Svetovna serija odbojke na mivki znova v Ljubljani

Ljubljana je že vrsto let prizorišče turnirjev evropske in svetovne serije v odbojki na mivki, OZS pa je s kandidaturo uspelo tudi letos. V primerjavi z lansko zaradi izbruha pandemije koronavirusa močno okrnjeno sezono bo na evropskih tleh v letu 2021 v Belgiji, Bolgariji, na Češkem in v Sloveniji kar sedem turnirjev svetovne serije.

Najboljši odbojkarji in odbojkarice na mivki se bodo med seboj kar štirikrat pomerili v Sofiji, po enkrat pa v Ljubljani, Pragi in Luevnu.

"Veseli smo, da sta nam svetovna in evropska zveza spet zaupali organizacijo turnirja svetovne serije. Zelo smo tudi ponosni na pohvale, ki smo jih bili s strani Evropske odbojkarske zveze deležni za odlično izvedbo lanskega dogodka. Tistega smo na vrhunski ravni izpeljali kljub strogim ukrepom in kot prvi na svetu po izbruhu pandemije koronavirusa," je potrditev obeh krovnih odbojkarskih organizacij komentiral predsednik OZS Metod Ropret.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Program bo še bolj pester, kot je bil

Program bo letos še bolj bogat in obsežen, kot je bil v preteklosti. Poleg obračunov najboljših odbojkarjev in odbojkaric z vseh celin in že tradicionalno tudi vseh finalnih tekem državnega prvenstva za mlade bodo priložnost za dokazovanje prvič dobili še odbojkarji invalidi z vsega sveta, ki se bodo v sklopu turnirja FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Ljubljana med seboj pomerili v odbojki na mivki sede in tudi stoje, je v sporočilu za javnost zapisala OZS.

"Gre za prvi tovrstni turnir doslej in prepričani smo, da bo odziv zelo velik. OZS v zadnjem obdobju vse več dela na integraciji in v sodelovanju s ParaVolley Europe želimo pokazati, da v Sloveniji odbojke sede in njenega razvoja ne podpiramo le na deklarativni ravni, ampak tudi z dejanji," je še dodal Ropret.

Najboljši odbojkarji in odbojkarice na mivki se sicer v teh dneh med seboj merijo na turnirju svetovne serije v Dohi. V Katarju slovenskih predstavnikov ni.