Kotnikova in Lovšinova peti v Sofiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije v Sofiji osvojili peto mesto. Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak sta tekmovanje končala na 13. mestu, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Tjaša Kotnik in Nina Lovšin sta se z včerajšnjima zmagama nad Litovkama Ievo Dumbauskaite in Gerdo Grudzinskaite ter Ukrajinkama Marino Hladun in Svitlano Baburino uvrstili neposredno v četrtfinale turnirja v Sofiji.

Danes sta slovenski dekleti v Bolgariji lovili še preboj v polfinale, med štiri najboljše dvojice turnirja, a sta morali po dveh nizih priznati premoč Anhelini Hmil in Tetjani Lazarenko. Ukrajinska dvojica je bila uspešnejša z 21:17 in 21:18, slovenski predstavnici pa sta tako izpadli iz nadaljnjega tekmovanja ter osvojili končno peto mesto.

Drugo tekmo glavnega dela turnirja sta danes igrala tudi Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak ter se skušala prebiti v izločilne boje, a sta ju včerajšnji poraz s Portugalcema Joaom Pedroso in Hugom Camposom ter današnji tesen poraz z 1:2 (14:21, 21:16, 11:15) proti Bolgaroma Milenu Stojanovu in Miroslavu Gradinarovu stala uvrstitve v izločilne boje.