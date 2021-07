Nov izjemen dan za slovensko odbojko

Soimenjaka Rok Bračko in Rok Možič sta nova evropska prvaka do 20 let.

Soimenjaka Rok Bračko in Rok Možič sta nova evropska prvaka do 20 let. Foto: CEV

Slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Rok Bračko sta v Izmirju osvojila naslov evropskih prvakov do 20 let. V velikem finalu sta premagala Norvežana Markusa Mola in Joa Sundeja. Asja Šen in Ira Kadunc sta prvenstvo zaključili na devetem mestu.

Obetavna slovenska odbojkarja Rok Možič in Rok Bračko sta evropska prvaka do 20 let! Na prvi tekmi skupinskega dela sta bila po treh nizih boljša od Čehov Jakuba Semerada in Tomasa Sepke (21:17, 18:21 in 15:13), nato sta bila z 21:17 in 21:13 uspešnejša od Latvijcev Karlisa Abelitisa in Davisa Teterisa, z 21:18 in 21:14 pa sta premagala Estonca Rasmusa Meiusa in Kaura Kaisa.

Foto: CEV Soimenjaka iz Slovenije sta zmagoviti pohod nadaljevala v izločilnih bojih. V osmini finala sta z 21:15 in 24:22 premagala Nizozemca Kyrana Versteegena in Siema Ooijmana, v četrfinalu sta bila z 21:19, 19:21 in 15:12 boljša od Nemcev Wilhelma Justa in Luija Wüsta, v polfinalu sta z 21:14 in 21:16 prepričljivo ugnala Italijana Thea Hannija in Filippa Fusca, v velikem finalu pa sta z 21:15 in 21:15 prekrižala načrte Norvežanoma Markusu Molu in Jou Sundeju.

Bračko in Možič nadaljujeta žetev medalj v slovenskem dresu. Pred dvema letoma sta na evropskem prvenstvu do 18 let v avstrijskem Badnu osvojila srebro, letos pa sta bila še korak boljša. Za Slovenijo je to prvi naslov evropskih prvakov v odbojki na mivki. Večji uspeh sta dosegla le še Tine Urnaut in Nejc Zemljak, ki sta leta 2005 v Franciji postala svetovna prvaka v kategoriji do 19 let.

Možič: Prikazala sva najboljšo odbojko med vsemi

Foto: CEV "Pred dvema letoma srebrna medalja, zdaj pa prvo mesto in vrhunska predstava skozi celoten turnir. Vseh sedem tekem, ki sva jih odigrala, sva zmagala. Na začetku se je poznalo, da še nisva bila uigrana, potem pa sva iz tekme v tekmo igrala bolje. Zares sem vesel, da sva združila moči, da sem se odločil, da po naporni Ligi narodov vseeno odigram to prvenstvo in da sva se z Rokom tako dobro ujela. Prva zlata medalja za Slovenijo na evropskem prvenstvu je tu. Mislim, da zasluženo. Med vsemi ekipami sva po mojem mnenju prikazala najboljšo odbojko in zdaj se lahko veselimo naslova evropskih prvakov," je bil po zmagi vesel Rok Možič, eden najbolj obetavnih evropskih odbojkarjev.

"Občutki so zares izjemni. Pred odhodom sem fanta vprašal, če sta pripravljena, da domov prinesemo medaljo, a sta mi odvrnila, da medalja zanju ni dovolj, da bosta zadovoljna le z zlatom. Iz tekme v tekmo sta dokazovala, kako zelo dobra sta. Na prvi tekmi v skupini sta se še nekoliko lovila, iskala občutke pri podaji in se privajala na močan veter, nato pa sta igro le še stopnjevala. Naslednji dve tekmi sta bili dober trening za naprej. Finale pred finalom je bila tekma z Nemcema, na kateri sta bila Bračko in Možič odlična, sploh na sprejemu in v napadu in to nam je prineslo uvrstitev v polfinale, v katerem Italijana nista imela možnosti. Finale proti Norveški pa sta fanta znova odigrala odlično od začetka pa do konca. Z Jurijem sva vesela, da smo se tako dobro pripravili na vse tekme, opravili analize in da smo vse skupaj pripeljali do tega vrhunskega rezultata. Za punci mi je žal, da sta na tekmi proti Italijankama v osmini finala nekoliko omagali, tudi zaradi izjemne vročine. Po zmagi v skupinskem delu in proti Latviji smo bili z doseženim že zelo zadovoljni, škoda, da se jima ni poklopilo tudi v nadaljevanju. Zares smo veseli in domov se vračamo presrečni," je nastop v Izmirju ocenil trener Urh Port.

Slovenki za las brez četrtfinala

Foto: CEV Slovenski predstavnici Asja Šen in Ira Kadunc sta skupinski del prvenstva v Izmirju prav tako odigrali z odliko. Vknjižili sta tri zmage, osvojili prvo mesto in se uvrstili neposredno v osmino finala. Uvodoma sta bili z 21:17 in 21:13 boljši od romunske naveze Alexia Bradatan-Ioana Hododi, zatem sta z 21:18 in 21:16 slavili še nad finsko dvojico Sara Sinisalo-Anniina Muukka. Slovenki sta bili za konec skupinskega dela tekmovanja z 10:21, 21:19 in 15:7 uspešnejši še od aktualnih evropskih prvakinj v tej kategoriji, Latvijk Anete Namike in Varvare Brailko.

V boju za uvrstitev med osem najboljših ekip evropskega prvenstva sta se Šenova in Kadunčeva v osmini finala srečali z Italijankama Valentino Gottardi in Auroro Mattavelli in po ogorčenem boju izgubili z 1:2 (25:23, 20:22, 15:17) ter tekmovanje zaključili na 9. mestu.