigrali toliko kakovostnih tekem zapored. Običajno smo po nekaj prijateljskih tekmah šli na veliko tekmovanje, kjer smo morali igrati proti ekipam, ki so navajene igrati na visoki ravni. Na tem turnirju smo se tako veliko naučili in tudi napredovali," je črto pod tekmovalni mesec v Riminiju potegnil kapetan Tine Urnaut.

"Na zaključnem turnirju pa nam je zmanjkalo malo energije. Pri tistih stvareh, ki so nam prej stekle z lahkoto, smo zdaj imeli težave." Foto: FIVB

Želel bi si servisa na višji ravni

Ob tem je izpostavil enega ključnih elementov, ki jim na zaključnem turnirju ni stekel: "Na zaključnem turnirju pa nam je zmanjkalo malo energije. Pri tistih stvareh, ki so nam prej stekle z lahkoto, smo zdaj imeli težave. Obe ekipi sta nas z močnimi servisi spravljali težave, mi pa tokrat nismo našli rešitve. Želel bi si, da bi bil tudi naš servis še na višji ravni, saj bi tako tudi mi otežili delo nasprotniku, žal pa nam je to uspevalo le na trenutke. In to je bila največja razlika v zadnjih dveh dneh."

Septembrsko branjenje evropskega srebra

Slovenci pa še niso končali z večjimi reprezentančnimi akcijami tega leta. Prvega septembra se namreč začenja evropsko prvenstvo, na katerem bodo branili naslov evropskih podprvakov.



Skupinski del bodo igrali v Ostravi, njihovi tekmeci bodo ob gostiteljih Čehih še Bolgari, Belorusi, Italijani in Črnogorci.

Septembra bodo branili naslov evropskih podprvakov. Foto: Sportida