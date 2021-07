Odbojka na mivki letos z DP v Kranju in svetovno serijo v Ljubljani

Pred najboljšimi slovenskimi odbojkarji in odbojkaricami na mivki je vrhunec letošnje sezone, ko bodo med 23. julijem in 1. avgustom potekali državno prvenstvo v Kranju, odprto prvenstvo Slovenije v paraodbojki ter turnir svetovne serije v Ljubljani z rekordnimi 126 prijavami iz 30 držav, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).

DP bo na sporedu 23. in 24. julija v Kranju, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pa se bodo na turnirju svetovne serije pred domačimi gledalci znova dokazovali še v svetovni konkurenci.

Zavarovalnica Sava državno prvenstvo v odbojki na mivki Kranj se bo s kvalifikacijami začelo 22. julija, na parkirišču Stara Sava pa bo glavni del turnirja potekal 23. in 24. julija. Za naslova slovenskih prvakov v moški in ženski konkurenci se bo skupno pomerilo 24 dvojic, organizatorji pa znova pričakujejo dogodek na najvišji ravni.

"Državno prvenstvo v Kranju je sicer tradicionalno, vendar bo letošnja izvedba nekaj posebnega tako za igralce kot za občinstvo, saj bomo, če bo to dovoljeno, športni dogodek po dolgem času lahko spremljali na tribunah v polni kapaciteti. Kot organizatorji se izredno veselimo, da bomo odbojkarski Sloveniji in prebivalcem Kranja lahko zopet približali tisto pravo poletno vzdušje ob vrhunskih odbojkarskih predstavah," je dejal dejal predstavnik organizatorja OK Triglav Kranj, Matevž Ambrožič.

"Slovenija ima dolgo tradicijo odbojke sede"

Tri dni zatem, v torek, 27. julija, bodo v Ljubljani obračuni odbojkarjev invalidov, ki se bodo pod okriljem Evropske zveze za para odbojko (PVE) med seboj prvič pomerili v odbojki stoje in odbojki sede na mivki. Organizatorji OP Slovenije pa so že prejeli prijave več kot 20 ekip.

"Slovenija ima dolgo tradicijo odbojke sede, slovenski odbojkarji in odbojkarice so na mednarodnih tekmovanjih nanizali izjemne dosežke, Slovenija pa je bila večkrat tudi gostiteljica največjih tekmovanj. Prepričani smo, da bo tudi prvo mednarodno tekmovanje v odbojki stoje in sede na mivki doslej, ki bo potekalo v okviru OP Slovenije, organizirano na najvišji možni ravni. Gre za nov in tudi zelo pomemben korak v razvoju para odbojke na mivki in vsi že komaj čakamo, da se prvenstvo začne," je dejal predsednik ParaVolley Europe, Branko Mihorko.

Letošnji turnir svetovne serije bo potekal na Pogačarjevem trgu. Foto: Grega Valančič / Sportida

S Kongresnega na Pogačarjev trg

Turnir svetovne serije v odbojki na mivki z eno zvezdico se bo kot osrednji dogodek sezone v odbojki na mivki začel 29. julija. Zanimanje za nastop pa je izjemno, saj so na OZS našteli kar 126 prijav iz 30 držav in z vseh celin. Dogajanje se bo s Kongresnega trga prvič preselilo na Pogačarjev trg, na OZS pa ob že pričakovanih obračunih na najvišji ravni pričakujejo tudi izjemno vzdušje.

Lani so v Sloveniji kot prvi po izbruhu pandemije koronavirusa izpeljali turnir svetovne serije, svetovna zveza pa je organizacijo tekmovanja OZS zaupala tudi letos. Odziv najboljših odbojkarjev in odbojkaric na mivki je velik, prejeli so prijave 70 moških dvojic iz 29 držav, pri ženskah pa je prijavljenih 56 parov iz 26 držav. Letos sicer pričakujejo nekaj več dela z organizacijo, saj se je osrednje prizorišče s Kongresnega trga premaknilo na Pogačarjev trg.

V okviru turnirja svetovne serije se bodo na Sberbank finalu državnega prvenstva za mlade, ki bo v petek, 30. julija, za naslove državnih prvakov in prvakinj v kategorijah do 14, do 16, do 18 in do 20 let pomerili tudi najboljših slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki.